Трамп заявив, що Зеленський, а не Путін гальмує мирну угоду
Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський, а не російський диктатор Володимир Путін гальмує укладення потенційної мирної угоди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив в інтерв'ю Reuters.
"Україна менш готова укласти угоду"
"Я думаю, що він (Путін, – ред.) готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова укласти угоду", - сказав Трамп.
Так, у новому інтерв'ю президент США заявив, що нібито Путін готовий завершити вторгнення в Україну. Тоді як Зеленський, за словами Трампа, був більш стриманим.
Водночас на запитання, чому переговори під керівництвом США досі не вирішили найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський".
Можлива зустріч у Давосі
Стосовно того, чи зустрінеться Трамп із Зеленським на економічному форумі в Давосі наступного тижня, він відповів, що зустрінеться, але натякнув, що жодних планів поки що немає.
"Я б зустрівся - якщо він там буде. Я там буду", - сказав Трамп.
Що передувало?
- За даними ЗМІ, 7 січня Віткофф та Кушнер зустрілися в Парижі з посланцем російського диктатора Кирилом Дмитрієвим, щоб обговорити американський мирний план для України.
- Також повідомлялося, що спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер планують найближчим часом відвідати Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
