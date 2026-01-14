Путин мог достичь своих целей в отношении Украины без войны, но сознательно выбрал агрессию, - Шольц
Бывший канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин мог реализовать свои требования в отношении Украины без применения силы, однако пошел на войну, поскольку стремился к ней.
Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Die Welt.
По словам экс-канцлера, Путин мог бы достичь таких целей, как отказ Украины от вступления в НАТО или неразмещение ракет дальнего действия на ее территории, без военного вторжения.
"Все это можно было бы достичь без войны, и украинцы в конечном итоге согласились бы на это, как и мы все. Это означает, что он хотел войны", - заявил Шольц.
Он также выразил убеждение, что решение о полномасштабном нападении на Украину Путин принял задолго до 2022 года.
"Сегодня я твердо убежден, что Путин запланировал свое нападение за два года до этого и мало что могло отвлечь его от этого", - подчеркнул бывший канцлер.
Поставки немецкого оружия в Украину
Отдельно Шольц встал на защиту темпов поставок немецкого оружия Украине во время своего пребывания в должности.
"Я считаю эту дискуссию смешной, если можно так открыто сказать, потому что она имеет мало общего с тем фактом, что мы организовали реальные поставки оружия", - отметил он, добавив, что Берлин всегда учитывал позицию партнеров и возможную реакцию России.
Його цілі
- зросійщення
- знищення активної частини населення(саме тих хто робив майдан і тд) це і є ДЕНАЦИФІКАЦІЯ
- знищення економічного потенціалу - ми жили краще чим в РФ незважаючи на їх ресурси
- зникнення української мови
і тд і тд. Він хотів те що зараз в Маруполі лише на всій Україні - без війни цього ніяк не добитись
На заході і саме на заході вирішили що краще гратися в двері чи мости аніж задекларувати реальність яка є і була на той час що до нато і членства України в цій організації
і це - колишній канцлер Германії !
воно й досі не второпали що хоче хутін.
прав був пан Посол Мельник -
"зкисла ліверна ковбаса"
.
а прочитать весь текст, не? шольц об этом и говорит, что заявленные пуйлом цели это только повод. "Все це можна було б досягти без війни... Це означає, що він хотів війни"
скупив всіх бюргерів оптом, за газ.
комсомолка анжєлка та кремлівський холуй шрьодер, не дадуть збрехати!!!