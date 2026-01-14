Треба активно рухатися щодо документів: Зеленський провів розмову з переговорною групою
Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та іншими членами української переговорної групи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зверненні президента у середу.
За словами Зеленського, Україна максимально активна у підготовці документів щодо гарантій безпеки, економічних угод та політичних домовленостей. Президент наголосив, що очікує такої ж енергійної роботи й від американської сторони.
"Треба активно рухатися щодо документів. По гарантіях безпеки, по економічних угодах, по політичному документу також. З нашої сторони – максимальна продуктивність. Я особисто дуже очікую," – зазначив Володимир Зеленський.
ЄС готовий до переговорів з Путіним
У Європейській комісії заявляють, що на певному етапі мирного процесу доведеться вести переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним за участю ЄС. Про це заявила речниця Єврокомісії Паула Піньо.
За її словами, ЄС докладає всіх зусиль для миру в Україні, але поки що процес залежить від позиції російського президента.
"Зараз мир в Україні залежить від однієї єдиної особи – це, як ви дуже добре знаєте, президент Путін", – зазначила Піньо.
Водночас у Єврокомісії не бачать готовності Кремля до конструктивних переговорів.
Росія продовжує військову риторику
Своєю чергою постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що Москва має намір вирішувати ситуацію військовим шляхом. Він додав, що поки Київ не погодиться на "реальні умови переговорів", ситуація погіршуватиметься, і РФ продовжить військові дії.
"Поки лідер у Києві не прийде до тями й не погодиться на реальні умови переговорів, ми продовжимо вирішувати проблему військовим шляхом… З кожним днем, який він марнує, умови переговорів будуть лише погіршуватися для нього", - стверджує представник країни-агресорки.
