Трамп принес кислое молоко в Овальный кабинет и предложил журналистам "выпить все". ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп 14 января появился в Овальном кабинете с бутылкой молока во время церемонии подписания законопроекта об обязательном его внесении в Национальную программу школьных обедов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видео, опубликованном изданием The Hill на YouTube.
- Закон предусматривает обязательное включение молока в Национальную программу школьных обедов в США. Мероприятие проходило при участии представителей средств массовой информации.
"Видите это замечательное молоко? Вот для чего мы здесь. Мы будем обсуждать молоко, цельное молоко, насколько оно хорошее", – сказал Трамп в начале выступления.
Шутка президента во время официальной церемонии
Во время общения с журналистами Трамп отметил, что бутылка молока стоит в кабинете уже пять дней. После этого он предложил напиток представителям прессы, чем вызвал смех в зале.
Президент подчеркнул, что принес молоко специально для журналистов, присутствовавших на церемонии подписания документа.
"Я принес его, чтобы пресса могла попробовать. Можете выпить все", – сказал американский президент.
Закон о школьном питании
В Белом доме уточнили, что подписанный закон позволяет школам предлагать ученикам цельное молоко и молоко с жирностью 2%. Документ расширяет возможности образовательных учреждений в формировании школьного меню.
Ожидается, что новые правила начнут действовать после завершения всех процедур, предусмотренных американским законодательством.
