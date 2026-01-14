Путін міг досягти своїх цілей щодо України без війни, але свідомо обрав агресію, - Шольц

Колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент Росії Володимир Путін міг реалізувати свої вимоги щодо України без застосування сили, однак пішов на війну, оскільки прагнув її.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами ексканцлера, Путін міг би досягти таких цілей, як відмова України від вступу до НАТО або нерозміщення ракет дальньої дії на її території, без військового вторгнення.

"Все це можна було б досягти без війни, і українці в кінцевому підсумку погодилися б на це, як і ми всі. Це означає, що він хотів війни", - заявив Шольц.

Він також висловив переконання, що рішення про повномасштабний напад на Україну Путін ухвалив задовго до 2022 року.

"Сьогодні я твердо переконаний, що Путін запланував свій напад за два роки до цього і мало що могло відвернути його від цього", - наголосив колишній канцлер.

Постачання німецької зброї до України

Окремо Шольц став на захист темпів постачання німецької зброї Україні за часів свого перебування на посаді.

"Я вважаю цю дискусію смішною, якщо можна так відкрито сказати, тому що вона має мало спільного з тим фактом, що ми організували реальні поставки зброї", - зазначив він, додавши, що Берлін завжди враховував позицію партнерів і можливу реакцію Росії.

