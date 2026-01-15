РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11621 посетитель онлайн
Новости Видео Заявления Трампа
12 345 105

Трамп принес кислое молоко в Овальный кабинет и предложил журналистам "выпить все". ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп 14 января появился в Овальном кабинете с бутылкой молока во время церемонии подписания законопроекта об обязательном его внесении в Национальную программу школьных обедов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видео, опубликованном изданием The Hill на YouTube.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

  • Закон предусматривает обязательное включение молока в Национальную программу школьных обедов в США. Мероприятие проходило при участии представителей средств массовой информации.

 "Видите это замечательное молоко? Вот для чего мы здесь. Мы будем обсуждать молоко, цельное молоко, насколько оно хорошее", – сказал Трамп в начале выступления. 

Шутка президента во время официальной церемонии

Во время общения с журналистами Трамп отметил, что бутылка молока стоит в кабинете уже пять дней. После этого он предложил напиток представителям прессы, чем вызвал смех в зале.

Президент подчеркнул, что принес молоко специально для журналистов, присутствовавших на церемонии подписания документа.

"Я принес его, чтобы пресса могла попробовать. Можете выпить все", – сказал американский президент.

Закон о школьном питании

В Белом доме уточнили, что подписанный закон позволяет школам предлагать ученикам цельное молоко и молоко с жирностью 2%. Документ расширяет возможности образовательных учреждений в формировании школьного меню.

Ожидается, что новые правила начнут действовать после завершения всех процедур, предусмотренных американским законодательством.

Автор: 

молоко (118) Трамп Дональд (8007)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
В трампа дах з'їхав зовсім...
показать весь комментарий
15.01.2026 00:53 Ответить
+12
Деяких дітей молоко якшо не вбє то заставить бігати до туалету - ханьці і ше деякі азіати не переварють молочні продукти . Навіть в європейців є відсоток людей для яких молоко не прийнятне .
показать весь комментарий
15.01.2026 03:34 Ответить
+11
Зеленський блазень.
До рівня Трампа йому, як рачки до Місяця у всіх сенсах.
показать весь комментарий
15.01.2026 02:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ну, замість кока-коли чи усіляким пепсі-спрайти воно може і корисніше, але якщо це безлактозне молоко. Бо не усі перетравлюють лактозу, а тут незбиране. Таке собі дійство...
показать весь комментарий
15.01.2026 12:09 Ответить
Старый молочник!
показать весь комментарий
15.01.2026 13:12 Ответить
В глибокому дитинстві побачив звідки береться молоко то подумав що корова цим пісяє. Не пив молока років до 20. Кисляк, сметану, кефір любив. Але просто молоко ні в якому разі. 3 20 років вживаю випадково, в основному з цукром, разів 4-5 на рік. Від свіжого ,,фермерського,, зразу нудить тільки від уяви. Виключно пастеризоване.
показать весь комментарий
15.01.2026 20:13 Ответить
Чувствую, в следующий раз Доня предложит журналистам на пробу свои анализы. Сказочный, конечно...
показать весь комментарий
15.01.2026 22:25 Ответить
3абийте відповідний промт до ШІ: Що 3начть проп3иція до гостей скуштувати не3биране молоко 5 денного терміну
показать весь комментарий
16.01.2026 00:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 