Вашингтон ввел санкции против иранских силовиков за подавление протестов

США ввели санкции против Ирана

Министерство финансов США ввело новые санкции против иранских высокопоставленных чиновников и финансовых сетей, причастных к подавлению протестов и отмыванию доходов от экспорта нефти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Ограничения стали частью давления на Тегеран из-за насилия против мирных демонстрантов.

  • Общее количество подтвержденных погибших в Иране превышает 2 600 человек, а арестованных — более 18 000.

Санкции против силовиков и теневых финансов

Санкции введены против ряда должностных лиц сил безопасности Ирана, в частности секретаря Верховного совета национальной безопасности Али Лариджани. По данным OFAC, он координировал действия силовых структур во время протестов от имени Верховного лидера Ирана и публично призывал к применению насилия против мирных граждан.

Кроме того, под санкции попали 18 физических и юридических лиц, причастных к отмыванию доходов от экспорта иранской нефти и нефтехимической продукции. Речь идет о сетях, связанных с Bank Melli и Shahr Bank. По информации американской стороны, эти средства использовались не для нужд населения, а для финансирования репрессий внутри страны и поддержки террористических организаций за рубежом.

"Соединенные Штаты твердо поддерживают иранский народ в его призывах к свободе и справедливости", — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Остановка казней после предупреждений США

На фоне санкционного давления американские власти заявили о приостановке запланированных казней протестующих в Иране. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливит, президент США Дональд Трамп предупредил иранских чиновников о "серьезных последствиях" в случае продолжения убийств участников протестов.

По имеющейся у Вашингтона информации, Тегеран отказался от около 800 запланированных казней. Американский президент заявил, что США получили подтверждение из надежных источников об отсутствии новых планов по казни протестующих.

"Нам сообщили, что убийства в Иране прекращаются. Они остановились. Нет никакого плана для казней или казни", — подчеркнул президент США во время брифинга в Вашингтоне.

Топ комментарии
+10
ПАТУЖНО. А взагалі що ви хотіли від профі кидали?
показать весь комментарий
16.01.2026 00:45 Ответить
+6
Патужна
показать весь комментарий
16.01.2026 00:47 Ответить
+3
Взагалі-то він сциться в свій підгузок зза стану здоровʼя і віку. Аятол йому москалі наказали оминати, бо аятоли граничать з рашкой по морю.
показать весь комментарий
16.01.2026 01:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
..
показать весь комментарий
16.01.2026 00:38 Ответить
ПАТУЖНО. А взагалі що ви хотіли від профі кидали?
показать весь комментарий
16.01.2026 00:45 Ответить
А де про "стурбованість"? "Міша, у тєбя скучноє ліцо"(С)
показать весь комментарий
16.01.2026 00:46 Ответить
Патужна
показать весь комментарий
16.01.2026 00:47 Ответить
Круто!
показать весь комментарий
16.01.2026 07:18 Ответить
Наші клоуни смішніші.
показать весь комментарий
16.01.2026 00:52 Ответить
ваші канадські ...?
показать весь комментарий
16.01.2026 01:11 Ответить
Попередній прем'єр нормально ісполняв
показать весь комментарий
16.01.2026 03:12 Ответить
Та я вам скажу нинішній теж добре лабає.
показать весь комментарий
16.01.2026 04:08 Ответить
Ну логічно, коли клоуни щє й педофілією та секс-торгівлею дітьми займаються, вже нема з чого сміятись.
показать весь комментарий
16.01.2026 01:38 Ответить
🤡🤡🤡
а насправді ж то ворон ворону… 😉
показать весь комментарий
16.01.2026 00:53 Ответить
Сцикун засцяв аятол.
показать весь комментарий
16.01.2026 01:43 Ответить
Взагалі-то він сциться в свій підгузок зза стану здоровʼя і віку. Аятол йому москалі наказали оминати, бо аятоли граничать з рашкой по морю.
показать весь комментарий
16.01.2026 01:53 Ответить
Якщо запровадити санкції проти вовків, вони стануть вегетаріанцями. Так все одно по погрібах лазитимуть...
показать весь комментарий
16.01.2026 04:53 Ответить
Як їм страшно
показать весь комментарий
16.01.2026 05:42 Ответить
Як вони( силовики) з цим житимуть)З 1979 санкції - і тут на тобі ,ще))
показать весь комментарий
16.01.2026 05:45 Ответить
аятоллам до дупи оті папірові санкції. До речі, треба позбавитиСША прав на ЧС з хокею, як країну агресорку.
Легендарний хокеїст закликав забрати в США право проведення ЧС-2026
показать весь комментарий
16.01.2026 06:24 Ответить
І аятолли перестануть вбивати. І справді, де влада, а де іранський хокей!
показать весь комментарий
16.01.2026 06:51 Ответить
Оце так "Допомога вже близько"! Такої "потужної" допомоги протестувальники не очікували, вони просто в захваті!
показать весь комментарий
16.01.2026 07:25 Ответить
 
 