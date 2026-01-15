Після жорсткого розгону протестів в Ірані міста накрила "моторошна тиша", - WSJ
Після масового застосування сили з боку іранських сил безпеки протестна активність у низці міст зійшла нанівець, а мешканці повідомляють про "моторошну тишу" на тлі тисяч загиблих і заарештованих.
Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.
Іранська влада заблокувала інтернет та розгорнула значні сили поліції й військових, намагаючись придушити найбільші протести з часів революції 1979 року. Мешканці міст розповідають, що бояться виходити з домівок.
Правозахисна організація Human Rights Activists in Iran повідомила, що кількість нових протестів, які їй вдалося підтвердити, у вівторок уперше впала до нуля і залишалася на цьому рівні в середу. В організації зазначили, що це може бути пов’язано з жорсткими обмеженнями на комунікації, зокрема перебоями мобільного зв’язку.
За даними правозахисників, підтверджено загибель понад 2 600 людей та понад 18 000 арештів. Європейські та близькосхідні посадовці також фіксують різке зниження протестної активності.
Чим зумовлений спад протестів?
Аналітик International Crisis Group Алі Ваез пояснив спад протестів "безпрецедентним застосуванням сили" з боку режиму. За його словами, влада "застосувала залізний кулак", що мало стримувальний ефект для протестувальників.
Водночас іранська влада заявила про підготовку до швидких судових процесів і страт учасників антиурядових виступів. Голова судової влади Ірану наголосив, що суди мають діяти оперативно.
Експерти вважають, що нинішня тиша може бути тимчасовою, адже глибинне невдоволення режимом зберігається, а економічні проблеми країни залишаються невирішеними.
Протести в Ірані
Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня після різкого падіння курсу іранського ріала, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення.
- Американський лідер Дональд Трамп назвав протестувальників патріотами та закликав їх "продовжувати протестувати та захоплювати свої інституції".
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що світ спостерігає останні дні режиму в Ірані.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Час мирних революцій і протестів пройшов, або революціонери беруть зброю в руки і знищують владу, або влада задіюючи силові структури знищує їх... враховуючи що в Ірані неабиякі інтереси Китаю і РФ, вони усіляко будуть підтримувати діючий режим, для них простіше вбити мільйон іранців, аніж втратити Іран...
Якщо народ переможе, то Трамп, який сходить поносом своєї тупо -хвальковитої риторики, тому що боїться - це ж Іран, а не Венесуела, - запише перемогу собі і стане нагло вимагати премію Нобеля, а якщо режим потопить революцію у крові, то все звалить на Байдена.
Є протилежні приклади, де американська допомога спрацювала. Та ж Південна Корея.
В Ірані суспільство на порядок розвиненіше, ніж в Афганістані. Певна допомога в потрібний момент мала б бути. Далі суспільство саме б щось могло зробити. Або ні. Але без допомоги точно ні. Руде падло закликало до повстання і збрехало про допомогу...
За даними агентства, три країни Близького Сходу в останній момент активізували дипломатичні зусилля, щоб відмовити Трампа від удару по Ірану, попередивши про ризики для регіону.
Водночас посол Ірану в Пакистані Реза Амірі Могадам заявив, що Трамп передав Тегерану сигнал про небажання розпочинати війну та закликав іранську сторону до стриманості.
