Украина никогда не должна де-юре отказываться от оккупированных территорий, - премьер Хорватии Пленкович

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Украина никогда не должна де-юре отказываться от оккупированных Россией территорий, поскольку это станет наградой для агрессора.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который находится с визитом в Хорватии, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Территориальный вопрос

"Проблема заключается в том, что Россия сначала хочет подписать соглашение, а затем прекратить огонь, но "Коалиция желающих" предложила сначала прекращение огня как первый шаг, а затем соглашение как следующий", - сказал Пленкович.

Он предостерег Украину от признания де-юре контроля России над оккупированными территориями.

"Украина никогда не должна де-юре отказываться от оккупированной территории. Это очень важная тема, потому что это будет вознаграждением для агрессора или уступкой, которую невозможно будет защитить внутри страны", - сказал политик.

Он добавил, что Россия также стремится к снятию санкций и реабилитации на международной арене.

Гарантии безопасности

Относительно участия Хорватии в гарантиях безопасности Пленкович повторил позицию, что войска страны не будут развернуты в Украине, но Хорватия "найдет способы помочь Украине, как мы помогали до сих пор, будь то с точки зрения политической поддержки или энергетической поддержки".

Говоря об опыте Украины с гарантиями безопасности, премьер Хорватии напомнил о негативном опыте Будапештского меморандума, который не был поддержан подписантами.

Помощь от Хорватии

Пленкович отметил, что Хорватия уже предоставляет Украине некоторые из запрашиваемых энергетических технологий для восстановления энергетической инфраструктуры после российских атак.

Кроме этого, по его словам, Хорватия последовательно поддерживает оборонные усилия Украины, осознавая, что она борется не только за себя, но и за европейскую демократию и свободу.

"Сегодня мы говорили о нашем вкладе в Украину - дружественную страну, жертву российской агрессии. Правительство Хорватии в течение последних нескольких лет предоставило 15 пакетов военной помощи, последний из которых был принят на заседании правительства на прошлой неделе. Также мы внесли свой вклад в Приоритетный список потребностей Украины, так называемый PURL, который НАТО контролирует и координирует для закупки оружия, производимого только в Соединенных Штатах", - сказал глава хорватского правительства.

Политик добавил, что "Украина защищает не только свою свободу, она защищает демократию и свободу Европы, и именно поэтому последствия российской агрессии стали более чем очевидными для всего континента".

Напомним, что недавно правительство Хорватии приняло решение о выделении срочного 15-го по счету пакета помощи Украине.

