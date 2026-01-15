Белый дом: Иран приостановил казни протестующих после сигналов США

Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Американские власти сообщили, что Иран приостановил ряд запланированных казней протестующих после предупреждений со стороны президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливит. По ее словам, Трамп и его команда предупредили иранских чиновников о "серьезных последствиях", если убийства участников протестов будут продолжаться.

Остановка казней в ответ на международное давление

По информации американского лидера, Иран отказался от 800 запланированных казней. Трамп сообщил, что США получили данные из надежного источника о том, что никаких новых планов по казни протестующих нет.

"Нам сообщили, что убийства в Иране прекращаются. Они остановились. Нет никакого плана для казней или казни", — заявил американский глава накануне во время брифинга в Вашингтоне.

Спад протестов и "жуткая тишина" в городах

После массового применения силы иранскими силами безопасности активность протестов резко снизилась. Местные жители сообщают о "жуткой тишине" на фоне тысяч погибших и арестованных.

Правозащитная организация Human Rights Activists in Iran впервые зафиксировала отсутствие новых протестов, что, по их словам, связано с блокировкой интернета и перебоями мобильной связи. Общее количество подтвержденных погибших превышает 2 600 человек, а арестованных — более 18 000.

Жесткие меры властей и судебные процессы

Аналитик International Crisis Group Али Ваез объяснил спад протестов "беспрецедентным применением силы" иранским режимом. По его словам, власти действовали "железным кулаком", что сдержало население.

В то же время иранские власти заявили о подготовке быстрых судебных процессов и потенциальных казней участников протестов. Глава судебной власти подчеркнул необходимость оперативного рассмотрения дел.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к официальным властям Ирана с призывом отказаться от силовых методов против участников протестов, а также призвало усилить давление на Тегеран.

