Уиткофф и Кушнер могут вскоре посетить Москву для встречи с Путиным, - Bloomberg

Виткофф и Кушнер планируют посетить Москву и встретиться с Путиным

Спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер планируют в ближайшее время посетить Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Bloombger.

Что известно?

Собеседники издания на условиях анонимности заявили, что встреча может состояться в январе, однако окончательные планы еще не определены. По их словам, сроки могут быть сдвинуты из-за событий в Иране, где продолжаются массовые протесты против режима аятолл.

Чиновник Белого дома заявил, что на данный момент такая встреча не запланирована. Кремль не ответил на запрос о комментарии.

По словам других источников, американские чиновники представят последние проекты планов Путину и его команде.

Ожидается, что обсуждение будет касаться гарантий безопасности, которые США и Европа предоставят Украине для обеспечения выполнения мирного соглашения, а также послевоенного восстановления страны.

Что предшествовало?

По данным СМИ, 7 января Уиткофф и Кушнер встретились в Париже с посланником российского диктатора Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить американский мирный план для Украины.

+2
Узгодити нові масовані обстріли України?? Чи привітати с наступним 8 березня??
14.01.2026 10:50 Ответить
+1
Кретини
14.01.2026 10:47 Ответить
+1
Для кращого взаімопоніманія і поіска точкі сопрікосновєнія хай змажуть свої дупи вазеліном.
14.01.2026 10:50 Ответить
Кретини
14.01.2026 10:47 Ответить
вітьок вже всю ікру зжер.
за новою їде

.
14.01.2026 10:57 Ответить
трамп = п...о!!!
14.01.2026 10:50 Ответить
Узгодити нові масовані обстріли України?? Чи привітати с наступним 8 березня??
14.01.2026 10:50 Ответить
Міняти Краматорськ і Словʼянськ на Гренландію.
14.01.2026 10:53 Ответить
а буйло тут до чого ?

.
14.01.2026 10:58 Ответить
По перше полякати. Підводний човен біля берегів поплаває. Дрони над аеропортом і американською військово базою пролітають. Для НАТО і ЄС вистачить щоб обісралися і не перділи.
По друге, з якихось куёв, кацапія має місце постійного члена радбезу ООН. С правом вето.
І залишається бідна Данія 🇩🇰 самотня.
14.01.2026 11:07 Ответить
Для кращого взаімопоніманія і поіска точкі сопрікосновєнія хай змажуть свої дупи вазеліном.
14.01.2026 10:50 Ответить
невже координат місця знаходження пуйла не вистачає для операції "мадуро-2.0"?
14.01.2026 10:51 Ответить
Хай там і залишаються. Посмертно.
14.01.2026 10:54 Ответить
ікри ніяк не нажеруться
14.01.2026 10:55 Ответить
Сообщат на шо Украину продавили. И вообще.
14.01.2026 10:59 Ответить
От йклмн .. Краще б вони нікуди не їздили .
Займалися б Іраном , Венесуелою , Марсом , грою в гольф ,, та що завгодно робили б , тільки б не їздили до ***** .
Бо він знову їм тонну макаронів навішає на вуха , і почнеться "стара пісня" - ва всьом віновата Україна .
14.01.2026 11:01 Ответить
Літають і літають в той Сортір як дві говенни мухи.
14.01.2026 11:19 Ответить
Мабуть на *********** повний чумадан злітаються.
14.01.2026 11:21 Ответить
трампівські комівояжери, що торгують повітрям - скрізь #иди-ларьочгики, що в Америці, що у нас, що на кацапії...
14.01.2026 11:24 Ответить
Вітьок + зятьок = солодка парочка.
14.01.2026 11:30 Ответить
Очікуємо нової наруги над логікою і хаосу.
14.01.2026 11:37 Ответить
 
 