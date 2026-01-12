У Зеленського немає карт, у нього є лише одне - Дональд Трамп, - Трамп

Лідер США Дональд Трамп переконаний, що і Володимир Зеленський, і Володимир Путін наразі хочуть укласти мирну угоду.

Про це він заявив у коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

Про мирну угоду

"Мене це розчаровує", - відповів Трамп, коментуючи терміни укладання мирної угоди щодо війни в Україні.

Окрім того, він вкотре висловив впевненість, що диктатор РФ Володимир Путін начебто хоче укласти мирну угоду.

Я думаю, що він хоче укласти угоду", - наголосив Трамп.

"У мене були випадки, коли я впорався з Путіним, а Зеленський не хотів укладати угоду, що мене шокувало. Ви бачили невеликий приклад, сидячи прямо на тому місці. Потім у мене були випадки, коли все було навпаки. Я думаю, що зараз вони обидва хочуть укласти угоду, але ми це ще дізнаємося", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суперечка у Білому домі із Зеленським була корисною для американського народу, - Венс

Про карти Зеленського

Він також згадав суперечку в Овальному кабінеті щодо наявності карт у президента України Володимира Зеленського.

Це правда. Ну, у нього немає карт. У нього не було - у нього не було карт з першого дня. У нього є лише одне. Дональд Трамп. Якби у нього не було Дональда Трампа, це було б повною катастрофою, і він це знає, і європейські лідери це знають, і всі це знають", - ззапевнив Трамп.

Читайте: Я відчував провину через сварку Зеленського і Трампа у Білому домі, - глава МЗС Британії Леммі

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Президент США Дональд Трамп після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі у Білому домі заявив, що той нібито не готовий до миру та "проявив неповагу".

Світова спільнота та посадовці у США відреагували на суперечку лідерів України та США.

4 березня стало відомо, що Білий дім призупинив всю військову допомогу Україні.

Ввечері 4 березня президент Зеленський заявив, що Україна прагне до миру та готова "швидко працювати", щоб закінчити війну. Він наголосив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир.

Згодом Дональд Трамп виступив із рекордною промовою у Конгресі США.

За словами американського лідера, він отримав від Володимира Зеленського "важливого листа" про намір підписати угоду щодо копалин, а також про готовність сісти за стіл переговорів, аби наблизити міцний довготривалий мир. Водночас, він зазначив, що його адміністрація веде серйозні дискусії з російською стороною. Трамп підкреслив, що отримав "потужні сигнали, що вони (росіяни. - Ред.) готові до миру".

Пізніше посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Трамп, говорячи про "лист" від Зеленського, мав на увазі його допис в X.

Читайте також: Зеленський та Венс потиснули один одному руки у Ватикані. ФОТО