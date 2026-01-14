Треба активно рухатися щодо документів: Зеленський провів розмову з переговорною групою

Зеленський про переговори і мирний план

Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та іншими членами української переговорної групи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зверненні президента у середу.

За словами Зеленського, Україна максимально активна у підготовці документів щодо гарантій безпеки, економічних угод та політичних домовленостей. Президент наголосив, що очікує такої ж енергійної роботи й від американської сторони.

"Треба активно рухатися щодо документів. По гарантіях безпеки, по економічних угодах, по політичному документу також. З нашої сторони – максимальна продуктивність. Я особисто дуже очікую," – зазначив Володимир Зеленський.

ЄС готовий до переговорів з Путіним

У Європейській комісії заявляють, що на певному етапі мирного процесу доведеться вести переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним за участю ЄС. Про це заявила речниця Єврокомісії Паула Піньо.

За її словами, ЄС докладає всіх зусиль для миру в Україні, але поки що процес залежить від позиції російського президента.

"Зараз мир в Україні залежить від однієї єдиної особи – це, як ви дуже добре знаєте, президент Путін", – зазначила Піньо.

Водночас у Єврокомісії не бачать готовності Кремля до конструктивних переговорів.

Росія продовжує військову риторику

Своєю чергою постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що Москва має намір вирішувати ситуацію військовим шляхом. Він додав, що поки Київ не погодиться на "реальні умови переговорів", ситуація погіршуватиметься, і РФ продовжить військові дії.

"Поки лідер у Києві не прийде до тями й не погодиться на реальні умови переговорів, ми продовжимо вирішувати проблему військовим шляхом… З кожним днем, який він марнує, умови переговорів будуть лише погіршуватися для нього", - стверджує представник країни-агресорки.

Топ коментарі
+13
ВІН КОНЧЕНИЙ - як і його електорат
показати весь коментар
14.01.2026 20:35 Відповісти
+12
Зеленский дав доручення активно рухатись щодо документів. Що сидимо?
показати весь коментар
14.01.2026 20:34 Відповісти
+9
А як там фронт? Може пора туди увагу привернути?
показати весь коментар
14.01.2026 20:34 Відповісти
Bla...bla...bla
показати весь коментар
14.01.2026 20:33 Відповісти
пора голову переговорників знову в США направляти - не йдуть діла....
показати весь коментар
14.01.2026 20:35 Відповісти
відосік ЗЄлі:

зимно,
треба рухати документи,
така собі "документальна руханка",
важливий не результат, а помєльтєшить, зігрітися та зіпріти

.
показати весь коментар
14.01.2026 20:58 Відповісти
А як там фронт? Може пора туди увагу привернути?
показати весь коментар
14.01.2026 20:34 Відповісти
фронт та засніжені поля битв для ЗЄлі
паралельно та рівнобєдрєнно - це НЕ його !

всі великі справи для нього звершуються на полях саммітів та під килимами візантійської політики в тилу.

.
показати весь коментар
14.01.2026 21:02 Відповісти
Хороших новостей там пока нет. Что ж ему на том фронте делать. Последние раз хорошие новости были из-под Купянска. Там он отметился.
показати весь коментар
14.01.2026 21:35 Відповісти
Зеленский дав доручення активно рухатись щодо документів. Що сидимо?
показати весь коментар
14.01.2026 20:34 Відповісти
... побігли, але щось не дружно! Вага лишня заважає.... Мабуть, інваліди!
Або ци люліт...
показати весь коментар
14.01.2026 20:37 Відповісти
упалі,
отжалісь,
документи рухнули

.
показати весь коментар
14.01.2026 21:03 Відповісти
упалі, отжалісь,
.....
не змогли встати
і "документи рухнули"
показати весь коментар
14.01.2026 21:05 Відповісти
Захотілося двіжухи?
показати весь коментар
14.01.2026 22:45 Відповісти
ВІН КОНЧЕНИЙ - як і його електорат
показати весь коментар
14.01.2026 20:35 Відповісти
а МИ тоді хто ?
той хто не кончений і дивиться на оте нудне та смертельне шапіто.

.
показати весь коментар
14.01.2026 21:05 Відповісти
Простими словами натякніть куди їхати, я вже зібраний....
показати весь коментар
14.01.2026 20:39 Відповісти
невже в бункері мівіна закінчилася і електрики немає?
показати весь коментар
14.01.2026 20:45 Відповісти
Ніі..мівінка то на поверхні була..в бункері червона рибка, ікорка))
показати весь коментар
14.01.2026 20:59 Відповісти
По последним данным , количество документов увеличилось на 50+%. Спасибо верховному Зегеваре.
показати весь коментар
14.01.2026 20:40 Відповісти
Просто так і скажи. Хочу знову за кордон. Домовлятися і тягнути кота за хвоста у більш теплих краях. А Давос аж на наступному тижні! І коаліція шось Гренландією зайнята, ну Макрон як так??? Можно ж було в Аяччо на Корсику на обговорення чергового документу запросити
показати весь коментар
14.01.2026 20:45 Відповісти
Він розмовляє, як неписьменний.
показати весь коментар
14.01.2026 20:46 Відповісти
юрфак криворогульний дає свої наслідки...
І це ще я не враховую кількість прокурених лекцій в закладі "Ч - Ж"
показати весь коментар
14.01.2026 20:52 Відповісти
Не було юрфака при студентстві ПОЦ ( Потужного Оплоту,). Йому ксіву цедулку папасаша подарував
показати весь коментар
14.01.2026 21:38 Відповісти
Ніби це не так?
показати весь коментар
14.01.2026 20:50 Відповісти
Які документи, коли Краснов та Ху?ло вже відверто кажуть: "як я вирішив, керуючися відсутністю моралі - оце й є тепер замість міжнародного права". А зеля хоче їм заперечувати, обклавшися стопками документів? То хай ними дупу обгортає.
показати весь коментар
14.01.2026 21:02 Відповісти
Як можна робочо-зустрітися по відеоконференції?
показати весь коментар
14.01.2026 21:03 Відповісти
Мы стаим на краю пропасті!!! нада сделать агромній шаг уперьод! не на часі таптаться на месте!
показати весь коментар
14.01.2026 21:18 Відповісти
Люди без світла замерзають, міндічі і цукермани гарно витрачають сотні мільярдів на теплих морях, що накрали тут, а Голобородько, ніби він до цього не причетний, продовжує розвішувати локшину на вуха залишкам 73%.
показати весь коментар
14.01.2026 21:18 Відповісти
Вообще неплохая подмена понятий. Договорняк по сути обозвали гарантиями безопасности. Где гарантии условность, а территорию придется поделить вполне себе на практике. Такое бывает. Тут ты голсуешь по приколу, а завтра делить свое майно с бандитом.
показати весь коментар
14.01.2026 21:31 Відповісти
А ще Потужне питання ❓
а що там з ресурсами? За скільгі ша₴ів продано... ?
Чи

всі ресурси вже не належать 🇺🇦 ?
І чи можливо буде відіграти назад, як це Порох відмінив через суд кабальний Юлін договір "бери газ або плати" і відмазав бюджет від більшості термінових платежів по боргам, коли в казначействі було хєр та ніхєра, яник все вивіз... 🚛
показати весь коментар
14.01.2026 21:36 Відповісти
Так тож був Порох, а тепер ваЗЄлін
показати весь коментар
14.01.2026 22:51 Відповісти
Балакучий генератор пафосних фраз.
ПОЦ. потужний Оплот Цивілізації
показати весь коментар
14.01.2026 21:32 Відповісти
 
 