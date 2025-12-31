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Новини Виробництво української зброї Індустрія дронів
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Українська зброя домінує на фронті: 76% закупівель — у вітчизняних виробників, - Шмигаль

опк

У 2025 році 76% усього озброєння, яке централізовано закуповує держава, припадає на українських виробників. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

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Він зазначив, що 76% всього, що централізовано купує держава, вона купує в українських зброярів.

Майже кожен дрон на фронті – українського виробництва", - наголосив Шмигаль.

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У 2025 поставили у військо рекордну кількість FPV-дронів і почали масові поставки наземних роботів та дронів-перехоплювачів.

Раніше Шмигаль заявляв, що з 1 січня  2026 року комплектуючі для дронів можна буде закуповувати не лише зі спецфонду, а й із загального фонду фінансування.

Також читайте: ЗСУ отримають 3 млн FPV-дронів до кінця року, - Шмигаль

Автор: 

зброя (7933) дрони (8692) Шмигаль Денис (4954)
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Топ коментарі
+4
Хуцпа
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31.12.2025 10:11 Відповісти
+4
Зброя зброї- рознь.
Ніби Шмигаль не знає,та запускає для населення таку примітивну бурунду.
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31.12.2025 10:42 Відповісти
+3
у міндіча?
досі?
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31.12.2025 10:12 Відповісти

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