Трамп приніс кисле молоко в Овальний кабінет і запропонував журналістам "випити все". ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп 14 січня з’явився в Овальному кабінеті з пляшкою молока під час церемонії підписання законопроєкту про обов'язкове його внесення в Національну програму шкільних обідів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відео, опублікованому виданням The Hill на YouTube.

Закон передбачає обов’язкове включення молока до Національної програми шкільних обідів у США. Захід відбувався за участі представників засобів масової інформації.

"Бачите це чудове молоко? Ось для чого ми тут. Ми будемо обговорювати молоко, незбиране молоко, наскільки воно гарне", – сказав Трамп на початку виступу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сі Цзіньпін хоче завершення війни РФ проти України, - Трамп

Жарт президента під час офіційної церемонії

Під час спілкування з журналістами Трамп зазначив, що пляшка молока стоїть у кабінеті вже п’ять днів. Після цього він запропонував напій представникам преси, чим викликав сміх у залі.

Президент наголосив, що приніс молоко спеціально для журналістів, які були присутні на церемонії підписання документа.

"Я приніс його, щоб преса могла спробувати. Можете випити все", – сказав американський президент,

Читайте: Трамп - єдиний лідер, здатний зупинити Путіна, - Навроцький

Закон про шкільне харчування

У Білому домі уточнили, що підписаний закон дозволяє школам пропонувати учням незбиране молоко та молоко з жирністю 2%. Документ розширює можливості освітніх закладів у формуванні шкільного меню.

Очікується, що нові правила почнуть діяти після завершення всіх процедур, передбачених американським законодавством.

Раніше Дональд Трамп наказав Данії забиратися з Гренландії.

Також читайте: Рада встановить строки розрахунків продуктових мереж з виробниками: Комітет підтримав законопроєкт