Трамп приніс кисле молоко в Овальний кабінет і запропонував журналістам "випити все". ВIДЕО
Президент США Дональд Трамп 14 січня з’явився в Овальному кабінеті з пляшкою молока під час церемонії підписання законопроєкту про обов'язкове його внесення в Національну програму шкільних обідів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відео, опублікованому виданням The Hill на YouTube.
- Закон передбачає обов’язкове включення молока до Національної програми шкільних обідів у США. Захід відбувався за участі представників засобів масової інформації.
"Бачите це чудове молоко? Ось для чого ми тут. Ми будемо обговорювати молоко, незбиране молоко, наскільки воно гарне", – сказав Трамп на початку виступу.
Жарт президента під час офіційної церемонії
Під час спілкування з журналістами Трамп зазначив, що пляшка молока стоїть у кабінеті вже п’ять днів. Після цього він запропонував напій представникам преси, чим викликав сміх у залі.
Президент наголосив, що приніс молоко спеціально для журналістів, які були присутні на церемонії підписання документа.
"Я приніс його, щоб преса могла спробувати. Можете випити все", – сказав американський президент,
Закон про шкільне харчування
У Білому домі уточнили, що підписаний закон дозволяє школам пропонувати учням незбиране молоко та молоко з жирністю 2%. Документ розширює можливості освітніх закладів у формуванні шкільного меню.
Очікується, що нові правила почнуть діяти після завершення всіх процедур, передбачених американським законодавством.
До рівня Трампа йому, як рачки до Місяця у всіх сенсах.