Єврокомісія невдовзі фіналізує деталі кредиту для України, - речник

Європейська комісія найближчим часом опублікує пропозицію щодо умов отримання траншів спільного європейського кредиту для України.

Про це повідомив речник Європейської комісії Балаш Ужварі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо якомога швидше запропонувати певну кількість законодавчих актів, щоб ми могли розпочати виплату коштів (Україні. - ред.) на початку другого кварталу цього року", - сказав він.

За словами речника, Європейська комісія запропонує низку відповідних законодавчих актів вже найближчим часом.

Водночас він не розголошує деталі пропозицій, що розробляються, зокрема щодо частки бюджетної та оборонної допомоги в рамках кредитної програми.

"Ви знайдете відповідь, щойно пропозиції будуть внесені", - підсумував Ужварі.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

