Віткофф та Кушнер можуть незабаром відвідати Москву для зустрічі з Путіним, - Bloomberg
Спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер планують найближчим часом відвідати Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Bloombger.
Що відомо?
Співрозмовники видання на умовах анонімності заявили, що зустріч може відбутися у січні, проте остаточно плани не визначено. За їхніми словами, терміни можуть бути зміщені через події в Ірані, де тривають масові протести проти режиму аятол.
Посадовець Білого дому заявив, що наразі така зустріч не запланована. Кремль не відповів на запит про коментар.
За словами інших джерел, американські чиновники представлять останні проєкти планів Путіну та його команді.
Очікується, що обговорення стосуватиметься гарантій безпеки, які США та Європа нададуть Україні для забезпечення виконання мирної угоди, а також післявоєнної відбудови країни.
Що передувало?
За даними ЗМІ, 7 січня Віткофф та Кушнер зустрілися в Парижі з посланцем російського диктатора Кирилом Дмитрієвим, щоб обговорити американський мирний план для України.
за новою їде
.
.
По друге, з якихось куёв, кацапія має місце постійного члена радбезу ООН. С правом вето.
І залишається бідна Данія 🇩🇰 самотня.
Займалися б Іраном , Венесуелою , Марсом , грою в гольф ,, та що завгодно робили б , тільки б не їздили до ***** .
Бо він знову їм тонну макаронів навішає на вуха , і почнеться "стара пісня" - ва всьом віновата Україна .