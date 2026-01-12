У Зеленського немає карт, у нього є лише одне - Дональд Трамп, - Трамп

Саймон Шустер про суперечку Зеленського і Трампа

Лідер США Дональд Трамп переконаний, що і Володимир Зеленський, і Володимир Путін наразі хочуть укласти мирну угоду.

Про це він заявив у коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

Про мирну угоду

"Мене це розчаровує", - відповів Трамп, коментуючи терміни укладання мирної угоди щодо війни в Україні.

Окрім того, він вкотре висловив впевненість, що диктатор РФ Володимир Путін начебто хоче укласти мирну угоду.

Я думаю, що він хоче укласти угоду", - наголосив Трамп.

"У мене були випадки, коли я впорався з Путіним, а Зеленський не хотів укладати угоду, що мене шокувало. Ви бачили невеликий приклад, сидячи прямо на тому місці. Потім у мене були випадки, коли все було навпаки. Я думаю, що зараз вони обидва хочуть укласти угоду, але ми це ще дізнаємося", - додав він.

Про карти Зеленського

Він також згадав суперечку в Овальному кабінеті щодо наявності карт у президента України Володимира Зеленського.

Це правда. Ну, у нього немає карт. У нього не було - у нього не було карт з першого дня. У нього є лише одне. Дональд Трамп. Якби у нього не було Дональда Трампа, це було б повною катастрофою, і він це знає, і європейські лідери це знають, і всі це знають", - ззапевнив Трамп.

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Президент США Дональд Трамп після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі у Білому домі заявив, що той нібито не готовий до миру та "проявив неповагу".

Світова спільнота та посадовці у США відреагували на суперечку лідерів України та США.

4 березня стало відомо, що Білий дім призупинив всю військову допомогу Україні.

Ввечері 4 березня президент Зеленський заявив, що Україна прагне до миру та готова "швидко працювати", щоб закінчити війну. Він наголосив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир.

Згодом Дональд Трамп виступив із рекордною промовою у Конгресі США.

За словами американського лідера, він отримав від Володимира Зеленського "важливого листа" про намір підписати угоду щодо копалин, а також про готовність сісти за стіл переговорів, аби наблизити міцний довготривалий мир. Водночас, він зазначив, що його адміністрація веде серйозні дискусії з російською стороною. Трамп підкреслив, що отримав "потужні сигнали, що вони (росіяни. - Ред.) готові до миру".

Пізніше посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Трамп, говорячи про "лист" від Зеленського, мав на увазі його допис в X.

Дональд Трамп - це головна карта Хутіна.
12.01.2026 13:10 Відповісти
Особливо смішно слухати про фінанси коли США при Трампі мало того що не дають нам ні копійки, так ще й тиснуть на ЄС щоб не конфісковував активи *****.
12.01.2026 13:16 Відповісти
О Боже! Потік слів - затримка думки! Повний деградант!!
12.01.2026 13:13 Відповісти
,,картежник,, е.....
12.01.2026 18:41 Відповісти
Пішов він в дупу зі своїми картами - Україна грає у шахи!!!
12.01.2026 19:20 Відповісти
в України є ЗСУ - а не ти, корова рудоморда, зі своїми картами
12.01.2026 19:56 Відповісти
ЗСУ яким достатньо один Старлінк вимкнути і вони перетворяться на сліпих кошенят і не зможуть навіть дрона запустити ні зв'язок установити. Можеш скільки завгодно вірити і пишатися ЗСУ, але росіяни гинуть і рос техніка знищується не від віри в ЗСУ, і не від вигуків Слава Україні.
12.01.2026 20:41 Відповісти
Iridium, Globalstar, OneWeb, SES, ORBCOMM, Eutelsat, Telesat, Inmarsat, Thuraya - да, старлінк прибери незрозуміло з якою аргументацією і московіти Куп'янск на п'ятий рік рознесуть і візьмуть
12.01.2026 22:02 Відповісти
Лол, перерахував усі супутники із гугла, за допомогою яких ти можеш хіба що кіно по телику подивитися, цікаво яким чином вони можуть дати високошвидкісний інтернет у чистому полі десь у степах Запоріжчини, мені було б цікаво подивитися як би ти через якийсь телесат запускав би дрони і керував би ними, боюсь не просто так усі говорять, що без старлінку армії торба і альтернативи йому тупо нема.
13.01.2026 01:17 Відповісти
ну руській армії може без старлінку і торба, я хз
13.01.2026 01:30 Відповісти
Да вколіть вже йому щонебудь, нелюди, он як старого "ковбасить"😂🤣🤣🤣
12.01.2026 22:32 Відповісти
Golovne ne progubatusa pid dubila zego
13.01.2026 07:27 Відповісти
