Трамп заявив, що Зеленський, а не Путін гальмує мирну угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський, а не російський диктатор Володимир Путін гальмує укладення потенційної мирної угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив в інтерв'ю Reuters.

"Україна менш готова укласти угоду"

"Я думаю, що він (Путін, – ред.) готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова укласти угоду", - сказав Трамп.

Так, у новому інтерв'ю президент США заявив, що нібито Путін готовий завершити вторгнення в Україну. Тоді як Зеленський, за словами Трампа, був більш стриманим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Треба активно рухатися щодо документів: Зеленський провів розмову з переговорною групою

Водночас на запитання, чому переговори під керівництвом США досі не вирішили найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський".

Можлива зустріч у Давосі

Стосовно того, чи зустрінеться Трамп із Зеленським на економічному форумі в Давосі наступного тижня, він відповів, що зустрінеться, але натякнув, що жодних планів поки що немає.

"Я б зустрівся - якщо він там буде. Я там буду", - сказав Трамп.

Також читайте: США передали Кремлю узгоджений із Україною план завершення війни, - Axios

Що передувало?