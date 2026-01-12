Україна ніколи не повинна де-юре відмовлятися від окупованих територій, - прем’єр Хорватії Пленкович

Премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що Україна ніколи не повинна де-юре відмовлятися від окупованих Росією територій, оскільки це стане винагородою для агресора.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який перебуває з візитом у Хорватії, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Територіальне питання

"Проблема полягає в тому, що Росія спочатку хоче підписати угоду, а потім припиняти вогонь, але Коаліція охочих запропонувала спочатку припинення вогню як перший крок, а потім угоду як наступний",- сказав Пленкович.

Він застеріг Україну від визнання де-юре контролю Росії над окупованими територіями.

"Україна ніколи не повинна де-юре відмовлятися від окупованої території. Це дуже важлива тема, тому що це буде винагородою для агресора або поступкою, яку неможливо буде захистити внутрішньо", - сказав політик.

Він додав, що Росія також прагне зняття санкцій та реабілітації на міжнародній арені.

Гарантії безпеки

Щодо участі Хорватії в гарантіях безпеки Пленкович повторив позицію, що війська країни не будуть розгорнуті в Україні, але Хорватія "знайде способи допомогти Україні, як ми допомагали досі, чи то з точки зору політичної підтримки, чи енергетичної підтримки".

Говорячи про досвід України з гарантіями безпеки, прем'єр Хорватії нагадав про негативний досвід Будапештського меморандуму, який не був підтриманий підписантами.

Допомога від Хорватії

Пленкович зазначив, що Хорватія вже надає Україні деякі з запитуваних енергетичних технологій для відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак.

Крім цього, за його словами, Хорватія послідовно підтримує оборонні зусилля України, усвідомлюючи, що вона бореться не лише за себе, а й за європейську демократію та свободу.

"Сьогодні ми говорили про наш внесок в Україну - дружню країну, жертву російської агресії. Уряд Хорватії протягом останніх кількох років надав 15 пакетів військової допомоги, останній з яких був ухвалений на засіданні уряду минулого тижня. Також ми зробили свій внесок у Пріоритетний список потреб України, так званий PURL, який НАТО контролює та координує для закупівлі зброї, що виробляється лише у Сполучених Штатах", - сказав глава хорватського уряду.

Політик додав, що "Україна захищає не лише свою свободу, вона захищає демократію та свободу Європи, і саме тому наслідки російської агресії стали більш ніж очевидними для всього континенту".

Нагадаємо, що нещодавно уряд Хорватії прийняв рішення про виділення термінового 15-го за ліком пакета допомоги Україні.

