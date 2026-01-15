Трамп принес кислое молоко в Овальный кабинет и предложил журналистам "выпить все". ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп 14 января появился в Овальном кабинете с бутылкой молока во время церемонии подписания законопроекта об обязательном его внесении в Национальную программу школьных обедов.

Закон предусматривает обязательное включение молока в Национальную программу школьных обедов в США. Мероприятие проходило при участии представителей средств массовой информации.

"Видите это замечательное молоко? Вот для чего мы здесь. Мы будем обсуждать молоко, цельное молоко, насколько оно хорошее", – сказал Трамп в начале выступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Си Цзиньпин хочет завершения войны РФ против Украины, - Трамп

Шутка президента во время официальной церемонии

Во время общения с журналистами Трамп отметил, что бутылка молока стоит в кабинете уже пять дней. После этого он предложил напиток представителям прессы, чем вызвал смех в зале.

Президент подчеркнул, что принес молоко специально для журналистов, присутствовавших на церемонии подписания документа.

"Я принес его, чтобы пресса могла попробовать. Можете выпить все", – сказал американский президент.

Читайте: Трамп - единственный лидер, способный остановить Путина, - Навроцкий

Закон о школьном питании

В Белом доме уточнили, что подписанный закон позволяет школам предлагать ученикам цельное молоко и молоко с жирностью 2%. Документ расширяет возможности образовательных учреждений в формировании школьного меню.

Ожидается, что новые правила начнут действовать после завершения всех процедур, предусмотренных американским законодательством.

Ранее Дональд Трамп приказал Дании убираться из Гренландии.

Читайте также: Рада установит сроки расчетов продуктовых сетей с производителями: Комитет поддержал законопроект