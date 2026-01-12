Перемовини з Путіним щодо миру в Україні неминучі, - Єврокомісія

У Європейській комісії вважають, що на певному етапі мирного процесу щодо України відбудуться переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним, у яких братиме участь і Євросоюз.

Про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За її словами, ЄС активно працює над досягненням миру в Україні, однак наразі цей процес залежить від позиції президента Росії.

"Ми дуже-дуже наполегливо працюємо заради миру в Україні. Зараз мир в Україні залежить від однієї єдиної особи - це, як ви дуже добре знаєте, президент Путін. Тож, очевидно, у певний момент доведеться провести переговори й з президентом Путіним", - заявила Піньо.

Водночас у Єврокомісії не бачать готовності Кремля до участі в таких перемовинах. "На жаль, ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін має намір брати участь у таких переговорах. Тож ми ще не там. Але в певний момент ми справді сподіваємося, що відбудуться якісь такі переговори, які зрештою призведуть до миру в Україні", - підкреслила речниця.

Піньо також зазначила, що питання миру в Україні безпосередньо пов’язане з безпекою Європейського Союзу. "Йдеться і про нашу безпеку, оскільки Україна є і ми розглядаємо її як частину нашої Європи", - додала вона.

