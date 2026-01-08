Сі Цзіньпін хоче завершення війни РФ проти України, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час майбутньої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном планує обговорити врегулювання війни Росії проти України.
Про це Трамп повідомив під час спілкування з журналістами на борту президентського літака перед вильотом до Азії, інформує Цензор.НЕТ.
Китай хоче завершення війни в Україні
Лідера США запитали, який вплив він хоче, щоб Китай справив на Росію для зупинки війни.
"Ну, я б дуже хотів, щоб Китай допоміг нам з Росією. Ми запровадили дуже великі санкції на Росію [...] вони дуже кусючі, вони дуже сильні. Але я хотів би бачити, щоб Китай нам допоміг", - відповів Трамп.
Зустріч із Сі
Він підтвердив, що однією з тем переговорів з Сі Цзіньпіном буде російсько-українська війна.
"Вони вбивають 7000 людей на тиждень. Солдатів, переважно солдатів. І ми, безумовно, будемо про це говорити. Він [глава Китаю] теж хотів би, щоб це закінчилося", - наголосив Трамп.
На його думку, він та Сі Цзіньпін матимуть "чудову" зустріч.
- Зазначимо, що переговори між лідерами США і Китаю заплановані на 30 жовтня під час форуму Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Пусані, Південна Корея.
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Як сказав Reuters співрозмовник з оточення російського уряду: "Без них ми не змогли б виготовити жодної ракети - не кажучи вже про дрони.
І вся економіка давно б завалилася. Якби вони захотіли, війна закінчилася б уже давно".