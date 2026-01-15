Трамп заявив, що Зеленський, а не Путін гальмує мирну угоду

Трамп звинуватив Зеленського у затягуванні перемовин

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський, а не російський диктатор Володимир Путін гальмує укладення потенційної мирної угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив в інтерв'ю Reuters.

"Україна менш готова укласти угоду"

"Я думаю, що він (Путін, – ред.) готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова укласти угоду", - сказав Трамп.

Так, у новому інтерв'ю президент США заявив, що нібито Путін готовий завершити вторгнення в Україну. Тоді як Зеленський, за словами Трампа, був більш стриманим.

Водночас на запитання, чому переговори під керівництвом США досі не вирішили найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський".

Можлива зустріч у Давосі

Стосовно того, чи зустрінеться Трамп із Зеленським на економічному форумі в Давосі наступного тижня, він відповів, що зустрінеться, але натякнув, що жодних планів поки що немає.

"Я б зустрівся - якщо він там буде. Я там буду", - сказав Трамп.

Топ коментарі
реально хвора людина
15.01.2026 06:24 Відповісти
Рудий покидьку ,***** напав,а не Зеленський.Не мирну угоду гальмує Зеленський,а капітуляцію,котру ти впихаєш українцям з *****м((((
15.01.2026 06:24 Відповісти
вчора рудий говорив навпаки
15.01.2026 06:23 Відповісти
Трапму и гренландия нафиг не нужна. Он эти штучки проделывает чтобы Расколоть НАТО. Но у него это не получится. Возможно он тоже окажется на скамье . Когда все станет явью. Слава Украине! Все будет Украина!
15.01.2026 21:27 Відповісти
сморід Анкоріджу
15.01.2026 22:54 Відповісти
Невістка всралась
15.01.2026 22:58 Відповісти
звісно! а що він може сказати, як йому любий друже-брате пуйло так каже! маю думку, що й ідею про Гренландію йому пуйло підкинув - недарма вони в Анкоріджі про Арктику базарили
16.01.2026 00:53 Відповісти
ТАКО снова бредит-это нормальное состояние для Тромба
16.01.2026 01:28 Відповісти
Схоже на те, що після смерті Трампа тіло похоронять в кремлівській стіні.
16.01.2026 02:40 Відповісти
шлимазл
16.01.2026 05:46 Відповісти
Зручно бути дурним. Бо вважаєш себе найрозумнішим. І дивишся на всіх звисока. А ти керівник-баран!
16.01.2026 06:37 Відповісти
