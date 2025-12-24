РУС
Новости Индустрия дронов
820 18

ВСУ получат 3 млн FPV-дронов до конца года, - Шмыгаль

Индустрия дронов

Количество FPV для ВСУ выросло в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом

В этом году ВСУ получат почти в 2,5 раза больше FPV-дронов, чем в прошлом году.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По словам Шмыгаля, до конца года Силы обороны получат 3 миллиона единиц FPV-дронов.

"При этом подавляющее большинство беспилотников, которые есть в арсенале наших воинов, – отечественного производства.

В этом году 2,4 млн FPV-дронов поставила армии "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины. Большая часть из них – беспилотники по прямым контрактам с производителями", – говорится в сообщении.

Читайте также: Португалия ежегодно будет направлять €25 млн на закупку продукции украинского ОПК, - Шмыгаль

Еще 200 тысяч БПЛА военные получили через IТ-систему DOT-Chain Defence, которую запустили в конце июля.

НРК

"Также в арсенале наших воинов стало больше и наземных роботизированных комплексов. В этом году в подразделения ВСУ было поставлено почти 15 000 НРК. Это в разы больше, чем в прошлом году.

НРК выполняют задачи по логистике, эвакуации, разведке, минированию и разминированию, патрулированию. Некоторые наземные роботы оснащены боевыми модулями, ведут штурмовые и оборонительные действия", - рассказал Шмыгаль.

Читайте также: Польша установила первые элементы системы противодействия дронам на границе с Беларусью

Автор: 

дроны (5816) Шмыгаль Денис (2931) fvp-дрон (228) НРК наземный роботизированный комплекс (49)
3 000 ракет "Фламінго" від зєрмаків отримали, а тіт зразу 3 млн. дронів!
Вірю, вірю, безсумнівно вірю.
показать весь комментарий
24.12.2025 11:47 Ответить
фламінги де, гнида шмигаль ахметовський холуй?
показать весь комментарий
24.12.2025 11:48 Ответить
Отлично! Только почему я до сих пор доначу Стерненко?
показать весь комментарий
24.12.2025 11:48 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2025 11:50 Ответить
Русня детектед. Иди на бутылку козлорогое
показать весь комментарий
24.12.2025 11:54 Ответить
Мабуть тому що ти не цікавився біографією, родинними та політичними заязками Притули. Тобі грошей не шкода.
показать весь комментарий
24.12.2025 12:14 Ответить
де хоч щось у що не соромно повірити ?!.. крім зради , саботажа та диверсій від zельоних гнид
показать весь комментарий
24.12.2025 11:49 Ответить
Ахах клоун зелений, але буде набагато менше в інше волонтери назбирають, так , Шмаркля?
показать весь комментарий
24.12.2025 11:49 Ответить
Знову брехня і обіцянка від зелено-риговської команди "какая разніца"? Вже наштампували мільйон дронів обіцяних Зеленським і три тисячі балістики? Як гарно світить його мігават і б'є ворога потужно-брехлива ракета як і Борневитік "Фломінго".
показать весь комментарий
24.12.2025 11:49 Ответить
а, ми відступаємо відступаємо відступаємо!
от у грабовському не було 3 млн дронів, то всьо!
грабовське окуповане!
показать весь комментарий
24.12.2025 11:51 Ответить
Як ви заїбали своїми заявами пафосними....просто суки
показать весь комментарий
24.12.2025 11:57 Ответить
Шмигаль крадій-3,14здобол та вбивця солдат СОУ.
показать весь комментарий
24.12.2025 11:59 Ответить
Отримають 3млн бракованих дронів кажи правильно Шмугаль- які спільнота Стерненка має перепаювати,бо вам уродам головне баблішко замутити!
показать весь комментарий
24.12.2025 11:59 Ответить
Это больше ,чем 400 000 в день! Мародеры брехливые.
показать весь комментарий
24.12.2025 12:03 Ответить
Більша частина з них - безпілотники за прямими контрактами з виробниками", Джерело: https://censor.net/ua/n3592151

Остальные по кривым - через **********?
показать весь комментарий
24.12.2025 12:04 Ответить
чергова зелена брехня...
показать весь комментарий
24.12.2025 12:09 Ответить
2,4 млн+0,2 млн + 0,015млн = 2,615
385 тис за 7 днів? нуну, брехуни
показать весь комментарий
24.12.2025 12:16 Ответить
Зельоні змагаються, хто більше наобіцяє. А на фронті, як не вистачало, так і нема.
показать весь комментарий
24.12.2025 12:47 Ответить
 
 