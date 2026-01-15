РУС
Новости Смена режима в Иране
Белый дом: Иран приостановил казни протестующих после сигналов США

Протесты в Иране. Число погибших может достигнуть 20 тысяч
Американские власти сообщили, что Иран приостановил ряд запланированных казней протестующих после предупреждений со стороны президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливит. По ее словам, Трамп и его команда предупредили иранских чиновников о "серьезных последствиях", если убийства участников протестов будут продолжаться.

Остановка казней в ответ на международное давление

По информации американского лидера, Иран отказался от 800 запланированных казней. Трамп сообщил, что США получили данные из надежного источника о том, что никаких новых планов по казни протестующих нет.

"Нам сообщили, что убийства в Иране прекращаются. Они остановились. Нет никакого плана для казней или казни", — заявил американский глава накануне во время брифинга в Вашингтоне.

Спад протестов и "жуткая тишина" в городах

После массового применения силы иранскими силами безопасности активность протестов резко снизилась. Местные жители сообщают о "жуткой тишине" на фоне тысяч погибших и арестованных.
Правозащитная организация Human Rights Activists in Iran впервые зафиксировала отсутствие новых протестов, что, по их словам, связано с блокировкой интернета и перебоями мобильной связи. Общее количество подтвержденных погибших превышает 2 600 человек, а арестованных — более 18 000.

Жесткие меры властей и судебные процессы

Аналитик International Crisis Group Али Ваез объяснил спад протестов "беспрецедентным применением силы" иранским режимом. По его словам, власти действовали "железным кулаком", что сдержало население.

В то же время иранские власти заявили о подготовке быстрых судебных процессов и потенциальных казней участников протестов. Глава судебной власти подчеркнул необходимость оперативного рассмотрения дел.

+10
Наї..бав протестувальників, спонукаючи захоплбвати будівлі та обіцяючи швидку допомогу, яка вже в дорозі, як в тому мемі, що ніяк неможе доїхати
15.01.2026 22:32 Ответить
+10
Для іього треба мати як мінімум - мізки. Ну і совість, звичайно - це коли закликаєш до протестів, обіцяєш захист, а потім граєш ідіота, який яіритт, що зупинив страти.
15.01.2026 22:33 Ответить
+6
То шо вже в Ірані тиш і благодать - Акела/Трамп/ промахнувся - потрібно було бити по аятолах на піку повстання
15.01.2026 22:27 Ответить
Курды на границе уже готовились отхватить себе территории.)
15.01.2026 22:21 Ответить
І Трамп зможе вихвалятися, що ще одну війну зупинив...
15.01.2026 22:26 Ответить
Vot zhe samonadeianni , tupoi , sukin sin ......🤭🤦‍♂️
15.01.2026 22:27 Ответить
То шо вже в Ірані тиш і благодать - Акела/Трамп/ промахнувся - потрібно було бити по аятолах на піку повстання
15.01.2026 22:27 Ответить
Для іього треба мати як мінімум - мізки. Ну і совість, звичайно - це коли закликаєш до протестів, обіцяєш захист, а потім граєш ідіота, який яіритт, що зупинив страти.
15.01.2026 22:33 Ответить
Може вже усіх протестантів встигли стратити?
15.01.2026 22:31 Ответить
Тітушня працює
Вони в них з пгм-промивкою "правильної релігії"
15.01.2026 23:21 Ответить
Наї..бав протестувальників, спонукаючи захоплбвати будівлі та обіцяючи швидку допомогу, яка вже в дорозі, як в тому мемі, що ніяк неможе доїхати
15.01.2026 22:32 Ответить
Не ******. Сами протестувальники почему-то решили остановиться. Надо бороться до конца.
15.01.2026 22:42 Ответить
Перемога.... Трамп ще одну війну припинив - на 24 години....
15.01.2026 22:33 Ответить
Ага, призупинили вішати. Зараз просто розстрілюють.
15.01.2026 22:38 Ответить
БРЕХУНИ. Трамп сцикнув і вже офіційно в присутності своєї кліки зробив заяву для ЗМІ, що в Ірані все не так як здається, що там насправді не протестуючі, а терористи.
15.01.2026 22:41 Ответить
Імпотенти. Венесуела - це все, ша що ви здатні. І то, завдячуючи тому, що русняві ППО не працювали.
15.01.2026 22:52 Ответить
І то поки що невідомий результат, бо всі старі кадри Мадури залишилися на своїх місцях і контролюють Венесуелу.
15.01.2026 22:58 Ответить
Как этому человеку можно вообще доверять ! Нужно тянуть время, чтобы он давал Украине оружие,надеюсь Венс на выборах пролетит и будет Рубио!У демократов нет хороших кандидатов,кроме Шапиро губернатора Пенсильвании,но еврея не выдвинут на пост президента !А Иранцев мне очень Жаль!Так обнадежить и кинуть!
15.01.2026 22:52 Ответить
Зараз та влада Ірану так закрутить гайки по самі яйця, і все, пукін переміг
15.01.2026 22:54 Ответить
Ну постреляли малехо. Обещали больше так не делать. В целом нормальные ребята. Если сирийскому Ахмеду руку жмут в приличном обществе, то там и вовсе уважаемые люди.
15.01.2026 23:06 Ответить
вже всіх стратив,
тому призупинив.
15.01.2026 23:07 Ответить
Напевне, що США не втрутились тому, що ставили на принца пахлаві, а він не так вже й популярний в ірані. Протестувальники, мабуть, орієнтувалися на когось на кшталт моссадеха, тобто демократа але анти-західника (і таке буває). Це такий момент, коли тобі не довіряють, але ти міг би протиснути своє рішення. Міг би - але не захотів ...
15.01.2026 23:15 Ответить
Все, "ТАСО" злився. Що там це руде лайно казало - "тримайтесь, допомога в дорозі"?
15.01.2026 23:15 Ответить
Трамп: У мене була чудова розмова з аятолою. Він дійсно хоче зупинити масові вбивства іранців і укласти угоду. Він теж втратив багато ксірівців і його можна зрозуміти

Журналіст: Так а хто заважає укласти угоду?

Трамп: Зеленський.

Журналіст: ???

Трамп: ... (заснув)
15.01.2026 23:19 Ответить
 
 