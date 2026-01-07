РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10903 посетителя онлайн
Новости Трамп о войне в Украине Заявления Трампа
3 323 49

Россия уже "давно захватила бы всю Украину" без моего вмешательства, - Трамп

Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты являются единственной страной, которую "боятся и уважают" Россия и Китай. А Москва уже бы захватила Украину, если бы не его вмешательство.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О войне в Украине и России

Лидер США в очередной раз заявил, что завершил 8 войн, а "Норвегия по глупости решила не присуждать ему Нобелевскую премию мира". Трамп также утверждает, что "без его вмешательства Россия сейчас имела бы всю Украину". 

"Но это не имеет значения! Важно то, что я спас миллионы жизней. Россия и Китай совсем не боятся НАТО без США, и я сомневаюсь, что НАТО было бы с нами, если бы мы действительно в них нуждались. Всем повезло, что я восстановил нашу армию в свой первый срок и продолжаю это делать. Мы всегда будем с НАТО, даже если они не будут с нами. Единственная нация, которую Китай и Россия боятся и уважают, — это США, восстановленные Дональдом Трампом",— написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В США обсуждают возможность третьего срока президента Трампа

О НАТО

А также, что именно он заставил другие страны-члены НАТО увеличить свои взносы в Альянс с 2% ВВП своих стран до 5%.

"Помните: для всех этих больших сторонников НАТО — они тратили 2% ВВП, и большинство не оплачивало свои счета, ДО ТОГО КАК Я ПРИШЕЛ. США, по глупости, платили за них! Я, с уважением, довел их расходы до 5% ВВП, И ОНИ ПЛАТЯТ — немедленно. Все говорили, что это невозможно, но это стало возможным, потому что, помимо всего прочего, они все — мои друзья",— добавил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп распространил статью The New York Post о том, что РФ придумала "атаку" Украины на резиденцию Путина

Автор: 

НАТО (10598) россия (98607) война в Украине (7434)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
а нахіба ти перекрив усю допомогу нам?!
показать весь комментарий
07.01.2026 17:28 Ответить
+22
Як би ти дійсно був за нас, масковіі би вже не було!
показать весь комментарий
07.01.2026 17:29 Ответить
+18
При Байдені три роки ми успішно тримали оборону, а путлєр майже не вилізав із бункера. При трампі життя фюрера стало суцільною черврною доріжкою, а Україна втратила потужного союзника.
показать весь комментарий
07.01.2026 17:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а нахіба ти перекрив усю допомогу нам?!
показать весь комментарий
07.01.2026 17:28 Ответить
і тут Остапав понесло...
показать весь комментарий
07.01.2026 18:27 Ответить
Причому він це робив ще до свого призначення президентом, руками спікера Джонсона.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:29 Ответить
сцить в очі, як і зе-покидьок
показать весь комментарий
07.01.2026 17:29 Ответить
Шизофренія,манія величі !!))
показать весь комментарий
07.01.2026 17:36 Ответить
Хвали мене моя губонько
показать весь комментарий
07.01.2026 17:29 Ответить
Як би ти дійсно був за нас, масковіі би вже не було!
показать весь комментарий
07.01.2026 17:29 Ответить
🤯
показать весь комментарий
07.01.2026 17:30 Ответить
Що змінилось з його прихідом?зброї меньше стало?
показать весь комментарий
07.01.2026 17:30 Ответить
так, менше. По валу (в доларах) більше; по факту (номенклатурі) менше. Раптом що: мова про штатівську зброю. Бо європейці поки що дефіцит номенклатури перекривають. Але ракети ATACMS та GMLRS для HIMARS і нині практично відсутні
показать весь комментарий
07.01.2026 17:42 Ответить
з patriot, а також аім-7, аім-9 теж не усе альо
показать весь комментарий
07.01.2026 17:52 Ответить
Татишо...

