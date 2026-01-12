Еврокомиссия вскоре финализирует детали кредита для Украины, - пресс-секретарь
Европейская комиссия в ближайшее время опубликует предложение об условиях получения траншей совместного европейского кредита для Украины.
Об этомсообщил спикер Европейской комиссии Балаш Ужвари, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Подробности
"Мы должны как можно быстрее предложить определенное количество законодательных актов, чтобы мы могли начать выплату средств (Украине. - ред.) в начале второго квартала этого года", - сказал он.
По словам спикера, Европейская комиссия предложит ряд соответствующих законодательных актов уже в ближайшее время.
В то же время он не разглашает детали разрабатываемых предложений, в частности относительно доли бюджетной и оборонной помощи в рамках кредитной программы.
"Вы найдете ответ, как только предложения будут внесены", - подытожил Ужвари.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.
