Німеччина передала Україні дві додаткові системи Patriot, - Міноборони

Міноборони України повідомило про посилення протиповітряної оборони країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства оборони, де підтверджено, що ще два комплекси Patriot стали на бойове чергування для захисту українських міст та критичної інфраструктури.

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Нові системи Patriot

За даними Міноборони, отримання додаткових комплексів стало можливим завдяки домовленостям з урядом Німеччини. Patriot здатен працювати по широкому спектру повітряних цілей - від аеродинамічних до балістичних, включно з високошвидкісними.

Радар комплексу забезпечує одночасне виявлення та супровід значної кількості об’єктів, а перехоплювачі модифікації PAC-3 застосовуються для ураження цілей прямим наведенням, що є критично важливим для протиракетної оборони.

"Нині комплекси ППО Patriot захищають українські міста і критичну інфраструктуру. Знижують втрати від ворожих ударів крилатими та балістичними ракетами по енергетиці та цивільних об’єктах", - додають і оборонному відомстві.

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Технічні можливості

Одна батарея Patriot може виявляти до сотні повітряних цілей і супроводжувати кілька з них одночасно. Автоматизовані режими роботи скорочують час реагування на загрози.

Комплекс здатен уражати цілі на висоті до 24 км і відстані до 160 км, що дозволяє прикривати великі території та забезпечувати надійний захист від російських атак.

Також раніше повідомлялося, що Трамп пообіцяв Україні ракети до ППО.

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