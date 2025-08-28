УКР
Суперечка у Білому домі із Зеленським була корисною для американського народу, - Венс

Венс назвав корисною суперечку із Зеленським у Білому домі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що суперечка із Володимиром Зеленським у Білому домі в лютому 2025 року була "корисною" та допомогла вивести на перший план розбіжності між Україною та США.

Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

Так, Венс висловив певний жаль з приводу напруженої зустрічі в лютому, яка шокувала Європу.

"Послухайте, іноді люди не погоджуються. Чи хотів би я, щоб ми публічно посварилися в Овальному кабінеті? Не обов'язково", - сказав віцепрезидент США.

Водночас, за його словами, це дозволило "прояснити деякі реальні питання розбіжностей" між Києвом та Вашингтоном.

"Чи вважаю я, що це насправді прояснило деякі реальні проблеми розбіжностей між стороною Сполучених Штатів та українською стороною? Так, і я думаю, що американському народу було корисно це побачити", - пояснив Венс.

Він зауважив, що його розчарування під час суперечки в Овальному кабінеті було не стільки відображенням його почуттів щодо Зеленського, скільки щодо адміністрації Байдена, яка, за його словами, надала Україні мільярди допомоги "без жодної реальної мети, жодної реальної дипломатії".

"Це завжди розчаровувало мене набагато більше, ніж те, що Зеленський просив допомоги у Вашингтоні. Річ у тім, що адміністрація Байдена не мала плану, як закінчити війну", - додав Венс.

Віцепрезидент зазначив, що адміністрація Трампа наразі "досить узгоджена з президентом Зеленським" щодо роботи над угодою про мир.

"Навіть попри деякі розбіжності, ми, звичайно, хочемо захистити територіальну цілісність України. Ми не хочемо, щоб Росія захопила всю країну", - підсумував він.

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Президент США Дональд Трамп після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі у Білому домі заявив, що той нібито не готовий до миру та "проявив неповагу".

Світова спільнота та посадовці у США відреагували на суперечку лідерів України та США.

4 березня стало відомо, що Білий дім призупинив всю військову допомогу Україні.

Ввечері 4 березня президент Зеленський заявив, що Україна прагне до миру та готова "швидко працювати", щоб закінчити війну. Він наголосив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир.

Згодом Дональд Трамп виступив із рекордною промовою у Конгресі США.

За словами американського лідера, він отримав від Володимира Зеленського "важливого листа" про намір підписати угоду щодо копалин, а також про готовність сісти за стіл переговорів, аби наблизити міцний довготривалий мир. Водночас, він зазначив, що його адміністрація веде серйозні дискусії з російською стороною. Трамп підкреслив, що отримав "потужні сигнали, що вони (росіяни. - Ред.) готові до миру".

Пізніше посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Трамп, говорячи про "лист" від Зеленського, мав на увазі його допис в X.

Венс КОН ЧЕ НИЙ....здається він найбільш кончена історта в історії політики США
28.08.2025 11:33 Відповісти
всратий дегенерат...
28.08.2025 11:34 Відповісти
"Річ у тім, що адміністрація Байдена не мала плану, як закінчити війну", - додав Венс" - а тепер ми всі спостерігаємо ваш "мудрий" план - примусити Україну капітулювати
28.08.2025 11:36 Відповісти
Венс КОН ЧЕ НИЙ....здається він найбільш кончена історта в історії політики США
28.08.2025 11:33 Відповісти
28.08.2025 11:43 Відповісти
всратий дегенерат...
28.08.2025 11:34 Відповісти
і для марсіан на Марсі, і кацапів на росії.
28.08.2025 11:34 Відповісти
Привселюдно принижувати іншого президента чи просто іншу особу будучи самому президентом - збочене психопатичне створіння, яке зазнало насилля в дитинстві і тепер мстить всій планеті
28.08.2025 11:35 Відповісти
Щоб ти здохла баба бородата
28.08.2025 11:36 Відповісти
"Річ у тім, що адміністрація Байдена не мала плану, як закінчити війну", - додав Венс" - а тепер ми всі спостерігаємо ваш "мудрий" план - примусити Україну капітулювати
28.08.2025 11:36 Відповісти
Так, так була дуже корисна для американського народу, який після цієї зустрічі підчас прогулянки Весна з дітьми добряче накостиляв йому саме за ці розбіжності, про які йдеться... Невже Венс все так швидко забув? Чи може хоче "повторіть"?
28.08.2025 11:37 Відповісти
Ага, мала. Я бачив величезну кількість американців які підтримали Україну після неї і були обурені трампом і цим клоуном
28.08.2025 11:37 Відповісти
До чого тут Народ США, до московського лайна, яким вимазались у Білому домі його службовці з трампом!!! Вони самі це робили, на очах Народу США!!
28.08.2025 11:38 Відповісти
процес диванойбства в нього краще виглядав, ніж оця спроба збрехати
28.08.2025 11:41 Відповісти
Після цих дегенератів наш хоч не так по клоунськи виглядає...
28.08.2025 11:41 Відповісти
у Байдена не було плану ,а у вас є ,тому ви і такі обкурені
28.08.2025 11:42 Відповісти
28.08.2025 11:43 Відповісти
це якийсь жах, Чим більше я знаю за команду трамбона, тим більше мені подобаються таліби. Ті хоч не такі підступні лицеміри
28.08.2025 11:43 Відповісти
ну це як подивитись, можливо він правий..., американці на власні очі зрозуміли, які дегенерати прийшли до влади після виборів в їхній країні...
28.08.2025 11:43 Відповісти
Так , це було корисно . До суперечки кількість прихильників допомоги Україні , серед американців становила 55% , після суперечки виросла до 62 .
28.08.2025 11:43 Відповісти
ну частка правди в словах підфарбованого віце є - народ Америки почав прозрівати.. Побачив яких ідіотів вони обрали.
28.08.2025 11:45 Відповісти
Це було вигідно, тільки не українському народу, а кацапам. Як і майже все, що робить зеленький.
28.08.2025 12:01 Відповісти
Два клоуна у білому домі це корисно, зрозуміло..Фільм ідіократія настав набагато раніше..
28.08.2025 12:04 Відповісти
..якщо вже насправді та відверто, то розчаровування - це дебільний вибір як українського так і американського нАріду..
28.08.2025 12:24 Відповісти
Зеленский благодетель американского народа.
28.08.2025 12:31 Відповісти
 
 