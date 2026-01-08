Си Цзиньпин хочет завершения войны РФ против Украины, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время предстоящей встречи с лидером Китая Си Цзиньпином планирует обсудить урегулирование войны России против Украины.

Об этом Трамп сообщил во время общения с журналистами на борту президентского самолета перед вылетом в Азию, информирует Цензор.НЕТ.

Китай хочет завершения войны в Украине

Лидера США спросили, какое влияние он хочет, чтобы Китай оказал на Россию для остановки войны.

"Ну, я бы очень хотел, чтобы Китай помог нам с Россией. Мы ввели очень большие санкции против России [...] они очень кусачие, они очень сильные. Но я хотел бы видеть, чтобы Китай нам помог", - ответил Трамп.

Встреча с Си

Он подтвердил, что одной из тем переговоров с Си Цзиньпином будет российско-украинская война.

"Они убивают 7000 человек в неделю. Солдат, преимущественно солдат. И мы, безусловно, будем об этом говорить. Он [глава Китая] тоже хотел бы, чтобы это закончилось", - подчеркнул Трамп.

По его мнению, он и Си Цзиньпин проведут "замечательную" встречу.

