ВСУ получат 3 млн FPV-дронов до конца года, - Шмыгаль
Индустрия дронов
В этом году ВСУ получат почти в 2,5 раза больше FPV-дронов, чем в прошлом году.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам Шмыгаля, до конца года Силы обороны получат 3 миллиона единиц FPV-дронов.
"При этом подавляющее большинство беспилотников, которые есть в арсенале наших воинов, – отечественного производства.
В этом году 2,4 млн FPV-дронов поставила армии "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины. Большая часть из них – беспилотники по прямым контрактам с производителями", – говорится в сообщении.
Еще 200 тысяч БПЛА военные получили через IТ-систему DOT-Chain Defence, которую запустили в конце июля.
НРК
"Также в арсенале наших воинов стало больше и наземных роботизированных комплексов. В этом году в подразделения ВСУ было поставлено почти 15 000 НРК. Это в разы больше, чем в прошлом году.
НРК выполняют задачи по логистике, эвакуации, разведке, минированию и разминированию, патрулированию. Некоторые наземные роботы оснащены боевыми модулями, ведут штурмовые и оборонительные действия", - рассказал Шмыгаль.
