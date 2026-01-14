Путін міг досягти своїх цілей щодо України без війни, але свідомо обрав агресію, - Шольц
Колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент Росії Володимир Путін міг реалізувати свої вимоги щодо України без застосування сили, однак пішов на війну, оскільки прагнув її.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt.
За словами ексканцлера, Путін міг би досягти таких цілей, як відмова України від вступу до НАТО або нерозміщення ракет дальньої дії на її території, без військового вторгнення.
"Все це можна було б досягти без війни, і українці в кінцевому підсумку погодилися б на це, як і ми всі. Це означає, що він хотів війни", - заявив Шольц.
Він також висловив переконання, що рішення про повномасштабний напад на Україну Путін ухвалив задовго до 2022 року.
"Сьогодні я твердо переконаний, що Путін запланував свій напад за два роки до цього і мало що могло відвернути його від цього", - наголосив колишній канцлер.
Постачання німецької зброї до України
Окремо Шольц став на захист темпів постачання німецької зброї Україні за часів свого перебування на посаді.
"Я вважаю цю дискусію смішною, якщо можна так відкрито сказати, тому що вона має мало спільного з тим фактом, що ми організували реальні поставки зброї", - зазначив він, додавши, що Берлін завжди враховував позицію партнерів і можливу реакцію Росії.
Його цілі
- зросійщення
- знищення активної частини населення(саме тих хто робив майдан і тд) це і є ДЕНАЦИФІКАЦІЯ
- знищення економічного потенціалу - ми жили краще чим в РФ незважаючи на їх ресурси
- зникнення української мови
і тд і тд. Він хотів те що зараз в Маруполі лише на всій Україні - без війни цього ніяк не добитись
І саме смішне що він міг це зробити, просто треба було публічно і пафосно підтримати Майдан в 2014 і арештувати Януковича.
Але у ***** схоже просто увірвався терпець. Ну і недооцінка противника і переоцінка власних можливостей само собою...
На заході і саме на заході вирішили що краще гратися в двері чи мости аніж задекларувати реальність яка є і була на той час що до нато і членства України в цій організації
і це - колишній канцлер Германії !
воно й досі не второпали що хоче хутін.
прав був пан Посол Мельник -
"зкисла ліверна ковбаса"
.
а прочитать весь текст, не? шольц об этом и говорит, что заявленные пуйлом цели это только повод. "Все це можна було б досягти без війни... Це означає, що він хотів війни"
скупив всіх бюргерів оптом, за газ.
комсомолка анжєлка та кремлівський холуй шрьодер, не дадуть збрехати!!!
Підсумовуючі можна сказати, що якщо путін це таке хтонічне хрестоматійне зло, по шию в крові з іклами та мерзеною пикою, то шольц та так звані хорошиє рускіє це такі лікарі які роблять тобі укольчік а потім вирізають всі органи.
Давайте розглянемо дві ситуації - шольц має на увазі що типу міг зжерти Україну непомітно, тоді б бюргери їли свої ковбаски без стресу і навіть не помітили як знищується багатомільйонний народ в Европі. І було б добра для шольца, для німців, в них був і далі дешевий газ і ринок збуту їх мерседесів.
Друга ситуація - шольц розігрує придурка який дійсно вважає що Україні треба було русифікувати та федералізувати на догоду пуйлу, як наче ми були загрозою кацапії і саме русифікація та федеоалізація є кінцевою метою хйла.
Як на мене обидві версії говорять про те що шольц калібрований го.дон