З 2026 року ЗСУ закуповуватимуть комплектуючі для дронів за кошти із загального фонду

З 1 січня держава розширює фінансові можливості підрозділів Збройних Сил України для розвитку безпілотних систем: від 2026 року комплектуючі для дронів можна буде закуповувати не лише зі спецфонду, а й із загального фонду фінансування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"З 1 січня розширюємо можливості Українського війська для розвитку безпілотних засобів. З 2026 року військові підрозділи зможуть закуповувати комплектуючі для дронів за кошти із загального фонду. Раніше підрозділи могли купувати деталі для безпілотників лише за рахунок спеціального фонду", - написав Шмигаль.

Також читайте: Міноборони виділило додаткові 1,9 млрд грн для дронів через DOT-Chain — ще 50 бригад підключено

Можливість закуповувати дрони із загального фонду

Відтепер комплектуючі для безпілотних систем можна буде купувати за рахунок усього державного фінансування підрозділів, передбаченого на напрям БпЛА, включно із загальним фондом.

Завдяки додатковому ресурсу воїни матимуть можливість швидко доукомплектовувати та адаптувати дрони під конкретні завдання.

Також читайте: Зеленський провів засідання Ставки: обговорювали протидію "шахедам" та систему розподілу дронів

"Продовжуємо створювати умови для технологічної переваги Українського війська на полі бою", - наголосив Шмигаль.

Раніше Шмигаль заявляв, що ЗСУ отримають 3 млн FPV-дронів до кінця року.