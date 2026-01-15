Трамп говорит, что ничего не знает о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Москву

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о возможной предстоящей встрече его спецпосланцев Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал в интервью Reuters.

Ничего не известно

"Трамп заявил, что ему ничего не известно о возможной предстоящей поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву, о чем ранее в среду сообщало издание Bloomberg", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Напомним, в этом же интервью президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин тормозит заключение потенциального мирного соглашения.

По данным СМИ, 7 января Уиткофф и Кушнер встретились в Париже с посланцем российского диктатора Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить американский мирный план для Украины.

Также сообщалось, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер планируют в ближайшее время посетить Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

