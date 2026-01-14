РУС
2 179 20

Путин мог достичь своих целей в отношении Украины без войны, но сознательно выбрал агрессию, - Шольц

Шольц призвал парламент страны как можно скорее принять постановление, признающее войну России против Украины

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин мог реализовать свои требования в отношении Украины без применения силы, однако пошел на войну, поскольку стремился к ней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Die Welt.

По словам экс-канцлера, Путин мог бы достичь таких целей, как отказ Украины от вступления в НАТО или неразмещение ракет дальнего действия на ее территории, без военного вторжения.

"Все это можно было бы достичь без войны, и украинцы в конечном итоге согласились бы на это, как и мы все. Это означает, что он хотел войны", - заявил Шольц.

Он также выразил убеждение, что решение о полномасштабном нападении на Украину Путин принял задолго до 2022 года.

"Сегодня я твердо убежден, что Путин запланировал свое нападение за два года до этого и мало что могло отвлечь его от этого", - подчеркнул бывший канцлер.

Поставки немецкого оружия в Украину

Отдельно Шольц встал на защиту темпов поставок немецкого оружия Украине во время своего пребывания в должности.

"Я считаю эту дискуссию смешной, если можно так открыто сказать, потому что она имеет мало общего с тем фактом, что мы организовали реальные поставки оружия", - отметил он, добавив, что Берлин всегда учитывал позицию партнеров и возможную реакцию России.

путин владимир (32675) Шольц Олаф (912) война в Украине (7490)
Топ комментарии
+7
Шольц, дай тауруси
14.01.2026 10:40 Ответить
+6
шольц, ліверна ковбаса, ***** майже досяг того у німеччині!
скупив всіх бюргерів оптом, за газ.
комсомолка анжєлка та кремлівський холуй шрьодер, не дадуть збрехати!!!
14.01.2026 10:47 Ответить
+4
НІ НЕ МІГ ШО ТИ ЧЕШЕШ????

Його цілі

- зросійщення
- знищення активної частини населення(саме тих хто робив майдан і тд) це і є ДЕНАЦИФІКАЦІЯ
- знищення економічного потенціалу - ми жили краще чим в РФ незважаючи на їх ресурси
- зникнення української мови

і тд і тд. Він хотів те що зараз в Маруполі лише на всій Україні - без війни цього ніяк не добитись
14.01.2026 10:42 Ответить
Шольц, дай тауруси
14.01.2026 10:40 Ответить
Може у німців з тими таурасами такі технічні проблеми (а бюджет вже витрачено) що вони не хочуть щоб їх порівняли зі скальпелями чи то пак штормовими тінями в реальних умовах? 🤔
14.01.2026 10:46 Ответить
НІ НЕ МІГ ШО ТИ ЧЕШЕШ????

Його цілі

- зросійщення
- знищення активної частини населення(саме тих хто робив майдан і тд) це і є ДЕНАЦИФІКАЦІЯ
- знищення економічного потенціалу - ми жили краще чим в РФ незважаючи на їх ресурси
- зникнення української мови

і тд і тд. Він хотів те що зараз в Маруполі лише на всій Україні - без війни цього ніяк не добитись
14.01.2026 10:42 Ответить
Окупація-анексія-асиміляція !!))
14.01.2026 10:45 Ответить
але то все залежало не від України.

На заході і саме на заході вирішили що краще гратися в двері чи мости аніж задекларувати реальність яка є і була на той час що до нато і членства України в цій організації
14.01.2026 10:42 Ответить
він був її вже тихим сапом захопив. зєлічка допоміг би йому зробити останній крок вже за першу свою каденцію - перетворити Україну в бєлорашу. ну - хотєлось как то побістрєй!
14.01.2026 10:42 Ответить
хрєновий той зєлічка "агент" просрав залізну можливість у 22-му Київ здати 🤣
14.01.2026 10:53 Ответить
Тому що х*йло параноїдний шизофренік великодержавного шовінізма !!))
14.01.2026 10:43 Ответить
Все це підтверджує, що ця війна - замовлення кураторів пуйла китайців - має на меті ослабити і рашку, і Європу. Це очевидно.
14.01.2026 10:44 Ответить
mein Got !
і це - колишній канцлер Германії !

воно й досі не второпали що хоче хутін.

прав був пан Посол Мельник -
"зкисла ліверна ковбаса"

.
14.01.2026 10:46 Ответить
"воно й досі не второпали що хоче хутін"

а прочитать весь текст, не? шольц об этом и говорит, что заявленные пуйлом цели это только повод. "Все це можна було б досягти без війни... Це означає, що він хотів війни"
14.01.2026 10:58 Ответить
Подивіться на пику цього розумово відсталого.)
14.01.2026 10:47 Ответить
Не валяй шольца, шольц. ***** планувало так чи інакше зробити з України губєрнію кацапстану на другий день після вступу не посаду.
14.01.2026 10:47 Ответить
шольц, ліверна ковбаса, ***** майже досяг того у німеччині!
скупив всіх бюргерів оптом, за газ.
комсомолка анжєлка та кремлівський холуй шрьодер, не дадуть збрехати!!!
14.01.2026 10:47 Ответить
та ні, українці би не погодилися. такою заявою Шольц поставив себе в один ряд з комсомолкою Меркель, гбешною підстилкою...
14.01.2026 10:51 Ответить
Хорек сраний. Його б на продуктовому складі, де йому місце, постійно били за тупість. І такий майже кожен чиновник і президент в Європі.
14.01.2026 10:54 Ответить
у путина цель восстановить империю, а не, не вступление в НАТО, и чтобы ракет не было - это его цели лишь для того, чтобы Украина не могла защищаться и легче ее захватывать было. А то что Шальц говорит Запад на это все согласен - показывает, что у Украины нет союзников. Единственный вариант для Украины - это ядерное оружие и готовность начать ядерную войну. Или Украину уничтожат, если не случиться черного лебедя и Россия не рухнет.
14.01.2026 11:13 Ответить
Натякає на продажність "української" влади? Ну, правильно натякає - це не влада боронить рідну землю, а народ.
14.01.2026 11:27 Ответить
ну дипломатичною мовою ...ху* ло міг добитися своїх цілей і зробити Україну своєю колонією ,для нас всіх на Заході ,тому шо ми йому в цьому дуже допомагали ,навіть тим ,шо оббріхали Порошенко і не підтримали його ...Але ху* ло вибрав війну , і тепер ми як ід* оти кончені ,мусимо допомагати Україні вистояти ,при призиденті 🤡 нарк* ману , бо ми розуміємо шо москва як виявилося не одна , а з китаєм . Воює проти нас Заходу ,на теріторії України ...ЄС купка корисних іді* тів ...Das ist alles...
14.01.2026 11:38 Ответить
 
 