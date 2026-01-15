Після жорсткого розгону протестів в Ірані міста накрила "моторошна тиша", - WSJ

Після масового застосування сили з боку іранських сил безпеки протестна активність у низці міст зійшла нанівець, а мешканці повідомляють про "моторошну тишу" на тлі тисяч загиблих і заарештованих.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Іранська влада заблокувала інтернет та розгорнула значні сили поліції й військових, намагаючись придушити найбільші протести з часів революції 1979 року. Мешканці міст розповідають, що бояться виходити з домівок.

Правозахисна організація Human Rights Activists in Iran повідомила, що кількість нових протестів, які їй вдалося підтвердити, у вівторок уперше впала до нуля і залишалася на цьому рівні в середу. В організації зазначили, що це може бути пов’язано з жорсткими обмеженнями на комунікації, зокрема перебоями мобільного зв’язку.

За даними правозахисників, підтверджено загибель понад 2 600 людей та понад 18 000 арештів. Європейські та близькосхідні посадовці також фіксують різке зниження протестної активності.

Чим зумовлений спад протестів?

Аналітик International Crisis Group Алі Ваез пояснив спад протестів "безпрецедентним застосуванням сили" з боку режиму. За його словами, влада "застосувала залізний кулак", що мало стримувальний ефект для протестувальників.

Водночас іранська влада заявила про підготовку до швидких судових процесів і страт учасників антиурядових виступів. Голова судової влади Ірану наголосив, що суди мають діяти оперативно.

Експерти вважають, що нинішня тиша може бути тимчасовою, адже глибинне невдоволення режимом зберігається, а економічні проблеми країни залишаються невирішеними.

Протести в Ірані

Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня після різкого падіння курсу іранського ріала, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення.

