Трамп каже, що нічого не знає про можливий візит Віткоффа і Кушнера до Москви

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому нічого не відомо про можливу майбутню зустріч його спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав в інтерв'ю Reuters.

Нічого не відомо

"Трамп заявив, що йому нічого не відомо про можливу майбутню поїздку Віткоффа та Кушнера до Москви, про що раніше в середу повідомляло видання Bloomberg"", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Треба активно рухатися щодо документів: Зеленський провів розмову з переговорною групою

Що передувало?

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський, а не російський диктатор Володимир Путін гальмує укладення потенційної мирної угоди.

За даними ЗМІ, 7 січня Віткофф та Кушнер зустрілися в Парижі з посланцем російського диктатора Кирилом Дмитрієвим, щоб обговорити американський мирний план для України.

Також повідомлялося, що спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер планують найближчим часом відвідати Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Дивіться також: Трамп приніс кисле молоко в Овальний кабінет і запропонував журналістам "випити все". ВIДЕО