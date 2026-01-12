Перемовини з Путіним щодо миру в Україні неминучі, - Єврокомісія
У Європейській комісії вважають, що на певному етапі мирного процесу щодо України відбудуться переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним, у яких братиме участь і Євросоюз.
Про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За її словами, ЄС активно працює над досягненням миру в Україні, однак наразі цей процес залежить від позиції президента Росії.
"Ми дуже-дуже наполегливо працюємо заради миру в Україні. Зараз мир в Україні залежить від однієї єдиної особи - це, як ви дуже добре знаєте, президент Путін. Тож, очевидно, у певний момент доведеться провести переговори й з президентом Путіним", - заявила Піньо.
Водночас у Єврокомісії не бачать готовності Кремля до участі в таких перемовинах. "На жаль, ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін має намір брати участь у таких переговорах. Тож ми ще не там. Але в певний момент ми справді сподіваємося, що відбудуться якісь такі переговори, які зрештою призведуть до миру в Україні", - підкреслила речниця.
Піньо також зазначила, що питання миру в Україні безпосередньо пов’язане з безпекою Європейського Союзу. "Йдеться і про нашу безпеку, оскільки Україна є і ми розглядаємо її як частину нашої Європи", - додала вона.
Ну якщо мір вже залежить тільки від людоїда то цьому світу прийшов кінець. Пора Господу знову проводити всесвітній потоп чи масове зачищення Землі від чумного людства.
Доречі, чому 100 років назад не казали що мир залежить тільки від Гітлера?
Тому, вмовляйте, як клепки немає.