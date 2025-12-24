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Новини Індустрія дронів
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ЗСУ отримають 3 млн FPV-дронів до кінця року, - Шмигаль

Індустрія дронів

Кількість FPV для ЗСУ зросла у 2,5 раза, порівняно з 2024 роком

Цьогоріч ЗСУ отримають майже у 2,5 раза більше FPV-дронів, ніж минулого року.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами Шмигаля, до кінця року Сили оборони отримають 3 мільйони одиниць FPV-дронів.

"При цьому переважна більшість безпілотників, які є в арсеналі наших воїнів – вітчизняного виробництва.

Цього року 2,4 млн FPV дронів поставила війську "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України. Більша частина з них – безпілотники за прямими контрактами з виробниками", - йдеться в повідомленні.

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Ще 200 тисяч БпЛА військові отримали через ІТ-систему DOT-Chain Defence, яку запустили наприкінці липня.

НРК

"Також в арсеналі наших воїнів стало більше і наземних роботизованих комплексів. Цьогоріч до підрозділів ЗСУ було поставлено майже 15 000 НРК. Це у рази більше, ніж торік.

НРК виконують завдання з логістики, евакуації, розвідки, мінування та розмінування, патрулювання. Деякі наземні роботи оснащені бойовими модулями, ведуть штурмові та оборонні дії", - розповів Шмигаль.

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Автор: 

дрони (8663) Шмигаль Денис (4951) fpv-дрон (283) НРК наземний роботизований комплекс (155)
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Топ коментарі
+6
3 000 ракет "Фламінго" від зєрмаків отримали, а тіт зразу 3 млн. дронів!
Вірю, вірю, безсумнівно вірю.
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24.12.2025 11:47 Відповісти
+6
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24.12.2025 11:50 Відповісти
+5
Як ви заїбали своїми заявами пафосними....просто суки
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24.12.2025 11:57 Відповісти

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