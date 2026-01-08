РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10452 посетителя онлайн
Новости Трамп о войне в Украине Трамп встретится с Синь Цзиньпином в Китае Заявления Трампа
2 896 40

Си Цзиньпин хочет завершения войны РФ против Украины, - Трамп

Трамп и Си Цзиньпин

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время предстоящей встречи с лидером Китая Си Цзиньпином планирует обсудить урегулирование войны России против Украины.

Об этом Трамп сообщил во время общения с журналистами на борту президентского самолета перед вылетом в Азию, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Китай хочет завершения войны в Украине

Лидера США спросили, какое влияние он хочет, чтобы Китай оказал на Россию для остановки войны.

"Ну, я бы очень хотел, чтобы Китай помог нам с Россией. Мы ввели очень большие санкции против России [...] они очень кусачие, они очень сильные. Но я хотел бы видеть, чтобы Китай нам помог", - ответил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия уже "давно захватила бы всю Украину" без моего вмешательства, - Трамп

Встреча с Си

Он подтвердил, что одной из тем переговоров с Си Цзиньпином будет российско-украинская война.

"Они убивают 7000 человек в неделю. Солдат, преимущественно солдат. И мы, безусловно, будем об этом говорить. Он [глава Китая] тоже хотел бы, чтобы это закончилось", - подчеркнул Трамп.

По его мнению, он и Си Цзиньпин проведут "замечательную" встречу.

Читайте также: США не нашли доказательств атаки Украины на резиденцию Путина, - Трамп

  • Отметим, что переговоры между лидерами США и Китая запланированы на 30 октября во время форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Пусане, Южная Корея.

Автор: 

Китай (3308) Си Цзиньпин (355) Трамп Дональд (7410) война в Украине (7444)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Відкрию страшну таємницю. Навіть ***** хоче закінчення війни. Капітуляцією України. Тож Сі далеко від кремлівського покидька не пішов.
показать весь комментарий
08.01.2026 20:48 Ответить
+11
Китай, який купує у Росії переважно сировину, став головним джерелом її експортних доходів і одночасно - майже єдиним постачальником потрібних для війни технологій.

Як сказав Reuters співрозмовник з оточення російського уряду: "Без них ми не змогли б виготовити жодної ракети - не кажучи вже про дрони.

І вся економіка давно б завалилася. Якби вони захотіли, війна закінчилася б уже давно".
показать весь комментарий
08.01.2026 20:53 Ответить
+6
Конченные лицемеры !!!
Оба.
показать весь комментарий
08.01.2026 21:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та всі вони хочуть на словах. А ***** не хоче. І шо з цим робити? Давно б вже ***** кончили якби захотіли...
показать весь комментарий
08.01.2026 20:46 Ответить
А про анексований Китаєм Тібет не було мови? Не ставив як приклад 'справедливого урегулюванням?
показать весь комментарий
08.01.2026 21:50 Ответить
Так хочуть, шо аж неможуть.
показать весь комментарий
08.01.2026 20:47 Ответить
Відкрию страшну таємницю. Навіть ***** хоче закінчення війни. Капітуляцією України. Тож Сі далеко від кремлівського покидька не пішов.
показать весь комментарий
08.01.2026 20:48 Ответить
***** і Сі сидять в різних джонках і хавають кожен свій рис.
***** ця війна стала капець невигідною і якби він не був повним 2.7********, то починав би якось з неї вилазити. А Сі шо не так? Нафту отримує за копійки. Технології радянські з рашки витягує. Йому та війна ніяк не муляє.
показать весь комментарий
08.01.2026 21:12 Ответить
Да но у Китая колоссальный торговый оборот с Штатами и Европой и проблемы с экономикой ему от нищей рашки какой толк ? Просто лягушка все еще варится поэтому амеры и европецы не сильно спешат
показать весь комментарий
08.01.2026 21:44 Ответить
В китайців нема ніяких проблем через війну в Україні. Навпаки, дрони і комплектуючи до них розходяться як гарячі пиріжки.
показать весь комментарий
08.01.2026 22:01 Ответить
Ага, а філіпп Моріс інтернешнл хоче, щоб ви були здоровими
показать весь комментарий
08.01.2026 20:49 Ответить
Чубчику, не вір, він бреше.
показать весь комментарий
08.01.2026 20:52 Ответить
Китай, який купує у Росії переважно сировину, став головним джерелом її експортних доходів і одночасно - майже єдиним постачальником потрібних для війни технологій.

Як сказав Reuters співрозмовник з оточення російського уряду: "Без них ми не змогли б виготовити жодної ракети - не кажучи вже про дрони.

І вся економіка давно б завалилася. Якби вони захотіли, війна закінчилася б уже давно".
показать весь комментарий
08.01.2026 20:53 Ответить
Дібілоід, китай тільки на батарейках озолотився...
показать весь комментарий
08.01.2026 20:58 Ответить
шось в цьому є...після арешту мадуро ,стало зрозуміло ,шо китай подасть голос США , про війну в Україні ...побачимо що з цього роя , вийде ?...
показать весь комментарий
08.01.2026 20:58 Ответить
Та якось насрати на слова і заяви, бо дії кажуть про інше: параша і китай хочуть цієї війни і далі. А рижий чубчик ніяк цього не зрозуміє
показать весь комментарий
08.01.2026 20:59 Ответить
Если б не понимал, то не хотел бы оккупировать Гренландию .
Трампон сам говорил , что она будет стратегической территорией для обороны сша…
показать весь комментарий
08.01.2026 21:09 Ответить
Минус 7000 солдатов в неделю - Китай просто ждет, пока труп россии проплывет по Янцзы, после чего зайдет и вернет свои исторические территории на Дальнем Востоке. Так что Китаю выгодно, чтобы эта война шла как можно дольше.
показать весь комментарий
08.01.2026 20:59 Ответить
ордынцы то же не дураки для противостоянию китайцам завозят индусов просто в промышленных маштабах а как известно в живой природе индус это естественный враг китайца))))
показать весь комментарий
08.01.2026 21:47 Ответить
Пекін вклав в економіку Венесуели понад $12 млрд і не має наміру поступатися США своїми інвестиціями,

