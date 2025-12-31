Украинское оружие доминирует на фронте: 76% закупок — у отечественных производителей, - Шмыгаль
В 2025 году 76% всего вооружения, которое централизованно закупает государство, приходится на украинских производителей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
Он отметил, что 76% всего, что централизованно закупает государство, оно покупает у украинских оружейников.
Почти каждый дрон на фронте – украинского производства", - подчеркнул Шмыгаль.
В 2025 году поставили в армию рекордное количество FPV-дронов и начали массовые поставки наземных роботов и дронов-перехватчиков.
Ранее Шмыгаль заявлял, что с 1 января 2026 года комплектующие для дронов можно будет закупать не только из спецфонда, но и из общего фонда финансирования.
досі?
Ніби Шмигаль не знає,та запускає для населення таку примітивну бурунду.
Добивайтесь у європейців щоб додали далекобійну зброю в додаток до нашої.Влада хреново працює раз не отримує того що могло б заставити кремлівського маньяка задуматись.Всі потуги про мир оправдаються тоді коли бункерний буде бачить безпорадність в своїх діях.Воювати він буде до останнього.Це Гітлер 21 століття.
- https://www.youtube.com/watch?v=H_CU3bMITIg