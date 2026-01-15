РУС
Новости Визит Уиткоффа в рф
Трамп говорит, что ничего не знает о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Москву

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о возможной предстоящей встрече его спецпосланцев Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал в интервью Reuters.

Ничего не известно

"Трамп заявил, что ему ничего не известно о возможной предстоящей поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву, о чем ранее в среду сообщало издание Bloomberg", - говорится в сообщении.

Читайте также: Нужно активно двигаться по документам: Зеленский провел беседу с переговорной группой

Что предшествовало?

Напомним, в этом же интервью президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин тормозит заключение потенциального мирного соглашения.

Смотрите также: Трамп принес кислое молоко в Овальный кабинет и предложил журналистам "выпить все". ВИДЕО

Топ комментарии
+8
Дуже довга фраза - потрібно вкоротити. "Трамп каже, що нічого не знає..." - цього буде достатньо і це буде правдою.
15.01.2026 07:46 Ответить
+2
Як так, що зять не сказа? Напевно кушнер з іванкою розлучаються
15.01.2026 07:34 Ответить
+2
Дебіл піндоський,. Ля!
15.01.2026 07:36 Ответить
Як так, що зять не сказа? Напевно кушнер з іванкою розлучаються
15.01.2026 07:34 Ответить
" Трамп заявив, що йому нічого не відомо про можливу майбутню поїздку Віткоффа та Кушнера до Москви" ...по ходу хлопці по свіоїй ініциативі в кацапію. Мабуть там просто гарно годують... І не тільки...
15.01.2026 08:00 Ответить
Дурником прикидається,маразматик !!))
15.01.2026 08:26 Ответить
Навіщо йому прикидатися, він такий іє
15.01.2026 09:08 Ответить
Тоді він не президент, а просто пусте балакуче місце
15.01.2026 09:07 Ответить
Дебіл піндоський,. Ля!
15.01.2026 07:36 Ответить
"Права рука не відає,що робить ліва..."
15.01.2026 07:38 Ответить
Вони обидві дрочать *****.
15.01.2026 07:54 Ответить
Та їм просто московська синагога сподобалась.
15.01.2026 07:38 Ответить
пуйло покликав ось вони і поїхали ,хто в сша господар
15.01.2026 07:41 Ответить
Не покликав, а наказав.
15.01.2026 08:56 Ответить
Дуже довга фраза - потрібно вкоротити. "Трамп каже, що нічого не знає..." - цього буде достатньо і це буде правдою.
15.01.2026 07:46 Ответить
Він так само казав і за попереднього визиту Віткоффа. Нічого нового.
15.01.2026 07:59 Ответить
У США зростає підтримка менш активної ролі Вашингтона в глобальних питаннях.

Результати двох нових опитувань показують, що більшість виборців у США не хочуть, аби Штати вдавалися до https://zn.ua/ukr/usa/shvidko-ta-rishuche-tramp-vimahaje-udaru-shcho-zabezpechit-padinnja-rezhimu-v-irani.html військових заходів проти Ірану, та вважають, що американський президент Дональд Трамп переходить межі в зовнішній політиці, повідомляє https://www.politico.com/news/2026/01/14/trump-iran-foreign-policy-00728851 Politico.

Опитування зареєстрованих виборців, проведене Університетом Квінніпіак, показало, що 70% респондентів виступають проти військового втручання США в Іран, навіть якщо там гинуть протестувальники під час антиурядових демонстрацій, порівняно з 18%, які підтримують військові дії.

Опозиція військовому втручанню здебільшого відповідала партійним лініям: 79% демократів і 80% незалежних виборців виступили проти. Республіканці були більш прихильними, однак більшість - 53%, заявили, що США не повинні втручатися.

Згідно з опитуванням, 70% виборців вважають, що президент США повинен спочатку отримати схвалення Конгресу, перш ніж вдаватися до військових заходів. Трамп не отримав схвалення Конгресу перед захопленням лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, що викликало критику як з боку демократів, так і республіканців.

Респонденти також не надто підтримували інші агресивні кроки адміністрації Трампа в зовнішній політиці, спрямовані на розширення впливу США за кордоном. Трамп стверджував, що прагнення контролювати Гренландію пов'язане з цілями національної безпеки та принесло б користь НАТО. Попри це, 86% опитаних американців виступили проти використання військової сили для захоплення арктичного острова, а 55% - проти його купівлі.

Результати відображають зростання опору американців втручанню США в іноземні конфлікти. Окреме опитування, проведене Associated Press-NORC, показало, що дедалі більше американців хочуть, аби США відігравали "менш активну роль" у світових справах.

Після операції США у Венесуелі, згідно з опитуванням, 56% американців вважають, що Трамп "зайшов занадто далеко" у використанні військової сили за кордоном, а 45% хочуть, щоб Штати менше втручалися у вирішення глобальних проблем - це на 33% більше, ніж у вересні 2025 року.

Попри широкий скептицизм щодо військових дій за кордоном, багато американців все ще здаються оптимістичними щодо наслідків втручання США у Венесуелі. Близько половини респондентів вважають, що захоплення Мадуро та військова операція у Венесуелі будуть "в основному позитивним явищем" для припинення потоку наркотиків до США, а 44% вважають, що це принесе більше користі, ніж шкоди народу Венесуели.

Опитування Університету Квінніпіак було проведено з 8 по 12 січня 2025 року телефоном, у ньому взяли участь 1133 зареєстрованих виборці. Опитування AP-NORC проводилося з 8 по 11 січня 2025 року, в ньому взяли участь 1097 респондентів онлайн і 106 телефоном.
15.01.2026 08:05 Ответить
15.01.2026 08:09 Ответить
Даже не знаю як сказати, чи то вони посланці трампанутого, чи то вони послали трампанутого. А може і простіше за грошима поїхали
15.01.2026 09:03 Ответить
кірюша дмітрієв у Парижі? Він хіба не підсанкційний?
15.01.2026 09:08 Ответить
длб ((((
15.01.2026 09:22 Ответить
 
 