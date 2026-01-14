Путин мог достичь своих целей в отношении Украины без войны, но сознательно выбрал агрессию, - Шольц

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин мог реализовать свои требования в отношении Украины без применения силы, однако пошел на войну, поскольку стремился к ней.

Об этом сообщает

По словам экс-канцлера, Путин мог бы достичь таких целей, как отказ Украины от вступления в НАТО или неразмещение ракет дальнего действия на ее территории, без военного вторжения.

"Все это можно было бы достичь без войны, и украинцы в конечном итоге согласились бы на это, как и мы все. Это означает, что он хотел войны", - заявил Шольц.

Он также выразил убеждение, что решение о полномасштабном нападении на Украину Путин принял задолго до 2022 года.

"Сегодня я твердо убежден, что Путин запланировал свое нападение за два года до этого и мало что могло отвлечь его от этого", - подчеркнул бывший канцлер.

Поставки немецкого оружия в Украину

Отдельно Шольц встал на защиту темпов поставок немецкого оружия Украине во время своего пребывания в должности.

"Я считаю эту дискуссию смешной, если можно так открыто сказать, потому что она имеет мало общего с тем фактом, что мы организовали реальные поставки оружия", - отметил он, добавив, что Берлин всегда учитывал позицию партнеров и возможную реакцию России.

