Россия уже "давно захватила бы всю Украину" без моего вмешательства, - Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты являются единственной страной, которую "боятся и уважают" Россия и Китай. А Москва уже бы захватила Украину, если бы не его вмешательство.

Лидер США в очередной раз заявил, что завершил 8 войн, а "Норвегия по глупости решила не присуждать ему Нобелевскую премию мира". Трамп также утверждает, что "без его вмешательства Россия сейчас имела бы всю Украину".

"Но это не имеет значения! Важно то, что я спас миллионы жизней. Россия и Китай совсем не боятся НАТО без США, и я сомневаюсь, что НАТО было бы с нами, если бы мы действительно в них нуждались. Всем повезло, что я восстановил нашу армию в свой первый срок и продолжаю это делать. Мы всегда будем с НАТО, даже если они не будут с нами. Единственная нация, которую Китай и Россия боятся и уважают, — это США, восстановленные Дональдом Трампом",— написал он.

А также, что именно он заставил другие страны-члены НАТО увеличить свои взносы в Альянс с 2% ВВП своих стран до 5%.

"Помните: для всех этих больших сторонников НАТО — они тратили 2% ВВП, и большинство не оплачивало свои счета, ДО ТОГО КАК Я ПРИШЕЛ. США, по глупости, платили за них! Я, с уважением, довел их расходы до 5% ВВП, И ОНИ ПЛАТЯТ — немедленно. Все говорили, что это невозможно, но это стало возможным, потому что, помимо всего прочего, они все — мои друзья",— добавил Трамп.

