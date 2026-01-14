Уиткофф и Кушнер могут вскоре посетить Москву для встречи с Путиным, - Bloomberg

Спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер планируют в ближайшее время посетить Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Bloombger.

Что известно?

Собеседники издания на условиях анонимности заявили, что встреча может состояться в январе, однако окончательные планы еще не определены. По их словам, сроки могут быть сдвинуты из-за событий в Иране, где продолжаются массовые протесты против режима аятолл.

Чиновник Белого дома заявил, что на данный момент такая встреча не запланирована. Кремль не ответил на запрос о комментарии.

По словам других источников, американские чиновники представят последние проекты планов Путину и его команде.

Ожидается, что обсуждение будет касаться гарантий безопасности, которые США и Европа предоставят Украине для обеспечения выполнения мирного соглашения, а также послевоенного восстановления страны.

Что предшествовало?

По данным СМИ, 7 января Уиткофф и Кушнер встретились в Париже с посланником российского диктатора Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить американский мирный план для Украины.

