Сі Цзіньпін хоче завершення війни РФ проти України, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час майбутньої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном планує обговорити врегулювання війни Росії проти України.

Про це Трамп повідомив під час спілкування з журналістами на борту президентського літака перед вильотом до Азії, інформує Цензор.НЕТ.

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Китай хоче завершення війни в Україні

Лідера США запитали, який вплив він хоче, щоб Китай справив на Росію для зупинки війни.

"Ну, я б дуже хотів, щоб Китай допоміг нам з Росією. Ми запровадили дуже великі санкції на Росію [...] вони дуже кусючі, вони дуже сильні. Але я хотів би бачити, щоб Китай нам допоміг", - відповів Трамп.

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Зустріч із Сі

Він підтвердив, що однією з тем переговорів з Сі Цзіньпіном буде російсько-українська війна.

"Вони вбивають 7000 людей на тиждень. Солдатів, переважно солдатів. І ми, безумовно, будемо про це говорити. Він [глава Китаю] теж хотів би, щоб це закінчилося", - наголосив Трамп.

На його думку, він та Сі Цзіньпін матимуть "чудову" зустріч.

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