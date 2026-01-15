После жесткого разгона протестов в Иране города накрыла "жуткая тишина", - WSJ

После массового применения силы со стороны иранских сил безопасности протестная активность в ряде городов сошла на нет, а жители сообщают о "жуткой тишине" на фоне тысяч погибших и арестованных.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Иранские власти заблокировали интернет и развернули значительные силы полиции и военных, пытаясь подавить крупнейшие протесты со времен революции 1979 года. Жители городов рассказывают, что боятся выходить из домов.

Правозащитная организация Human Rights Activists in Iran сообщила, что количество новых протестов, которые ей удалось подтвердить, во вторник впервые упало до нуля и оставалось на этом уровне в среду. В организации отметили, что это может быть связано с жесткими ограничениями на коммуникации, в частности перебоями мобильной связи.

По данным правозащитников, подтверждена гибель более 2 600 человек и более 18 000 арестов. Европейские и ближневосточные чиновники также фиксируют резкое снижение протестной активности.

Чем обусловлен спад протестов?

Аналитик International Crisis Group Али Ваез объяснил спад протестов "беспрецедентным применением силы" со стороны режима. По его словам, власти "применили железный кулак", что имело сдерживающий эффект для протестующих.

В то же время иранские власти заявили о подготовке к быстрым судебным процессам и казням участников антиправительственных выступлений. Глава судебной власти Ирана подчеркнул, что суды должны действовать оперативно.

Эксперты считают, что нынешняя тишина может быть временной, ведь глубокое недовольство режимом сохраняется, а экономические проблемы страны остаются нерешенными.

Протесты в Иране

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря после резкого падения курса иранского риала, что вызвало стремительный рост цен и социальное недовольство населения.

