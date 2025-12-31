Хорватия выделила €15 млн для поставки оружия в Украину по инициативе PURL

Правительство Хорватии решило присоединиться к механизму НАТО PURL, выделив около 15 миллионов евро на закупку и поставку военного оборудования для Украины.

Как отмечается, средства выделены в рамках перераспределения бюджета на 2025 год. В целом на крупные программы закупок в сфере обороны запланировано 235,7 млн евро.

Финансирование предусматривает авансовые платежи за приобретение колесных самоходных гаубиц CAESAR Mk2 с сопутствующими системами и оборудованием, основных боевых танков Leopard 2A8, тренажеров и долгосрочную логистическую поддержку с расширенной гарантией.

Отдельно одобрено перераспределение почти 15 млн евро Министерству иностранных и европейских дел, которые будут использованы для взноса Хорватии в механизм PURL. Этот механизм НАТО координирует закупки и поставки военной техники в Украину в соответствии с оперативными потребностями.

Что такое программа PURL

Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

