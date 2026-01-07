Росія вже "давно захопила б всю Україну" без мого втручання, - Трамп

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати є єдиною країною, яку "бояться та поважають" Росія та Китай. А Москва вже б захопила Україну, якби не його втручання.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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Про війну в Україні та Росію

Лідер США вкотре заявив, що завершив 8 воєн, а "Норвегія по-дурному вирішила не присуджувати йому Нобелівську премію миру". Трамп також стверджує, що "без його втручання Росія зараз мала б усю Україну".

"Але це не має значення! Важливо те, що я врятував мільйони життів. Росія та Китай зовсім не бояться НАТО без США, і я сумніваюся, що НАТО було б з нами, якби ми їх справді потребували. Усім пощастило, що я відбудував нашу армію у свій перший термін і продовжую це робити. Ми завжди будемо з НАТО, навіть якщо вони не будуть з нами. Єдина нація, яку Китай і Росія бояться та яку поважають, — це США, відбудовані Дональдом Трампом", - написав він.

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Про НАТО

А також, що саме він змусив інші країни-члени НАТО збільшити свої внески в Альянс з 2% ВВП своїх країни до 5%.

"Пам’ятайте: для всіх цих великих прихильників НАТО — вони витрачали 2% ВВП, і більшість не оплачувала свої рахунки, ДО ТОГО ЯК Я ПРИЙШОВ. США, по-дурному, платили за них! Я, з повагою, довів їхні витрати до 5% ВВП, І ВОНИ ПЛАТЯТЬ — негайно. Усі казали, що це неможливо, але це стало можливим, тому що, понад усе інше, вони всі — мої друзі", - додав Трамп.

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