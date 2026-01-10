Хорватія виділила терміновий пакет допомоги Україні

Уряд Хорватії прийняв рішення про виділення термінового 15-го за ліком пакета допомоги Україні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Хорватії, інформує Цензор.НЕТ.

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Що увійшло до пакета допомоги

До пакета допомоги увійшли 100 мобільних металорізальних верстатів Vulkan 10 та супутні витрати загальною оцінною вартістю 500 тисяч євро.

Міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович зазначив, що обладнання Vulkan 10 вже використовується в реальних умовах в Україні.

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Підтримка енергетичної системи

Крім цього, уряд Хорватії ухвалив висновок щодо технічної підтримки енергетичної системи України.

Міністр економіки Анте Шушняр заявив, що це є виявом конкретної допомоги на запит посольства України, враховуючи, що численні енергетичні об’єкти та ключова інфраструктура по всій Україні були серйозно пошкоджені або зруйновані, а значна частина країни відчуває перебої в постачанні електроенергії.

Він пояснив, що це стосується трансформаторів, насосів та іншого технічного обладнання, яке більше не використовується в Хорватії.

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