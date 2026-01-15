Після жорсткого розгону протестів в Ірані міста накрила "моторошна тиша", - WSJ

Масові протести в Ірані

Після масового застосування сили з боку іранських сил безпеки протестна активність у низці міст зійшла нанівець, а мешканці повідомляють про "моторошну тишу" на тлі тисяч загиблих і заарештованих.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Іранська влада заблокувала інтернет та розгорнула значні сили поліції й військових, намагаючись придушити найбільші протести з часів революції 1979 року. Мешканці міст розповідають, що бояться виходити з домівок.

Правозахисна організація Human Rights Activists in Iran повідомила, що кількість нових протестів, які їй вдалося підтвердити, у вівторок уперше впала до нуля і залишалася на цьому рівні в середу. В організації зазначили, що це може бути пов’язано з жорсткими обмеженнями на комунікації, зокрема перебоями мобільного зв’язку.

За даними правозахисників, підтверджено загибель понад 2 600 людей та понад 18 000 арештів. Європейські та близькосхідні посадовці також фіксують різке зниження протестної активності.

Чим зумовлений спад протестів?

Аналітик International Crisis Group Алі Ваез пояснив спад протестів "безпрецедентним застосуванням сили" з боку режиму. За його словами, влада "застосувала залізний кулак", що мало стримувальний ефект для протестувальників.

Водночас іранська влада заявила про підготовку до швидких судових процесів і страт учасників антиурядових виступів. Голова судової влади Ірану наголосив, що суди мають діяти оперативно.

Експерти вважають, що нинішня тиша може бути тимчасовою, адже глибинне невдоволення режимом зберігається, а економічні проблеми країни залишаються невирішеними.

Протести в Ірані

Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня після різкого падіння курсу іранського ріала, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення.

А де ж допомога США?
15.01.2026 17:12 Відповісти
Где-где. В стране ОЗ.
15.01.2026 17:19 Відповісти
Та уже сколько раз было. Трампон не помнит что 5 минут назад говорил
15.01.2026 18:28 Відповісти
Такий же сценарій як і в нас: сусідні країни відмовили Трампа допомагати, щоб не було ескалації.
15.01.2026 20:05 Відповісти
ціна слова тампона не вартує кілограмма бетона
15.01.2026 17:15 Відповісти
Щоб він здоз, рудий 3,14дар.
15.01.2026 18:26 Відповісти
Поки що (на фоні шашликів та ,,висосаної,, зі слів єрмачма справа вагнергейту) слова ішака Оманського з єрмачмом не варті й томатного гроша!!
15.01.2026 20:20 Відповісти
рудий знов усіх наіпав
ціною тисяч життів
таке саме рудий витворив стосовно України
15.01.2026 17:16 Відповісти
Встановити диктатуру легко...
15.01.2026 17:16 Відповісти
трамп засунув, як завжди, язик в свою потужну дупу
15.01.2026 17:16 Відповісти
Якщо як завжди то в дупу ху...ла
15.01.2026 17:17 Відповісти
Трампонутий правду казав що йому розвідка доповіла, що все добре, протестуючих більше немає
15.01.2026 17:16 Відповісти
А рудий Трамп замість допомоги протестувальникам ударами по правлячій верхівці обмежився ,,мислєнно с вамі,, Була така класна можливість здихатись і ворогів Ізраїлю, який начебто Трамп любить, і соратників ***** в одном флаконє. Що вже вигідно Україні. Але скоріше це невигідно агенту Краснову. Мене дивує діяльність Трампа з Венесуелою. Впевнений що це черговий пшик з великим розмахомю Аби очі замилити. Все буде один чорт по ************.
15.01.2026 17:18 Відповісти
може не **************,але точно не так як руде чмо уявляє.
15.01.2026 17:20 Відповісти
в ірані, як у венесуелі не вийде
потрібні "черевики на землі", тобто грандіозна сухопутна операція
а для рудого це виключено - йому потрібні перемоги за 24 год, а як ні, то ні
рудий гарно допоміг аятолам
15.01.2026 17:20 Відповісти
Так і в Венесуелі не вийшло. Влада залишилась та сама. Під роздачу попав виключно Мадуро. 100 відсотково якась гра. А в Ірані була критична маса протестувальників. Потрібна була тільки допомога у вигляді бомбардувань, скажімо, казарм КСІР. Чи пару високих мулл завалить. Дати людям надію потрібно було. Щоб вони розуміли що цивілизований мир з ними. Але ж фактично був кидок. Коли знову така ситуація настане? Щоб люди знову могли жертвувать власним життя заради майбутнього. Якщо зараз будуть тотальні страти протестувальників, то з країни активні громадяни втічуть, а масса залишиться на десятиріччя в стойлі. Ладно це було б виключно справою іранців. Але ж Іран є союзником Кремля. Активним союзником. Спонсором в якійсь мірі. Тобто, нам конче була необхідна поразка режиму аятол. Щоб передихнути без їхньої допомоги нашому ворогу.
15.01.2026 17:36 Відповісти
Так Рудому потрібна не демократія у Венесуелі, а венесуельська нафта, і це він отримав. А влада там залишилась та сама, тільки дракон змінився.
15.01.2026 19:04 Відповісти
Друг трампа владімір задоволений. Навіть хазяїн ***** сі в гарному настрої.
Світ знову побачив ціну американських обіцянок.
15.01.2026 17:20 Відповісти
Там кажуть йде авіаносна ударна група, що він задумав, не відомо.
15.01.2026 17:21 Відповісти
десятки, як не під сотню тисяч вбитими
пізно пити боржомі
15.01.2026 17:22 Відповісти
Без протестів всередині країни це буде просто вторгненням, тобто порушенням міжнародного права. Хоча, коли це Рудого зупиняло.
15.01.2026 19:06 Відповісти
Ну Трамп вже послав ***** протестуючих.

