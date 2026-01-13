Лідери G7 планують зустріч з Трампом у Давосі щодо гарантій безпеки для України, - FT

Лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії разом із президенткою Єврокомісії планують зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі у Давосі наступного тижня.

Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Союзники Києва по G7 хочуть долучитися до запланованої зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, щоб заручитися підтримкою США щодо гарантій безпеки для України після припинення вогню.

Посадовці обговорюють деталі зустрічі, яка має відбутися в середу наступного тижня, і в ній можуть взяти участь також інші лідери так званої "Коаліції охочих" - держав, що підтримують Україну. Радники з національної безпеки цих країн також планували окрему зустріч.

На зустрічі лідерів у Давосі Трамп має отримати схвалення щодо угод, укладених його переговорною командою з країнами ЄС та Великою Британією минулого тижня в Парижі.

"Без США нічого з цього не станеться", - зазначив європейський посадовець, маючи на увазі, зокрема, обіцянки Великої Британії та Франції розгорнути війська в Україні після припинення вогню.

Розгортання сил підтримки в Україні

існує лише одна гарантія безпеки для України - власна ядерна зброя та ЗСУ.
13.01.2026 14:46 Відповісти
Які гарантії ? Рудеий ***** вже зпхоплює,приєднує, пів світу всіх розбомбить. А тут дайте донні якісь гарантії! Ви серйозно?
13.01.2026 14:48 Відповісти
@ "Америка вторгається в Гренландію" - https://x.com/i/status/2010726172964045239 відео.
13.01.2026 16:17 Відповісти
Лідери G7 планують зустріч з Трампом у Давосі ,ЩОБ НА ВЛАСНІ ВУХА ПОЧУТИ ВІД ТРАМБОНА, ЩО США НЕ БУДУТЬ НАДАВАТИ УКРАЇНІ ГАРАНТІЙ, ОСОБЛИВО У ВІЙСКОВІЙ ДОПОМОЗІ
13.01.2026 16:56 Відповісти
Чергове ППР. Будапештські грьобані"гаранти"
13.01.2026 18:44 Відповісти
 
 