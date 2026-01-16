Вашингтон ввел санкции против иранских силовиков за подавление протестов
Министерство финансов США ввело новые санкции против иранских высокопоставленных чиновников и финансовых сетей, причастных к подавлению протестов и отмыванию доходов от экспорта нефти.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Ограничения стали частью давления на Тегеран из-за насилия против мирных демонстрантов.
- Общее количество подтвержденных погибших в Иране превышает 2 600 человек, а арестованных — более 18 000.
Санкции против силовиков и теневых финансов
Санкции введены против ряда должностных лиц сил безопасности Ирана, в частности секретаря Верховного совета национальной безопасности Али Лариджани. По данным OFAC, он координировал действия силовых структур во время протестов от имени Верховного лидера Ирана и публично призывал к применению насилия против мирных граждан.
Кроме того, под санкции попали 18 физических и юридических лиц, причастных к отмыванию доходов от экспорта иранской нефти и нефтехимической продукции. Речь идет о сетях, связанных с Bank Melli и Shahr Bank. По информации американской стороны, эти средства использовались не для нужд населения, а для финансирования репрессий внутри страны и поддержки террористических организаций за рубежом.
"Соединенные Штаты твердо поддерживают иранский народ в его призывах к свободе и справедливости", — заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Остановка казней после предупреждений США
На фоне санкционного давления американские власти заявили о приостановке запланированных казней протестующих в Иране. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливит, президент США Дональд Трамп предупредил иранских чиновников о "серьезных последствиях" в случае продолжения убийств участников протестов.
По имеющейся у Вашингтона информации, Тегеран отказался от около 800 запланированных казней. Американский президент заявил, что США получили подтверждение из надежных источников об отсутствии новых планов по казни протестующих.
"Нам сообщили, что убийства в Иране прекращаются. Они остановились. Нет никакого плана для казней или казни", — подчеркнул президент США во время брифинга в Вашингтоне.