Жаль. Але вони не перші і не останні, кого США кинули на призволяще.
15.01.2026 17:22 Відповісти
Це було очевидним... ось і кінець революції...
Час мирних революцій і протестів пройшов, або революціонери беруть зброю в руки і знищують владу, або влада задіюючи силові структури знищує їх... враховуючи що в Ірані неабиякі інтереси Китаю і РФ, вони усіляко будуть підтримувати діючий режим, для них простіше вбити мільйон іранців, аніж втратити Іран...
15.01.2026 17:29 Відповісти
Революції у диктатурах майже ніколи не є мирними - або силою, або під прямою загрозою сили.
15.01.2026 19:08 Відповісти
Кілька днів, раніше -третього дня писав: "Хто стурбований, хто радісно підтримує, хто... , але практично ніхто не допоможе народу Ірану.

Якщо народ переможе, то Трамп, який сходить поносом своєї тупо -хвальковитої риторики, тому що боїться - це ж Іран, а не Венесуела, - запише перемогу собі і стане нагло вимагати премію Нобеля, а якщо режим потопить революцію у крові, то все звалить на Байдена.

Навіть не на т. Сі і т. Путіна...
15.01.2026 17:33 Відповісти
руде, обісране гівно,ну дуже "допомогло" .
15.01.2026 17:40 Відповісти
Про допомогу від США. Всі пам'ятають як допомогали Афганістану. Все повністю трималося на американській допомозі. Афганська армія була створена на гроші американських платників податків. При цьому була безрозмірна корупція і розкрадання. Як тільки американці перестали допомогати, афганці кинули зброю і перейшли на бік супротивника. Тому, самостійно. Буде боротьба - буде допомага.
15.01.2026 17:49 Відповісти
Але все ж таки План мати потрібно.
Бо якщо режим встоїть, це новий террор, нова залежнійсть і співпраця з мордором
15.01.2026 18:18 Відповісти
Американцы с дуру начали строить демократию за несколько лет в стране которая ещё толком из средневековья не вышла. Решили перепрыгнуть через 500 лет эволюции. Лучше бы слепили что-то на подобии Катара или СА. С шейхами, кланами, но что-то стабильное и работающее.
15.01.2026 18:28 Відповісти
Афганістані тут поганий приклад.

Є протилежні приклади, де американська допомога спрацювала. Та ж Південна Корея.

В Ірані суспільство на порядок розвиненіше, ніж в Афганістані. Певна допомога в потрібний момент мала б бути. Далі суспільство саме б щось могло зробити. Або ні. Але без допомоги точно ні. Руде падло закликало до повстання і збрехало про допомогу...
15.01.2026 18:34 Відповісти
Трампон мразь. Все робить щоб людей вбивали, як і тут, безкарно
15.01.2026 18:17 Відповісти
Если бы Трамп не остановил Израиль в дал доделать до конца операцию,то ничего подобного бы не было и люди бы не погибли за зря!Жаль *что они по домам сидели тогда и не воспользовались ситуацией!Трамп балабол, лишенный всякой морали! Подстегнул людей и умылся!Как он Украину защитит????
15.01.2026 18:21 Відповісти
Ну вот и все. Тут уже не важно будет он там что-то бомбить или нет. Уже бомбили. Момент толкнуть с обрыва потерявшую равновесие власть упущен. Когда он будет снова неизвестно. Скорее всего очень не скоро.
15.01.2026 18:24 Відповісти
Саудівська Аравія, Катар і Оман переконали Трампа «дати Ірану шанс» - AFP.

За даними агентства, три країни Близького Сходу в останній момент активізували дипломатичні зусилля, щоб відмовити Трампа від удару по Ірану, попередивши про ризики для регіону.

Водночас посол Ірану в Пакистані Реза Амірі Могадам заявив, що Трамп передав Тегерану сигнал про небажання розпочинати війну та закликав іранську сторону до стриманості.
15.01.2026 18:27 Відповісти
"Жорсткого" неправильне слово для заголовку новини. Їх же не просто побили і забризкали газом. Протестувальників масово вбивали та калічили.

"Жорстокого" було б набагато доречнішим.
15.01.2026 18:32 Відповісти
Ще одна страшна подія на совісті американського рудого чорта! Барижна хвора істота! Ганьба америці!
15.01.2026 18:46 Відповісти
Тепер Трамп висловить незадоволення протестувальниками, що вони не скинули Хаменеі і не далі йому оголосити про те, що він припинив дев'яту війну.
15.01.2026 18:46 Відповісти
Невже іранці дійсно планували мирними методами позбутися багаторічної релігійної диктатури ?
15.01.2026 18:56 Відповісти
Білорусь номер 2.... Слава Україні !!!
15.01.2026 19:26 Відповісти
Ну, ось й все. А крику було...
15.01.2026 19:36 Відповісти
Головна проблема там - Іслам. В Корані і хадісах написано, що релігія це частина держави, а за вихід з ісламу - смерть.

Типовий тоталітарний деструктивний культ із засновником-педофілом (9-ти річна Аіша)
15.01.2026 19:58 Відповісти
Трумп - тупорила барига, руде, нікчемне сцикло.. нічого нового-несподіваного...
15.01.2026 21:07 Відповісти
 
 