Треба активно рухатися щодо документів: Зеленський провів розмову з переговорною групою

Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та іншими членами української переговорної групи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зверненні президента у середу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами Зеленського, Україна максимально активна у підготовці документів щодо гарантій безпеки, економічних угод та політичних домовленостей. Президент наголосив, що очікує такої ж енергійної роботи й від американської сторони.

"Треба активно рухатися щодо документів. По гарантіях безпеки, по економічних угодах, по політичному документу також. З нашої сторони – максимальна продуктивність. Я особисто дуже очікую," – зазначив Володимир Зеленський.

ЄС готовий до переговорів з Путіним

У Європейській комісії заявляють, що на певному етапі мирного процесу доведеться вести переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним за участю ЄС. Про це заявила речниця Єврокомісії Паула Піньо.

За її словами, ЄС докладає всіх зусиль для миру в Україні, але поки що процес залежить від позиції російського президента.

"Зараз мир в Україні залежить від однієї єдиної особи – це, як ви дуже добре знаєте, президент Путін", – зазначила Піньо.

Водночас у Єврокомісії не бачать готовності Кремля до конструктивних переговорів.

Росія продовжує військову риторику

Своєю чергою постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що Москва має намір вирішувати ситуацію військовим шляхом. Він додав, що поки Київ не погодиться на "реальні умови переговорів", ситуація погіршуватиметься, і РФ продовжить військові дії.

"Поки лідер у Києві не прийде до тями й не погодиться на реальні умови переговорів, ми продовжимо вирішувати проблему військовим шляхом… З кожним днем, який він марнує, умови переговорів будуть лише погіршуватися для нього", - стверджує представник країни-агресорки.