А що не так було 3 роки, коли ти по судах бігав? 😁
показать весь комментарий
07.01.2026 17:30 Ответить
Це щоб виправдати свою безпомічність і гнидство перекрутив факти. Поц!
показать весь комментарий
07.01.2026 17:31 Ответить
При Байдені три роки ми успішно тримали оборону, а путлєр майже не вилізав із бункера. При трампі життя фюрера стало суцільною черврною доріжкою, а Україна втратила потужного союзника.
показать весь комментарий
07.01.2026 17:33 Ответить
"успішно тримали оборону " три роки хіба диванні вояки. Десятки тисяч загиблих на фронті, а можливо й сотні тисяч, не можуть розказати на скільки це було "успішно". Зате "успішний" наш контрнаступ у 2023 усі пам'ятають. Чого ж він став провальний? Було тоді ще так багато вмотивованих і живих бійців в армії, справжніх патріотів. Байден і інші ж надавали "щедру"допомогу військову. Тому що він мав бути провальним, щоб не розлютити путіна і його шоблу.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:36 Ответить
а з втручанням, ***** має самого трампа всього, і під хвіст, і в гриву!
показать весь комментарий
07.01.2026 17:33 Ответить
З-за твого втручання, рижа ти мразь, з-за дефіциту зброї та БК, була здана Авдіївка
показать весь комментарий
07.01.2026 17:35 Ответить
Моча Наполеона річ страшна. особливо, коли залишки мозку деменція з`їла...
показать весь комментарий
07.01.2026 17:37 Ответить
Дуже могутні.Після того як перемогли гору в Ірані та хату мадуро, що кацапи що китайці точно злякалися.Вже став володарем світу,тільки головне чабанам з Афганістану про то не кажи, бо дуже сильно сміятися будуть.
показать весь комментарий
07.01.2026 17:37 Ответить
ДЕБІЛ!!!!
показать весь комментарий
07.01.2026 17:37 Ответить
Присудіть йому премію "Золотий пNздабол" - хай бавиться.
показать весь комментарий
07.01.2026 17:38 Ответить
Гандон пиз@ливий
показать весь комментарий
07.01.2026 17:38 Ответить
Як і будь яка людина з подібними розладами, що при владі, доні говорить саме так, як би це робить будь який подібний організм. Більше брехні, пафосу та егоцентричного "Я". Хто зупинив всі війни на планеті - "Я". Хто сонцесяний лідер галактики - "Я". Хто врятував Україну - "Я". Хворі вони просто...
показать весь комментарий
07.01.2026 17:39 Ответить
Довбаний імбецил.
показать весь комментарий
07.01.2026 17:40 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2026 17:44 Ответить
Здається Земля проходить якусь космічну зону де активується вся людська ницість
показать весь комментарий
07.01.2026 17:44 Ответить
Правильніше - якби не США, то України вже б не було. Заслуга Т. в цьому дійсно є, проте він її дещо перебільшує.
показать весь комментарий
07.01.2026 17:47 Ответить
А перед тим України не було б, якби не австрійський генштаб… А потім іще Владімір Ільїч…
показать весь комментарий
07.01.2026 17:52 Ответить
Якби не сцишиа, то й війни б не було.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:02 Ответить
Звиздить як товаріщь Троцкий без краплини сорому старпер .
показать весь комментарий
07.01.2026 17:50 Ответить
Жодної копійки не на надав Украіні і кричить про те , що це
його заслуга в тому , що нас не перемогла кацапія !
Повний бред 😡
показать весь комментарий
07.01.2026 17:51 Ответить
Так війна почалась ще в 2014-му, а повномаштабна в 2022-му. От вже цей нарцисизм у старого рудого чорта в голові спокою не дає...
показать весь комментарий
07.01.2026 17:51 Ответить
пристреліть вже хтось цього імбіцила
показать весь комментарий
07.01.2026 17:53 Ответить
Він не усвідомлює, що українці його сприймають як придуркуватого хвалька. А силу і міць США ніхто не скасовує.
показать весь комментарий
07.01.2026 17:54 Ответить
Його мама, при виношуванні, не берегла себе. От і результат.
показать весь комментарий
07.01.2026 17:55 Ответить
Мабуть, наркоту шмалила.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:03 Ответить
альянс збільшив видатки на армію..
тому що трумпу не довіряють союзники..

трумп підвищив мита для Європи,
а а рабсії - не!
показать весь комментарий
07.01.2026 17:59 Ответить
Саме так, а ще москалі називали тебе земляним черв'яком.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:03 Ответить
щось він явно переоцінює кацапів
показать весь комментарий
07.01.2026 18:10 Ответить
Окстись, придурок, ти для України нічого хорошого не робиш.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:13 Ответить
як би ти під* філ розум чи совість мав ,то краще промовчав...дякуючі тобі та зеленському 🤡,за цей час русня окупувала ще 20% теріторії України з 22р .!!!
показать весь комментарий
07.01.2026 18:13 Ответить
Землю б давно захопили інопланетяни, якби Трампа не обрали президентом😅🤣🤣🤣
показать весь комментарий
07.01.2026 18:16 Ответить
Більше року затримує поставки зброї(Підорко,ти точно допомагаєш Україні?((((((
показать весь комментарий
07.01.2026 18:17 Ответить
А хто був ініціатором Будапештського сговору?
показать весь комментарий
07.01.2026 18:23 Ответить
«миротворці»....
показать весь комментарий
07.01.2026 18:35 Ответить
а Боінг не літав би ...
показать весь комментарий
07.01.2026 18:24 Ответить
Украина уже победила бы , будь в США другой президент. Слава Украине! Все будет Украина!
показать весь комментарий
07.01.2026 18:30 Ответить
Навіть твоє втручання не допомогло разії захопити Україну, хоча "втручался" ти завжди майже неприховано на ії боці. Так що не вставай у позу "великого і жахливого миротворця", якщо встав задом перед ******.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:38 Ответить
 
 