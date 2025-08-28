Спор в Белом доме с Зеленским был полезен для американского народа, - Венс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что спор с Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале 2025 года был "полезным" и помог вывести на первый план разногласия между Украиной и США.
Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.
Так, Вэнс выразил некоторое сожаление по поводу напряженной встречи в феврале, которая шокировала Европу.
"Послушайте, иногда люди не соглашаются. Хотел бы я, чтобы мы публично поссорились в Овальном кабинете? Не обязательно", - сказал вице-президент США.
В то же время, по его словам, это позволило "прояснить некоторые реальные вопросы разногласий" между Киевом и Вашингтоном.
"Считаю ли я, что это на самом деле прояснило некоторые реальные проблемы разногласий между стороной Соединенных Штатов и украинской стороной? Да, и я думаю, что американскому народу было полезно это увидеть", - пояснил Вэнс.
Он отметил, что его разочарование во время спора в Овальном кабинете было не столько отражением его чувств в отношении Зеленского, сколько в отношении администрации Байдена, которая, по его словам, предоставила Украине миллиарды помощи "без всякой реальной цели, никакой реальной дипломатии".
"Это всегда разочаровывало меня гораздо больше, чем то, что Зеленский просил помощи в Вашингтоне. Дело в том, что администрация Байдена не имела плана, как закончить войну", - добавил Вэнс.
Вице-президент отметил, что администрация Трампа пока "достаточно согласована с президентом Зеленским" по работе над соглашением о мире.
"Даже несмотря на некоторые разногласия, мы, конечно, хотим защитить территориальную целостность Украины. Мы не хотим, чтобы Россия захватила всю страну", - подытожил он.
Спор Трампа и Зеленского
Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.
Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.
Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".
Мировое сообщество и чиновники в США отреагировали на спор лидеров Украины и США.
4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.
Вечером 4 марта президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова "быстро работать", чтобы закончить войну. Он подчеркнул, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.
Впоследствии Дональд Трамп выступил с рекордной речью в Конгрессе США.
По словам американского лидера, он получил от Владимира Зеленского "важное письмо" о намерении подписать соглашение по ископаемым, а также о готовности сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный долговременный мир. В то же время, он отметил, что его администрация ведет серьезные дискуссии с российской стороной. Трамп подчеркнул, что получил "мощные сигналы, что они (россияне. - Ред.) готовы к миру".
Позже посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Трамп, говоря о "письме" от Зеленского, имел в виду его сообщение в X.
