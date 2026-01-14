УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13624 відвідувача онлайн
Новини Підтримка України
4 272 29

Путін міг досягти своїх цілей щодо України без війни, але свідомо обрав агресію, - Шольц

Шольц закликав парламент країни якнайшвидше ухвалити постанову, яка визнає війну Росії проти України

Колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент Росії Володимир Путін міг реалізувати свої вимоги щодо України без застосування сили, однак пішов на війну, оскільки прагнув її.

Із посиланням на Die Welt.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами ексканцлера, Путін міг би досягти таких цілей, як відмова України від вступу до НАТО або нерозміщення ракет дальньої дії на її території, без військового вторгнення.

"Все це можна було б досягти без війни, і українці в кінцевому підсумку погодилися б на це, як і ми всі. Це означає, що він хотів війни", - заявив Шольц.

Він також висловив переконання, що рішення про повномасштабний напад на Україну Путін ухвалив задовго до 2022 року.

"Сьогодні я твердо переконаний, що Путін запланував свій напад за два роки до цього і мало що могло відвернути його від цього", - наголосив колишній канцлер.

Постачання німецької зброї до України

Окремо Шольц став на захист темпів постачання німецької зброї Україні за часів свого перебування на посаді.

"Я вважаю цю дискусію смішною, якщо можна так відкрито сказати, тому що вона має мало спільного з тим фактом, що ми організували реальні поставки зброї", - зазначив він, додавши, що Берлін завжди враховував позицію партнерів і можливу реакцію Росії.

Автор: 

путін володимир (25288) Шольц Олаф (1115) війна в Україні (8150)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
шольц, ліверна ковбаса, ***** майже досяг того у німеччині!
скупив всіх бюргерів оптом, за газ.
комсомолка анжєлка та кремлівський холуй шрьодер, не дадуть збрехати!!!
показати весь коментар
14.01.2026 10:47 Відповісти
+9
Шольц, дай тауруси
показати весь коментар
14.01.2026 10:40 Відповісти
+8
НІ НЕ МІГ ШО ТИ ЧЕШЕШ????

Його цілі

- зросійщення
- знищення активної частини населення(саме тих хто робив майдан і тд) це і є ДЕНАЦИФІКАЦІЯ
- знищення економічного потенціалу - ми жили краще чим в РФ незважаючи на їх ресурси
- зникнення української мови

і тд і тд. Він хотів те що зараз в Маруполі лише на всій Україні - без війни цього ніяк не добитись
показати весь коментар
14.01.2026 10:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шольц, дай тауруси
показати весь коментар
14.01.2026 10:40 Відповісти
Може у німців з тими таурасами такі технічні проблеми (а бюджет вже витрачено) що вони не хочуть щоб їх порівняли зі скальпелями чи то пак штормовими тінями в реальних умовах? 🤔
показати весь коментар
14.01.2026 10:46 Відповісти
показати весь коментар
Окупація-анексія-асиміляція !!))
показати весь коментар
14.01.2026 10:45 Відповісти
Миша-ваш коммент таки лучший!
показати весь коментар
14.01.2026 12:14 Відповісти
Його ціль була одна, утримання України в зоні політичного впливу Росії. Все інше ***** із під коня.

І саме смішне що він міг це зробити, просто треба було публічно і пафосно підтримати Майдан в 2014 і арештувати Януковича.
показати весь коментар
14.01.2026 13:40 Відповісти
До 14-го він це легко міг зробити. Після овоча однозначно обрали б якогось кацапа.
показати весь коментар
14.01.2026 14:46 Відповісти
Про мову й казати годі. У нас на франківщині, в той час модно було говорити російською. Хоч то й не було масово, але через деякий час точно б стало.
показати весь коментар
14.01.2026 14:47 Відповісти
Міг. Треба було лише привести до влади нового Януковича. При ретельно продуманій передвиборчій програмі і фальсифікаціях це цілком можливо. Далі, враховуючи минулий, досвід створити поліцейську державу на кшталт Білорусі.
Але у ***** схоже просто увірвався терпець. Ну і недооцінка противника і переоцінка власних можливостей само собою...
показати весь коментар
14.01.2026 18:14 Відповісти
але то все залежало не від України.

На заході і саме на заході вирішили що краще гратися в двері чи мости аніж задекларувати реальність яка є і була на той час що до нато і членства України в цій організації
показати весь коментар
14.01.2026 10:42 Відповісти
він був її вже тихим сапом захопив. зєлічка допоміг би йому зробити останній крок вже за першу свою каденцію - перетворити Україну в бєлорашу. ну - хотєлось как то побістрєй!
показати весь коментар
14.01.2026 10:42 Відповісти
хрєновий той зєлічка "агент" просрав залізну можливість у 22-му Київ здати 🤣
показати весь коментар
14.01.2026 10:53 Відповісти
Тому що х*йло параноїдний шизофренік великодержавного шовінізма !!))
показати весь коментар
14.01.2026 10:43 Відповісти
Все це підтверджує, що ця війна - замовлення кураторів пуйла китайців - має на меті ослабити і рашку, і Європу. Це очевидно.
показати весь коментар
14.01.2026 10:44 Відповісти
mein Got !
і це - колишній канцлер Германії !

