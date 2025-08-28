Суперечка у Білому домі із Зеленським була корисною для американського народу, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що суперечка із Володимиром Зеленським у Білому домі в лютому 2025 року була "корисною" та допомогла вивести на перший план розбіжності між Україною та США.

Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

Так, Венс висловив певний жаль з приводу напруженої зустрічі в лютому, яка шокувала Європу.

"Послухайте, іноді люди не погоджуються. Чи хотів би я, щоб ми публічно посварилися в Овальному кабінеті? Не обов'язково", - сказав віцепрезидент США.

Водночас, за його словами, це дозволило "прояснити деякі реальні питання розбіжностей" між Києвом та Вашингтоном.

"Чи вважаю я, що це насправді прояснило деякі реальні проблеми розбіжностей між стороною Сполучених Штатів та українською стороною? Так, і я думаю, що американському народу було корисно це побачити", - пояснив Венс.

Він зауважив, що його розчарування під час суперечки в Овальному кабінеті було не стільки відображенням його почуттів щодо Зеленського, скільки щодо адміністрації Байдена, яка, за його словами, надала Україні мільярди допомоги "без жодної реальної мети, жодної реальної дипломатії".

"Це завжди розчаровувало мене набагато більше, ніж те, що Зеленський просив допомоги у Вашингтоні. Річ у тім, що адміністрація Байдена не мала плану, як закінчити війну", - додав Венс.

Віцепрезидент зазначив, що адміністрація Трампа наразі "досить узгоджена з президентом Зеленським" щодо роботи над угодою про мир.

"Навіть попри деякі розбіжності, ми, звичайно, хочемо захистити територіальну цілісність України. Ми не хочемо, щоб Росія захопила всю країну", - підсумував він.

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Президент США Дональд Трамп після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі у Білому домі заявив, що той нібито не готовий до миру та "проявив неповагу".

Світова спільнота та посадовці у США відреагували на суперечку лідерів України та США.

4 березня стало відомо, що Білий дім призупинив всю військову допомогу Україні.

Ввечері 4 березня президент Зеленський заявив, що Україна прагне до миру та готова "швидко працювати", щоб закінчити війну. Він наголосив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир.

Згодом Дональд Трамп виступив із рекордною промовою у Конгресі США.

За словами американського лідера, він отримав від Володимира Зеленського "важливого листа" про намір підписати угоду щодо копалин, а також про готовність сісти за стіл переговорів, аби наблизити міцний довготривалий мир. Водночас, він зазначив, що його адміністрація веде серйозні дискусії з російською стороною. Трамп підкреслив, що отримав "потужні сигнали, що вони (росіяни. - Ред.) готові до миру".

Пізніше посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Трамп, говорячи про "лист" від Зеленського, мав на увазі його допис в X.

