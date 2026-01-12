Переговоры с Путиным о мире в Украине неизбежны, - Еврокомиссия

В Европейской комиссии считают, что на определенном этапе мирного процесса по Украине состоятся переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, в которых примет участие и Евросоюз.

Об этом заявила главный спикер Европейской комиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По ее словам, ЕС активно работает над достижением мира в Украине, однако пока этот процесс зависит от позиции президента России.

"Мы очень-очень настойчиво работаем ради мира в Украине. Сейчас мир в Украине зависит от одного единственного человека - это, как вы очень хорошо знаете, президент Путин. Поэтому, очевидно, в определенный момент придется провести переговоры и с президентом Путиным", - заявила Пиньо.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия вскоре финализирует детали кредита для Украины, - пресс-секретарь

В то же время в Еврокомиссии не видят готовности Кремля к участию в таких переговорах. "К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что президент Путин намерен участвовать в таких переговорах. Поэтому мы еще не там. Но в определенный момент мы действительно надеемся, что состоятся какие-то такие переговоры, которые в конечном итоге приведут к миру в Украине", - подчеркнула пресс-секретарь.

Пиньо также отметила, что вопрос мира в Украине напрямую связан с безопасностью Европейского Союза. "Речь идет и о нашей безопасности, поскольку Украина есть и мы рассматриваем ее как часть нашей Европы", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Зеленского нет карт, у него есть только одно - Дональд Трамп, - Трамп