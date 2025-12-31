РУС
Украинское оружие доминирует на фронте: 76% закупок — у отечественных производителей, - Шмыгаль

В 2025 году 76% всего вооружения, которое централизованно закупает государство, приходится на украинских производителей. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Он отметил, что 76% всего, что централизованно закупает государство, оно покупает у украинских оружейников.

Почти каждый дрон на фронте – украинского производства", - подчеркнул Шмыгаль.

В 2025 году поставили в армию рекордное количество FPV-дронов и начали массовые поставки наземных роботов и дронов-перехватчиков.

Ранее Шмыгаль заявлял, что с 1 января 2026 года комплектующие для дронов можно будет закупать не только из спецфонда, но и из общего фонда финансирования.

+4
Хуцпа
31.12.2025 10:11 Ответить
+2
Зброя зброї- рознь.
Ніби Шмигаль не знає,та запускає для населення таку примітивну бурунду.
31.12.2025 10:42 Ответить
+2
Цікаво, а 76% то в штуках, кілограмах, тротиловому еквіваленті... чи то все значно простіше, в сумах відкатів?
31.12.2025 11:03 Ответить
Хуцпа
31.12.2025 10:11 Ответить
у міндіча?
досі?
31.12.2025 10:12 Ответить
Дивний збіг, а може вже перелом :залишилось 76% національної території,котру контролює Україна.
31.12.2025 10:20 Ответить
Вава казала, що залежить від США.Чи Вава щоб не забрали намародерене що хоч скаже і здасть.Хоч і деніска також завжди бреше і намародерив за ці роки немало, і все це озброєння тільки ротом, а вкрадені кошти реальні.Хто тут панове може толково пояснити хто з цих двох більший брехун , і злодій, і навіщо цим носатим патріотам Україна.
31.12.2025 10:33 Ответить
Зброя зброї- рознь.
Ніби Шмигаль не знає,та запускає для населення таку примітивну бурунду.
31.12.2025 10:42 Ответить
тоб то немає...
31.12.2025 10:44 Ответить
ТИ чмо чим ти хвалися так мало бути ще до чуєш чмо до повномасштабної війни всіх вас ***** потрібно судити за законом воєнного часу виродкі кончані
31.12.2025 10:50 Ответить
"Стукайте і відчинять вам,просіть і дано буде вам"-Матфея 7:7-8
Добивайтесь у європейців щоб додали далекобійну зброю в додаток до нашої.Влада хреново працює раз не отримує того що могло б заставити кремлівського маньяка задуматись.Всі потуги про мир оправдаються тоді коли бункерний буде бачить безпорадність в своїх діях.Воювати він буде до останнього.Це Гітлер 21 століття.
31.12.2025 10:54 Ответить
Мля... Це те саме, що заявити, що на харчування ЗСУ 76% коштів йде на вітчизняні курячі яйця по 17 грн за штуку.
31.12.2025 10:55 Ответить
Бодрая фантастика. Все збс.
31.12.2025 11:00 Ответить
Это потому что мы начали ее делать или меньшее ее дают? Судя по тому что экономика никак не отреагировала на столь масштабное производство, скорее последнее. Статистика дело такое.
31.12.2025 11:02 Ответить
Цікаво, а 76% то в штуках, кілограмах, тротиловому еквіваленті... чи то все значно простіше, в сумах відкатів?
31.12.2025 11:03 Ответить
Зброя буває різна , один мільйон набоїв не замінять одну балістичну ракету .
31.12.2025 11:13 Ответить
Ще один і з цих родствєннічков Альхєна https://www.tiktok.com/@gorynych._.zzz/video/7063488688558279938?is_from_webapp=1&sender_device=pc
31.12.2025 11:31 Ответить
І як же військові оцініють оту зброю та б/к шо постачає мо вітчизняного виробника. От тіки дві реакції на постачання мін та снарядів 155 калібру для САУ Богдана та іншой артилерії - https://www.youtube.com/shorts/Ae3AUEG6KNo
- https://www.youtube.com/watch?v=H_CU3bMITIg
31.12.2025 11:35 Ответить
 
 