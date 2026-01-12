1 033 10

Україна ніколи не повинна де-юре відмовлятися від окупованих територій, - прем’єр Хорватії Пленкович

Пленкович застеріг Україну від офіційної відмови від окупованих регіонів

Премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що Україна ніколи не повинна де-юре відмовлятися від окупованих Росією територій, оскільки це стане винагородою для агресора.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який перебуває з візитом у Хорватії, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Територіальне питання 

"Проблема полягає в тому, що Росія спочатку хоче підписати угоду, а потім припиняти вогонь, але Коаліція охочих запропонувала спочатку припинення вогню як перший крок, а потім угоду як наступний",- сказав Пленкович.

Він застеріг Україну від визнання де-юре контролю Росії над окупованими територіями.

"Україна ніколи не повинна де-юре відмовлятися від окупованої території. Це дуже важлива тема, тому що це буде винагородою для агресора або поступкою, яку неможливо буде захистити внутрішньо", - сказав політик.

Він додав, що Росія також прагне зняття санкцій та реабілітації на міжнародній арені.

Гарантії безпеки

Щодо участі Хорватії в гарантіях безпеки Пленкович повторив позицію, що війська країни не будуть розгорнуті в Україні, але Хорватія "знайде способи допомогти Україні, як ми допомагали досі, чи то з точки зору політичної підтримки, чи енергетичної підтримки".

Говорячи про досвід України з гарантіями безпеки, прем'єр Хорватії нагадав про негативний досвід Будапештського меморандуму, який не був підтриманий підписантами.

Допомога від Хорватії

Пленкович зазначив, що Хорватія вже надає Україні деякі з запитуваних енергетичних технологій для відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак.

Крім цього, за його словами, Хорватія послідовно підтримує оборонні зусилля України, усвідомлюючи, що вона бореться не лише за себе, а й за європейську демократію та свободу.

"Сьогодні ми говорили про наш внесок в Україну - дружню країну, жертву російської агресії. Уряд Хорватії протягом останніх кількох років надав 15 пакетів військової допомоги, останній з яких був ухвалений на засіданні уряду минулого тижня. Також ми зробили свій внесок у Пріоритетний список потреб України, так званий PURL, який НАТО контролює та координує для закупівлі зброї, що виробляється лише у Сполучених Штатах", - сказав глава хорватського уряду.

Політик додав, що "Україна захищає не лише свою свободу, вона захищає демократію та свободу Європи, і саме тому наслідки російської агресії стали більш ніж очевидними для всього континенту".

  • Нагадаємо, що нещодавно уряд Хорватії прийняв рішення про виділення термінового 15-го за ліком пакета допомоги Україні.

окупація Хорватія територіальна цілісність Пленкович Андрій
Топ коментарі
+8
про це навіть мова не йшла..але дякуємо Хорватія, озвучила ))
12.01.2026 18:50 Відповісти
+5
І ви повинні завжди воювати , стримувати росію бо ми хочемо жити спокійно і сито, дякую вам шановні українці від Хорватії! (Це він просто засоромився озвучити)
12.01.2026 18:57 Відповісти
+2
Зпалили контору 😸
12.01.2026 19:06 Відповісти
Ішак не знає де юра подівся .Подає сигнали,а юра не відповідає
12.01.2026 18:50 Відповісти
Чому не дослідити міжнародний досвід, де в таких ситуаціях приймають закон про окуповані території (в Грузії,напр.) і прийняти щось для себе прийнятне?
Це ж окуповані,а не згода на передачу земель.
12.01.2026 19:03 Відповісти
А це вже нічого не змінить 🤬. По перше купа країн визнають, а по друге на ТоТ рос паспорти, а не щось на кшталт ДиНиРи.
12.01.2026 19:08 Відповісти
Хорвати підозрюють, що зелені ******** таки потужно торгують нашою Батьківщиною.
12.01.2026 19:44 Відповісти
Після Зе періоду - творі бардак ми здєсь праєздом, не світить нам Хорватський варіант. При Пороху укріплялись, і ослабляли Кацапію. І продовжували б укріплятись. І при слушному моменту повернули б все захоплене. Але вже критично втрачена територія, зруйнована економіка і логістика, втрачені ресурси, і поки тут зельоні все скажено розкрадали, кацапня там окопалась і укріпилась, і готова до спротиву.
12.01.2026 19:53 Відповісти
Якщо визнати юридично окупацію, то наступними будуть Запорізька і Херсонська області. Вони в конституції Рфії. Якщо ви думаєте, що зупините вовка, віддавши йому курку, то ви нерозумна людина. З'ївши курку, вовк потім з'їсть вашого собаку, а на десерт і вас. Зеленського все більше продавлюють на капітуляцію, оскільки він в Україні жити не збирається. Тому йому байдуже, чи буде тут фактична, чи юридична окупація. Його чекає Ізраїль
12.01.2026 20:35 Відповісти
 
 