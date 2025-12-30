С 2026 года ВСУ будут закупать комплектующие для дронов за средства из общего фонда.

С 1 января государство расширяет финансовые возможности подразделений Вооруженных Сил Украины для развития беспилотных систем: с 2026 года комплектующие для дронов можно будет закупать не только из спецфонда, но и из общего фонда финансирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

"С 1 января расширяем возможности украинской армии для развития беспилотных средств. С 2026 года военные подразделения смогут закупать комплектующие для дронов за средства из общего фонда. Ранее подразделения могли покупать детали для беспилотников только за счет специального фонда", - написал Шмыгаль.

Возможность закупать дроны из общего фонда

Отныне комплектующие для беспилотных систем можно будет покупать за счет всего государственного финансирования подразделений, предусмотренного на направление БПЛА, включая общий фонд.

Благодаря дополнительному ресурсу воины будут иметь возможность быстро доукомплектовывать и адаптировать дроны под конкретные задачи.

"Продолжаем создавать условия для технологического преимущества украинской армии на поле боя", - подчеркнул Шмыгаль.

Ранее Шмыгаль заявлял, что ВСУ получат 3 млн FPV-дронов до конца года.