Уиткофф и Кушнер могут вскоре посетить Москву для встречи с Путиным, - Bloomberg
Спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер планируют в ближайшее время посетить Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Bloombger.
Что известно?
Собеседники издания на условиях анонимности заявили, что встреча может состояться в январе, однако окончательные планы еще не определены. По их словам, сроки могут быть сдвинуты из-за событий в Иране, где продолжаются массовые протесты против режима аятолл.
Чиновник Белого дома заявил, что на данный момент такая встреча не запланирована. Кремль не ответил на запрос о комментарии.
По словам других источников, американские чиновники представят последние проекты планов Путину и его команде.
Ожидается, что обсуждение будет касаться гарантий безопасности, которые США и Европа предоставят Украине для обеспечения выполнения мирного соглашения, а также послевоенного восстановления страны.
Что предшествовало?
По данным СМИ, 7 января Уиткофф и Кушнер встретились в Париже с посланником российского диктатора Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить американский мирный план для Украины.
за новою їде
.
.
По друге, з якихось куёв, кацапія має місце постійного члена радбезу ООН. С правом вето.
І залишається бідна Данія 🇩🇰 самотня.
Займалися б Іраном , Венесуелою , Марсом , грою в гольф ,, та що завгодно робили б , тільки б не їздили до ***** .
Бо він знову їм тонну макаронів навішає на вуха , і почнеться "стара пісня" - ва всьом віновата Україна .