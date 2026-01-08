Си Цзиньпин хочет завершения войны РФ против Украины, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время предстоящей встречи с лидером Китая Си Цзиньпином планирует обсудить урегулирование войны России против Украины.
Об этом Трамп сообщил во время общения с журналистами на борту президентского самолета перед вылетом в Азию, информирует Цензор.НЕТ.
Китай хочет завершения войны в Украине
Лидера США спросили, какое влияние он хочет, чтобы Китай оказал на Россию для остановки войны.
"Ну, я бы очень хотел, чтобы Китай помог нам с Россией. Мы ввели очень большие санкции против России [...] они очень кусачие, они очень сильные. Но я хотел бы видеть, чтобы Китай нам помог", - ответил Трамп.
Встреча с Си
Он подтвердил, что одной из тем переговоров с Си Цзиньпином будет российско-украинская война.
"Они убивают 7000 человек в неделю. Солдат, преимущественно солдат. И мы, безусловно, будем об этом говорить. Он [глава Китая] тоже хотел бы, чтобы это закончилось", - подчеркнул Трамп.
По его мнению, он и Си Цзиньпин проведут "замечательную" встречу.
- Отметим, что переговоры между лидерами США и Китая запланированы на 30 октября во время форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Пусане, Южная Корея.
***** ця війна стала капець невигідною і якби він не був повним 2.7********, то починав би якось з неї вилазити. А Сі шо не так? Нафту отримує за копійки. Технології радянські з рашки витягує. Йому та війна ніяк не муляє.
Як сказав Reuters співрозмовник з оточення російського уряду: "Без них ми не змогли б виготовити жодної ракети - не кажучи вже про дрони.
І вся економіка давно б завалилася. Якби вони захотіли, війна закінчилася б уже давно".
Трампон сам говорил , что она будет стратегической территорией для обороны сша…
нафта Венесуели становить близько 3 відсотків від загального обсягу імпорту нафти в Китай.
Буде торг венесуела,нефть,щоб Китай допоміг нам з Росією
Лукойл поверне власні акції без руху реальних грошових коштів, що значно спрощує узгодження угоди з Казначейством США. Ім потрібен Іран,а не Ірак. Бо там гарна нафта
Оба.
Как хвалил путина !!!!!!!
Комплиментов насыпал в обе руки
А потом **** ..по Венесуэле
Которую ***** практически считает своей
А потом еще дал по лбу щелбан с оттяжкой - захватил два ********** судна
Я бы на месте СИ - СИльно напряглась
После трамповских комплиментов...
Он тоже нарушил международное право
А когда румыны поставили к стенке ЧАУШЕСКУ С ЖЕНОЙ
Они тоже нарушили закон
А когда в средние века люди выходили на восстание против феодалов
Они тоже шли поперек законов ,написанных феодалами
Движение цивилизации иногда идет
С НАРУШЕНИЕМ ЧЬИХ - ТО ПРАВ
Но если в основе подобных нарушений лежит
Желание изменить жизнь людей к лучшему
То иногда стоит нарушать правила и переписать законы
Все поправки к американской конституции
Сделаны ,чтобы защитить ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Американцы провели блистательную операцию в Венесуэле
Чтобы в том числе защитить права народа Венесуэлы
США провели операцию по захвату диктатора
Который убивал грабил венесуэльцев
Убивал венесуэльцев направо и налево
Кто - то же должен положить конец этому беспределу
Несмотря на то, что это НЕ ПРОПИСАНО в международном праве
Пора уже мировому полицейскому снова выйти на улицы
И арестовать бандитов, которые всем мешают жить
Дякую США!!!!
За даними видання, найбільшими імпортерами СПГ із РФ за останній рік стали Франція, Бельгія і КНР, отримавши, відповідно, 6 млн м³, 4,2 млн м³ і 3,6 млн м³ газу.
Це основа всих основ,це першопричина.