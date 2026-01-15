Белый дом: Иран приостановил казни протестующих после сигналов США
Американские власти сообщили, что Иран приостановил ряд запланированных казней протестующих после предупреждений со стороны президента США Дональда Трампа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливит. По ее словам, Трамп и его команда предупредили иранских чиновников о "серьезных последствиях", если убийства участников протестов будут продолжаться.
Остановка казней в ответ на международное давление
По информации американского лидера, Иран отказался от 800 запланированных казней. Трамп сообщил, что США получили данные из надежного источника о том, что никаких новых планов по казни протестующих нет.
"Нам сообщили, что убийства в Иране прекращаются. Они остановились. Нет никакого плана для казней или казни", — заявил американский глава накануне во время брифинга в Вашингтоне.
Спад протестов и "жуткая тишина" в городах
После массового применения силы иранскими силами безопасности активность протестов резко снизилась. Местные жители сообщают о "жуткой тишине" на фоне тысяч погибших и арестованных.
Правозащитная организация Human Rights Activists in Iran впервые зафиксировала отсутствие новых протестов, что, по их словам, связано с блокировкой интернета и перебоями мобильной связи. Общее количество подтвержденных погибших превышает 2 600 человек, а арестованных — более 18 000.
Жесткие меры властей и судебные процессы
Аналитик International Crisis Group Али Ваез объяснил спад протестов "беспрецедентным применением силы" иранским режимом. По его словам, власти действовали "железным кулаком", что сдержало население.
В то же время иранские власти заявили о подготовке быстрых судебных процессов и потенциальных казней участников протестов. Глава судебной власти подчеркнул необходимость оперативного рассмотрения дел.
- Министерство иностранных дел Украины обратилось к официальным властям Ирана с призывом отказаться от силовых методов против участников протестов, а также призвало усилить давление на Тегеран.