воно й досі не второпали що хоче хутін.

прав був пан Посол Мельник -
"зкисла ліверна ковбаса"

.
показати весь коментар
14.01.2026 10:46 Відповісти
"воно й досі не второпали що хоче хутін"

а прочитать весь текст, не? шольц об этом и говорит, что заявленные пуйлом цели это только повод. "Все це можна було б досягти без війни... Це означає, що він хотів війни"
показати весь коментар
14.01.2026 10:58 Відповісти
Подивіться на пику цього розумово відсталого.)
показати весь коментар
14.01.2026 10:47 Відповісти
Не валяй шольца, шольц. ***** планувало так чи інакше зробити з України губєрнію кацапстану на другий день після вступу не посаду.
показати весь коментар
14.01.2026 10:47 Відповісти
показати весь коментар
та ні, українці би не погодилися. такою заявою Шольц поставив себе в один ряд з комсомолкою Меркель, гбешною підстилкою...
показати весь коментар
14.01.2026 10:51 Відповісти
Хорек сраний. Його б на продуктовому складі, де йому місце, постійно били за тупість. І такий майже кожен чиновник і президент в Європі.
показати весь коментар
14.01.2026 10:54 Відповісти
у путина цель восстановить империю, а не, не вступление в НАТО, и чтобы ракет не было - это его цели лишь для того, чтобы Украина не могла защищаться и легче ее захватывать было. А то что Шальц говорит Запад на это все согласен - показывает, что у Украины нет союзников. Единственный вариант для Украины - это ядерное оружие и готовность начать ядерную войну. Или Украину уничтожат, если не случиться черного лебедя и Россия не рухнет.
показати весь коментар
14.01.2026 11:13 Відповісти
Натякає на продажність "української" влади? Ну, правильно натякає - це не влада боронить рідну землю, а народ.
показати весь коментар
14.01.2026 11:27 Відповісти
ну дипломатичною мовою ...ху* ло міг добитися своїх цілей і зробити Україну своєю колонією ,для нас всіх на Заході ,тому шо ми йому в цьому дуже допомагали ,навіть тим ,шо оббріхали Порошенко і не підтримали його ...Але ху* ло вибрав війну , і тепер ми як ід* оти кончені ,мусимо допомагати Україні вистояти ,при призиденті 🤡 нарк* ману , бо ми розуміємо шо москва як виявилося не одна , а з китаєм . Воює проти нас Заходу ,на теріторії України ...ЄС купка корисних іді* тів ...Das ist alles...
показати весь коментар
14.01.2026 11:38 Відповісти
Велика брехня маленького Шольца. Не міг путлер досягнути своїх цілей мирним шляхом, бо його ціль фізичне знищення України та українців.
показати весь коментар
14.01.2026 11:49 Відповісти
Цікаво інше - шольц вважає що цілі які кацапія могла досягнути "мирним шляхом" були легітимними. Тобто сам факт поглинання цей слимак вважає нормальним, просто форма яку кацапи зрештою вибрали він вважає занадто криваваю, не може такий високоповажний пан витримати кров та шматки м'яса. Це доречі мені нагадує так званих хароших рускіх які в цілому не проти знищення України та українців, але не явним способом. Бо те що вони кажуть наприклад про те що "от якби на було війни російська мова не мала б статусу мови ворога і тким чином продовжила б роз'їдати українську націю"
Підсумовуючі можна сказати, що якщо путін це таке хтонічне хрестоматійне зло, по шию в крові з іклами та мерзеною пикою, то шольц та так звані хорошиє рускіє це такі лікарі які роблять тобі укольчік а потім вирізають всі органи.
показати весь коментар
14.01.2026 12:19 Відповісти
Та ясное дело. Ошибка ***** что он сильно разбежался и начал предъявы странам НАТО кидать про кардоны 97го года. Слишком много захотел. Его и ищелкнули по носу. Вот если бы он просто Украину тихонечко себе хотел, то мог бы просто договориться и с американцами и с европейцами. Главное чтоб за кулисами, как приличные политики. Без бомбежек и мяса на фронтах. Показатель того как в Европе воспринимают и Украину и эту всю войну. Люблю почитать бывших. Они себя меньше сдерживают когда не на должности. Больше правды в словах проскакивает.
показати весь коментар
14.01.2026 11:50 Відповісти
Як було воно мурло так і залишилось.
Давайте розглянемо дві ситуації - шольц має на увазі що типу міг зжерти Україну непомітно, тоді б бюргери їли свої ковбаски без стресу і навіть не помітили як знищується багатомільйонний народ в Европі. І було б добра для шольца, для німців, в них був і далі дешевий газ і ринок збуту їх мерседесів.
Друга ситуація - шольц розігрує придурка який дійсно вважає що Україні треба було русифікувати та федералізувати на догоду пуйлу, як наче ми були загрозою кацапії і саме русифікація та федеоалізація є кінцевою метою хйла.
Як на мене обидві версії говорять про те що шольц калібрований го.дон
показати весь коментар
14.01.2026 12:08 Відповісти
 
 