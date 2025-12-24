ЗСУ отримають 3 млн FPV-дронів до кінця року, - Шмигаль
Індустрія дронів
Цьогоріч ЗСУ отримають майже у 2,5 раза більше FPV-дронів, ніж минулого року.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами Шмигаля, до кінця року Сили оборони отримають 3 мільйони одиниць FPV-дронів.
"При цьому переважна більшість безпілотників, які є в арсеналі наших воїнів – вітчизняного виробництва.
Цього року 2,4 млн FPV дронів поставила війську "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України. Більша частина з них – безпілотники за прямими контрактами з виробниками", - йдеться в повідомленні.
Ще 200 тисяч БпЛА військові отримали через ІТ-систему DOT-Chain Defence, яку запустили наприкінці липня.
НРК
"Також в арсеналі наших воїнів стало більше і наземних роботизованих комплексів. Цьогоріч до підрозділів ЗСУ було поставлено майже 15 000 НРК. Це у рази більше, ніж торік.
НРК виконують завдання з логістики, евакуації, розвідки, мінування та розмінування, патрулювання. Деякі наземні роботи оснащені бойовими модулями, ведуть штурмові та оборонні дії", - розповів Шмигаль.
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