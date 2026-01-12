У Зеленского нет карт, у него есть только одно - Дональд Трамп, - Трамп

Лидер США Дональд Трамп убежден, что и Владимир Зеленский, и Владимир Путин сейчас хотят заключить мирное соглашение.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, информирует Цензор.НЕТ.

О мирном соглашении

"Меня это разочаровывает", - ответил Трамп, комментируя сроки заключения мирного соглашения по войне в Украине.

Кроме того, он в очередной раз выразил уверенность, что диктатор РФ Владимир Путин якобы хочет заключить мирное соглашение.

Я думаю, что он хочет заключить соглашение", - подчеркнул Трамп.

"У меня были случаи, когда я справился с Путиным, а Зеленский не хотел заключать соглашение, что меня шокировало. Вы видели небольшой пример, сидя прямо на том месте. Затем у меня были случаи, когда все было наоборот. Я думаю, что сейчас они оба хотят заключить соглашение, но мы это еще узнаем", - добавил он.

О картах Зеленского

Он также вспомнил спор в Овальном кабинете о наличии карт у президента Украины Владимира Зеленского.

Это правда. Ну, у него нет карт. У него не было - у него не было карт с первого дня. У него есть только одно. Дональд Трамп. Если бы у него не было Дональда Трампа, это было бы полной катастрофой, и он это знает, и европейские лидеры это знают, и все это знают", - заверил Трамп.

Спор Трампа и Зеленского

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".

Мировое сообщество и должностные лица в США отреагировали на спор лидеров Украины и США.

4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.

Вечером 4 марта президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова "быстро работать", чтобы закончить войну. Он подчеркнул, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.

Впоследствии Дональд Трамп выступил с рекордной речью в Конгрессе США.

По словам американского лидера, он получил от Владимира Зеленского "важное письмо" о намерении подписать соглашение о полезных ископаемых, а также о готовности сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный долгосрочный мир. В то же время он отметил, что его администрация ведет серьезные дискуссии с российской стороной. Трамп подчеркнул, что получил "мощные сигналы, что они (россияне. - Ред.) готовы к миру".

Позже посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Трамп, говоря о "письме" от Зеленского, имел в виду его пост в X.

