Українська зброя домінує на фронті: 76% закупівель — у вітчизняних виробників, - Шмигаль
У 2025 році 76% усього озброєння, яке централізовано закуповує держава, припадає на українських виробників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Він зазначив, що 76% всього, що централізовано купує держава, вона купує в українських зброярів.
Майже кожен дрон на фронті – українського виробництва", - наголосив Шмигаль.
У 2025 поставили у військо рекордну кількість FPV-дронів і почали масові поставки наземних роботів та дронів-перехоплювачів.
Раніше Шмигаль заявляв, що з 1 січня 2026 року комплектуючі для дронів можна буде закуповувати не лише зі спецфонду, а й із загального фонду фінансування.
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Ніби Шмигаль не знає,та запускає для населення таку примітивну бурунду.
досі?