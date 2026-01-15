УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7134 відвідувача онлайн
Новини Відео Заяви Трампа
12 345 105

Трамп приніс кисле молоко в Овальний кабінет і запропонував журналістам "випити все". ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп 14 січня з’явився в Овальному кабінеті з пляшкою молока під час церемонії підписання законопроєкту про обов'язкове його внесення в Національну програму шкільних обідів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відео, опублікованому виданням The Hill на YouTube.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

  • Закон передбачає обов’язкове включення молока до Національної програми шкільних обідів у США. Захід відбувався за участі представників засобів масової інформації.

 "Бачите це чудове молоко? Ось для чого ми тут. Ми будемо обговорювати молоко, незбиране молоко, наскільки воно гарне", – сказав Трамп на початку виступу. 

Жарт президента під час офіційної церемонії

Під час спілкування з журналістами Трамп зазначив, що пляшка молока стоїть у кабінеті вже п’ять днів. Після цього він запропонував напій представникам преси, чим викликав сміх у залі.

Президент наголосив, що приніс молоко спеціально для журналістів, які були присутні на церемонії підписання документа.

"Я приніс його, щоб преса могла спробувати. Можете випити все", – сказав американський президент,

Закон про шкільне харчування

У Білому домі уточнили, що підписаний закон дозволяє школам пропонувати учням незбиране молоко та молоко з жирністю 2%. Документ розширює можливості освітніх закладів у формуванні шкільного меню.

Очікується, що нові правила почнуть діяти після завершення всіх процедур, передбачених американським законодавством.

Автор: 

молоко (356) Трамп Дональд (8717)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
В трампа дах з'їхав зовсім...
показати весь коментар
15.01.2026 00:53 Відповісти
+12
Деяких дітей молоко якшо не вбє то заставить бігати до туалету - ханьці і ше деякі азіати не переварють молочні продукти . Навіть в європейців є відсоток людей для яких молоко не прийнятне .
показати весь коментар
15.01.2026 03:34 Відповісти
+11
Зеленський блазень.
До рівня Трампа йому, як рачки до Місяця у всіх сенсах.
показати весь коментар
15.01.2026 02:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну, замість кока-коли чи усіляким пепсі-спрайти воно може і корисніше, але якщо це безлактозне молоко. Бо не усі перетравлюють лактозу, а тут незбиране. Таке собі дійство...
показати весь коментар
15.01.2026 12:09 Відповісти
Старый молочник!
показати весь коментар
15.01.2026 13:12 Відповісти
В глибокому дитинстві побачив звідки береться молоко то подумав що корова цим пісяє. Не пив молока років до 20. Кисляк, сметану, кефір любив. Але просто молоко ні в якому разі. 3 20 років вживаю випадково, в основному з цукром, разів 4-5 на рік. Від свіжого ,,фермерського,, зразу нудить тільки від уяви. Виключно пастеризоване.
показати весь коментар
15.01.2026 20:13 Відповісти
Чувствую, в следующий раз Доня предложит журналистам на пробу свои анализы. Сказочный, конечно...
показати весь коментар
15.01.2026 22:25 Відповісти
3абийте відповідний промт до ШІ: Що 3начть проп3иція до гостей скуштувати не3биране молоко 5 денного терміну
показати весь коментар
16.01.2026 00:06 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 