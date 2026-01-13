Лідери G7 планують зустріч з Трампом у Давосі щодо гарантій безпеки для України, - FT
Лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії разом із президенткою Єврокомісії планують зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі у Давосі наступного тижня.
Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Союзники Києва по G7 хочуть долучитися до запланованої зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, щоб заручитися підтримкою США щодо гарантій безпеки для України після припинення вогню.
Посадовці обговорюють деталі зустрічі, яка має відбутися в середу наступного тижня, і в ній можуть взяти участь також інші лідери так званої "Коаліції охочих" - держав, що підтримують Україну. Радники з національної безпеки цих країн також планували окрему зустріч.
На зустрічі лідерів у Давосі Трамп має отримати схвалення щодо угод, укладених його переговорною командою з країнами ЄС та Великою Британією минулого тижня в Парижі.
"Без США нічого з цього не станеться", - зазначив європейський посадовець, маючи на увазі, зокрема, обіцянки Великої Британії та Франції розгорнути війська в Україні після припинення вогню.
Розгортання сил підтримки в Україні
- Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
- Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.
