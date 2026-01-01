Patriot і F-16 стали головними захисниками українського неба у 2025 році

Охорона українського неба у 2025 році стала головним завданням для західної зброї, яку отримали Збройні сили України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у редакційному рейтингу NV "Безжальна п’ятірка", присвяченому найактуальнішому озброєнню для Сил оборони.

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Patriot: ефективність і обмеження

Американський зенітний ракетний комплекс Patriot, попри свій поважний вік, залишається одним із небагатьох дієвих засобів протидії російській балістиці.

Військовий аналітик Сергій Березуцький наголошує, що головним недоліком комплексу є надзвичайно висока ціна ракети - від $6 млн до $10 млн на експортному ринку. Це обмежує виробництво і створює дефіцит боєприпасів для України.

Капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко додає, що росіяни вдосконалили свої ракети, зокрема Х-101 та Іскандери, обладнавши їх тепловими пастками.

"Тим не менше, українська ППО збиває значну частку цих ракет, серед яких і гіперзвукові Кинджали", - коментує Андрій Риженко

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F-16: нова зірка українського неба

Ще одним ключовим елементом західного озброєння стали американські винищувачі F-16. Військовий експерт Михайло Жирохов називає їх справжньою "зіркою" армії у 2025 році. У комплексі з радіолокаційними системами вони стали потужним фактором у відбитті російських атак.

За словами Юрія Ігната, під час атаки 23 грудня пілоти F-16 перехопили 34 із 35 крилатих ракет.

Аналітики Defence Express додають, що літаки отримали можливість збивати дрони типу шахед та Гербера за допомогою дешевших блоків LAU-131 для Hydra-70 з комплектом APKWS II.

Це дозволяє економити дорогі ракети AIM-9 Sidewinder та AIM-120 AMRAAM.

Також повідомлялося, що Німеччина передала Україні дві системи Patriot та дев’яту IRIS-T.

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