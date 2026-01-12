Перемовини з Путіним щодо миру в Україні неминучі, - Єврокомісія

У Європейській комісії вважають, що на певному етапі мирного процесу щодо України відбудуться переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним, у яких братиме участь і Євросоюз.

Про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За її словами, ЄС активно працює над досягненням миру в Україні, однак наразі цей процес залежить від позиції президента Росії.

"Ми дуже-дуже наполегливо працюємо заради миру в Україні. Зараз мир в Україні залежить від однієї єдиної особи - це, як ви дуже добре знаєте, президент Путін. Тож, очевидно, у певний момент доведеться провести переговори й з президентом Путіним", - заявила Піньо.

Водночас у Єврокомісії не бачать готовності Кремля до участі в таких перемовинах. "На жаль, ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін має намір брати участь у таких переговорах. Тож ми ще не там. Але в певний момент ми справді сподіваємося, що відбудуться якісь такі переговори, які зрештою призведуть до миру в Україні", - підкреслила речниця.

Піньо також зазначила, що питання миру в Україні безпосередньо пов’язане з безпекою Європейського Союзу. "Йдеться і про нашу безпеку, оскільки Україна є і ми розглядаємо її як частину нашої Європи", - додала вона.

телепні, він вам раскаже про половцев та печенегів ....
12.01.2026 15:58 Відповісти
дурні думкою багатіють
12.01.2026 16:03 Відповісти
гітлер чеше репу... на якихось вісімдесят років раніше народився і такі можливості втратив...
12.01.2026 16:05 Відповісти
про що можно перемовлятися із злочинцем у розшуку??? Ви ще червоні доріжки приготуйте
12.01.2026 16:05 Відповісти
Мразі західні показують ***** що він і далі може вбивати, гвалтувати і знищувати і бо все одно з ним сядуть за стіл переговарюватись коли йому наскучить вбивати. ***** в дечому правий що це Європа винна в цій війні. Винна саме тим що з самого початку дозволила московському людоїду робити все що він захоче
12.01.2026 16:56 Відповісти
Зараз мир в Україні залежить від однієї єдиної особи - це, як ви дуже добре знаєте, президент Путін.
Ну якщо мір вже залежить тільки від людоїда то цьому світу прийшов кінець. Пора Господу знову проводити всесвітній потоп чи масове зачищення Землі від чумного людства.
Доречі, чому 100 років назад не казали що мир залежить тільки від Гітлера?
12.01.2026 17:00 Відповісти
Может проще уже наконец пристрелить упыря или хотя б как мадуру...
12.01.2026 17:08 Відповісти
***** любить, щоб його вмовляли. Ігнорування ***** може призвести до втрати авторитету серед кацапів. Революції. Вбивства *****. Зміни влади. Закінчення війни в Україні.
Тому, вмовляйте, як клепки немає.
12.01.2026 17:12 Відповісти
Не буде нiякого миру, доки х-ло живе. Забудьте!
12.01.2026 17:34 Відповісти
Виродка потрібно знищити негайно... Скільки ж занесли в "еврокомісію" щоб просувати такі ганебні і безглузді наративи?
12.01.2026 18:10 Відповісти
Просто Зеленський показав европейцям, що готовий вилізувати чоботи Трампу на ганебних умовах для України. То європейці й собі думають: чому ми повинні чекати милості у амерів? Зеля і так всіх здасть
12.01.2026 18:14 Відповісти
 
 