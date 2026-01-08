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Новини Трамп про війну в Україні Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпіном Заяви Трампа
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Сі Цзіньпін хоче завершення війни РФ проти України, - Трамп

Трамп та Сі Цзіньпін

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час майбутньої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном планує обговорити врегулювання війни Росії проти України.

Про це Трамп повідомив під час спілкування з журналістами на борту президентського літака перед вильотом до Азії, інформує Цензор.НЕТ.

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Китай хоче завершення війни в Україні

Лідера США запитали, який вплив він хоче, щоб Китай справив на Росію для зупинки війни.

"Ну, я б дуже хотів, щоб Китай допоміг нам з Росією. Ми запровадили дуже великі санкції на Росію [...] вони дуже кусючі, вони дуже сильні. Але я хотів би бачити, щоб Китай нам допоміг", - відповів Трамп.

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Зустріч із Сі

Він підтвердив, що однією з тем переговорів з Сі Цзіньпіном буде російсько-українська війна.

"Вони вбивають 7000 людей на тиждень. Солдатів, переважно солдатів. І ми, безумовно, будемо про це говорити. Він [глава Китаю] теж хотів би, щоб це закінчилося", - наголосив Трамп.

На його думку, він та Сі Цзіньпін матимуть "чудову" зустріч.

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  • Зазначимо, що переговори між лідерами США і Китаю заплановані на 30 жовтня під час форуму Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Пусані, Південна Корея.

Автор: 

Китай (5322) Сі Цзіньпін (437) Трамп Дональд (9085) війна в Україні (8782)
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Топ коментарі
+17
Відкрию страшну таємницю. Навіть ***** хоче закінчення війни. Капітуляцією України. Тож Сі далеко від кремлівського покидька не пішов.
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08.01.2026 20:48 Відповісти
+14
Китай, який купує у Росії переважно сировину, став головним джерелом її експортних доходів і одночасно - майже єдиним постачальником потрібних для війни технологій.

Як сказав Reuters співрозмовник з оточення російського уряду: "Без них ми не змогли б виготовити жодної ракети - не кажучи вже про дрони.

І вся економіка давно б завалилася. Якби вони захотіли, війна закінчилася б уже давно".
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08.01.2026 20:53 Відповісти
+9
Так хочуть, шо аж неможуть.
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08.01.2026 20:47 Відповісти

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