Росія може чинити додаткові перешкоди на шляху вступу України до ЄС, - єврокомісарка Кос

Прогрес України на шляху європейської інтеграції є важливим для досягнення миру та запобігання повторенню агресії з боку Росії.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Темп мирних переговорів прискорився, і це добре. Це добре, тому що ми бачимо розвиток, і я також дуже рада, що процес вступу України відіграватиме вирішальну роль. Ми розглядаємо членство України в Союзі як політичний якір гарантій безпеки", - сказала Кос.

Вона нагадала, що минулого тижня було ухвалено рішення продовжувати співпрацю з Україною на технічному рівні в межах першого, другого та шостого переговорних кластерів.

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За словами єврокомісарки, Росія може чинити додаткові перешкоди на шляху вступу України до Євросоюзу. "Конфлікт між Росією та Україною розпочався не з війни у ​​2022 році, він розпочався, коли Україна вирішила піти власним європейським шляхом, підписавши угоду про вільну торгівлю з ЄС. Ось чому важливо, що членство України в ЄС обговорюється на мирних переговорах", - зазначила вона.

Водночас Марта Кос наголосила, що членство в ЄС не є повною гарантією безпеки, проте має важливе політичне значення. "З політичної точки зору, членство України в ЄС, безумовно, сприятиме безпеці, процвітанню України та, власне, безпеці Європи також", - сказала єврокомісарка.

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