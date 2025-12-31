Украинское оружие доминирует на фронте: 76% закупок — у отечественных производителей, - Шмыгаль

В 2025 году 76% всего вооружения, которое централизованно закупает государство, приходится на украинских производителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Он отметил, что 76% всего, что централизованно закупает государство, оно покупает у украинских оружейников.

Почти каждый дрон на фронте – украинского производства", - подчеркнул Шмыгаль.

В 2025 году поставили в армию рекордное количество FPV-дронов и начали массовые поставки наземных роботов и дронов-перехватчиков.

Ранее Шмыгаль заявлял, что с 1 января 2026 года комплектующие для дронов можно будет закупать не только из спецфонда, но и из общего фонда финансирования.