нафта Венесуели становить близько 3 відсотків від загального обсягу імпорту нафти в Китай.
Буде торг венесуела,нефть,щоб Китай допоміг нам з Росією
показать весь комментарий
08.01.2026 21:01 Ответить
тут договорняк буде -ти мені я тобі
показать весь комментарий
08.01.2026 21:35 Ответить
Суть угоди полягає в обміні цінних паперів «Лукойла», якими володіють американські інвестори, на закордонні активи російської компанії загальною вартістю 22 млрд доларів.

Лукойл поверне власні акції без руху реальних грошових коштів, що значно спрощує узгодження угоди з Казначейством США. Ім потрібен Іран,а не Ірак. Бо там гарна нафта
показать весь комментарий
08.01.2026 22:01 Ответить
Цей теж частенько чує якісь сигнали.
показать весь комментарий
08.01.2026 21:02 Ответить
Конченные лицемеры !!!
Оба.
показать весь комментарий
08.01.2026 21:03 Ответить
от якби ви двоє захотіли закінчення росісії , можна було б всі нобелі вам віддати .
показать весь комментарий
08.01.2026 21:03 Ответить
Якби Сі хотів то путлєр би сидів як миш під віником
показать весь комментарий
08.01.2026 21:05 Ответить
А Трамп каже, що заробляє на цій війні.
показать весь комментарий
08.01.2026 21:12 Ответить
Невже Сі Цзіньпін змарнує найліпшу мить для повернення історичних земель Китаю, які незаконно привласнили собі кацапи?
показать весь комментарий
08.01.2026 21:13 Ответить
Ти і в нього танкер угнав?
показать весь комментарий
08.01.2026 21:13 Ответить
Старі пердуни 70+ з минулого сторіччя правлять світом! Тому і війни!
показать весь комментарий
08.01.2026 21:16 Ответить
Ха ха ха! ......... божа роса))))
показать весь комментарий
08.01.2026 21:18 Ответить
А що Трамп вже "Піськов" в СіЦзиПині ?
показать весь комментарий
08.01.2026 21:19 Ответить
Трамп ,конечно, редкий манипулятор
Как хвалил путина !!!!!!!
Комплиментов насыпал в обе руки
А потом **** ..по Венесуэле
Которую ***** практически считает своей
А потом еще дал по лбу щелбан с оттяжкой - захватил два ********** судна
Я бы на месте СИ - СИльно напряглась
После трамповских комплиментов...
показать весь комментарий
08.01.2026 21:28 Ответить
А когда МОССАД в Аргентине выкрал Эйхмана
Он тоже нарушил международное право
А когда румыны поставили к стенке ЧАУШЕСКУ С ЖЕНОЙ
Они тоже нарушили закон
А когда в средние века люди выходили на восстание против феодалов
Они тоже шли поперек законов ,написанных феодалами
Движение цивилизации иногда идет
С НАРУШЕНИЕМ ЧЬИХ - ТО ПРАВ
Но если в основе подобных нарушений лежит
Желание изменить жизнь людей к лучшему
То иногда стоит нарушать правила и переписать законы
Все поправки к американской конституции
Сделаны ,чтобы защитить ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Американцы провели блистательную операцию в Венесуэле
Чтобы в том числе защитить права народа Венесуэлы
США провели операцию по захвату диктатора
Который убивал грабил венесуэльцев
Убивал венесуэльцев направо и налево
Кто - то же должен положить конец этому беспределу
Несмотря на то, что это НЕ ПРОПИСАНО в международном праве
Пора уже мировому полицейскому снова выйти на улицы
И арестовать бандитов, которые всем мешают жить
Дякую США!!!!
показать весь комментарий
08.01.2026 21:53 Ответить
ЄС за рік купив у рф більше скрапленого газу, ніж Китай - https://gordonua.com/ukr/news/politics/jes-za-rik-kupiv-u-rf-bilshe-skraplenoho-hazu-nizh-kitaj-the-gurdian-1769726.html The Guardian
За даними видання, найбільшими імпортерами СПГ із РФ за останній рік стали Франція, Бельгія і КНР, отримавши, відповідно, 6 млн м³, 4,2 млн м³ і 3,6 млн м³ газу.
показать весь комментарий
08.01.2026 21:41 Ответить
Бред сивої кобили,правильно, рудого мерина.Китай занепокоєний "українською кризою" і требує ліквідувати "першопричини". Це наративи кремля.Спочатку це були денацифікація і демілітаризація.Тепер вже не поймеш,подавай їм "ісконно руськіє землі",віддай їм 4 області і світове визнання їх і Криму за паРашей.Ще щоб в Україні була РПЦ,по суті агентура москви,ще щоб був "государствений руській язик",дай їм НАТО в кордонах 1997 року. І Китай і паРаша пішли за руським кораблем.Першопричина криється у питанні чому всі ті хто яким то чином побував в ярмі недоімперії,московії,руського міра тікають від них як чорт від ладана?
Це основа всих основ,це першопричина.
показать весь комментарий
08.01.2026 21:42 Ответить
 
 