Спор в Белом доме с Зеленским был полезен для американского народа, - Венс

Венс назвал полезным спор с Зеленским в Белом доме

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что спор с Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале 2025 года был "полезным" и помог вывести на первый план разногласия между Украиной и США.

Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.

Так, Вэнс выразил некоторое сожаление по поводу напряженной встречи в феврале, которая шокировала Европу.

"Послушайте, иногда люди не соглашаются. Хотел бы я, чтобы мы публично поссорились в Овальном кабинете? Не обязательно", - сказал вице-президент США.

Также читайте: Украинцы сами будут решать, какими будут территориальные границы их страны, - Вэнс

В то же время, по его словам, это позволило "прояснить некоторые реальные вопросы разногласий" между Киевом и Вашингтоном.

"Считаю ли я, что это на самом деле прояснило некоторые реальные проблемы разногласий между стороной Соединенных Штатов и украинской стороной? Да, и я думаю, что американскому народу было полезно это увидеть", - пояснил Вэнс.

Он отметил, что его разочарование во время спора в Овальном кабинете было не столько отражением его чувств в отношении Зеленского, сколько в отношении администрации Байдена, которая, по его словам, предоставила Украине миллиарды помощи "без всякой реальной цели, никакой реальной дипломатии".

Читайте также: Вэнс звонил Залужному после ссоры Трампа и Зеленского в Белом доме. Тот отказался от разговора, - The Guardian

"Это всегда разочаровывало меня гораздо больше, чем то, что Зеленский просил помощи в Вашингтоне. Дело в том, что администрация Байдена не имела плана, как закончить войну", - добавил Вэнс.

Вице-президент отметил, что администрация Трампа пока "достаточно согласована с президентом Зеленским" по работе над соглашением о мире.

"Даже несмотря на некоторые разногласия, мы, конечно, хотим защитить территориальную целостность Украины. Мы не хотим, чтобы Россия захватила всю страну", - подытожил он.

Читайте: Я чувствовал вину из-за ссоры Зеленского и Трампа в Белом доме, - глава МИД Британии Лемми

Спор Трампа и Зеленского

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".

Мировое сообщество и чиновники в США отреагировали на спор лидеров Украины и США.

4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.

Вечером 4 марта президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова "быстро работать", чтобы закончить войну. Он подчеркнул, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.

Впоследствии Дональд Трамп выступил с рекордной речью в Конгрессе США.

По словам американского лидера, он получил от Владимира Зеленского "важное письмо" о намерении подписать соглашение по ископаемым, а также о готовности сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный долговременный мир. В то же время, он отметил, что его администрация ведет серьезные дискуссии с российской стороной. Трамп подчеркнул, что получил "мощные сигналы, что они (россияне. - Ред.) готовы к миру".

Позже посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Трамп, говоря о "письме" от Зеленского, имел в виду его сообщение в X.

Читайте также: Зеленский и Вэнс пожали друг другу руки в Ватикане. ФОТО

+7
Венс КОН ЧЕ НИЙ....здається він найбільш кончена історта в історії політики США
28.08.2025 11:33 Ответить
+7
всратий дегенерат...
28.08.2025 11:34 Ответить
+5
"Річ у тім, що адміністрація Байдена не мала плану, як закінчити війну", - додав Венс" - а тепер ми всі спостерігаємо ваш "мудрий" план - примусити Україну капітулювати
28.08.2025 11:36 Ответить
Венс КОН ЧЕ НИЙ....здається він найбільш кончена історта в історії політики США
28.08.2025 11:33 Ответить
28.08.2025 11:43 Ответить
всратий дегенерат...
28.08.2025 11:34 Ответить
і для марсіан на Марсі, і кацапів на росії.
28.08.2025 11:34 Ответить
Привселюдно принижувати іншого президента чи просто іншу особу будучи самому президентом - збочене психопатичне створіння, яке зазнало насилля в дитинстві і тепер мстить всій планеті
28.08.2025 11:35 Ответить
в усьому винний ВОВАльний кабінет
він погано діє не президентів (згадайте, наприклад, Клінтона і Моніку)

а цього разу Трамп, Венс і ЗЕ посперечалися, хто ж буде Монікою
(ЗЕ казав, що Трамп (бо той без бороди), а Трамп - що ЗЕ (бо той без костюму)),

а і тільки тоді Венс (бородата Моніка в костюмі) зрозумів, що цього разу в нього секс-скандалу не буде
28.08.2025 12:45 Ответить
Щоб ти здохла баба бородата
28.08.2025 11:36 Ответить
"Річ у тім, що адміністрація Байдена не мала плану, як закінчити війну", - додав Венс" - а тепер ми всі спостерігаємо ваш "мудрий" план - примусити Україну капітулювати
28.08.2025 11:36 Ответить
Так, так була дуже корисна для американського народу, який після цієї зустрічі підчас прогулянки Весна з дітьми добряче накостиляв йому саме за ці розбіжності, про які йдеться... Невже Венс все так швидко забув? Чи може хоче "повторіть"?
28.08.2025 11:37 Ответить
Ага, мала. Я бачив величезну кількість американців які підтримали Україну після неї і були обурені трампом і цим клоуном
28.08.2025 11:37 Ответить
До чого тут Народ США, до московського лайна, яким вимазались у Білому домі його службовці з трампом!!! Вони самі це робили, на очах Народу США!!
28.08.2025 11:38 Ответить
процес диванойбства в нього краще виглядав, ніж оця спроба збрехати
28.08.2025 11:41 Ответить
Після цих дегенератів наш хоч не так по клоунськи виглядає...
28.08.2025 11:41 Ответить
у Байдена не було плану ,а у вас є ,тому ви і такі обкурені
28.08.2025 11:42 Ответить
Річ у тім, що адміністрація Байдена не мала плану Джерело: https://censor.net/ua/n3570967
28.08.2025 11:43 Ответить
це якийсь жах, Чим більше я знаю за команду трамбона, тим більше мені подобаються таліби. Ті хоч не такі підступні лицеміри
28.08.2025 11:43 Ответить
ну це як подивитись, можливо він правий..., американці на власні очі зрозуміли, які дегенерати прийшли до влади після виборів в їхній країні...
28.08.2025 11:43 Ответить
Так , це було корисно . До суперечки кількість прихильників допомоги Україні , серед американців становила 55% , після суперечки виросла до 62 .
28.08.2025 11:43 Ответить
ну частка правди в словах підфарбованого віце є - народ Америки почав прозрівати.. Побачив яких ідіотів вони обрали.
28.08.2025 11:45 Ответить
Це було вигідно, тільки не українському народу, а кацапам. Як і майже все, що робить зеленький.
28.08.2025 12:01 Ответить
Два клоуна у білому домі це корисно, зрозуміло..Фільм ідіократія настав набагато раніше..
28.08.2025 12:04 Ответить
..якщо вже насправді та відверто, то розчаровування - це дебільний вибір як українського так і американського нАріду..
28.08.2025 12:24 Ответить
Зеленский благодетель американского народа.
28.08.2025 12:31 Ответить
Нинішню владу США я навіть коментувати не буду. Просто зрозуміло, що 73% ідіотів не тільки в Україні.
28.08.2025 12:46 Ответить
 
 