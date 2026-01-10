Хорватия выделила срочный пакет помощи Украине
Правительство Хорватии приняло решение о выделении срочного 15-го по счету пакета помощи Украине.
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Хорватии, информирует Цензор.НЕТ.
Что вошло в пакет помощи
В пакет помощи вошли 100 мобильных металлорежущих станков Vulkan 10 и сопутствующие расходы общей оценочной стоимостью 500 тысяч евро.
Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович отметил, что оборудование Vulkan 10 уже используется в реальных условиях в Украине.
Поддержка энергетической системы
Кроме этого, правительство Хорватии приняло заключение о технической поддержке энергетической системы Украины.
Министр экономики Анте Шушняр заявил, что это является проявлением конкретной помощи по запросу посольства Украины, учитывая, что многочисленные энергетические объекты и ключевая инфраструктура по всей Украине были серьезно повреждены или разрушены, а значительная часть страны испытывает перебои в снабжении электроэнергией.
Он пояснил, что это касается трансформаторов, насосов и другого технического оборудования, которое больше не используется в Хорватии.
