Россия может создавать дополнительные препятствия на пути вступления Украины в ЕС, - еврокомиссар Кос

Прогресс Украины на пути европейской интеграции важен для достижения мира и предотвращения повторения агрессии со стороны России.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Темп мирных переговоров ускорился, и это хорошо. Это хорошо, потому что мы видим развитие, и я также очень рада, что процесс вступления Украины будет играть решающую роль. Мы рассматриваем членство Украины в Союзе как политический якорь гарантий безопасности", - сказала Кос.

Она напомнила, что на прошлой неделе было принято решение продолжать сотрудничество с Украиной на техническом уровне в рамках первого, второго и шестого переговорных кластеров.

По словам еврокомиссара, Россия может создавать дополнительные препятствия на пути вступления Украины в Евросоюз. "Конфликт между Россией и Украиной начался не с войны в 2022 году, он начался, когда Украина решила пойти своим европейским путем, подписав соглашение о свободной торговле с ЕС. Вот почему важно, что членство Украины в ЕС обсуждается на мирных переговорах", - отметила она.

В то же время Марта Кос подчеркнула, что членство в ЕС не является полной гарантией безопасности, однако имеет важное политическое значение. "С политической точки зрения, членство Украины в ЕС, безусловно, будет способствовать безопасности, процветанию Украины и, собственно, безопасности Европы также", - сказала еврокомиссар.

