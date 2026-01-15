РУС
Новости Смена режима в Иране
4 413 30

После жесткого разгона протестов в Иране города накрыла "жуткая тишина", - WSJ

Массовые протесты в Иране

После массового применения силы со стороны иранских сил безопасности протестная активность в ряде городов сошла на нет, а жители сообщают о "жуткой тишине" на фоне тысяч погибших и арестованных.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Цензор.НЕТ

Иранские власти заблокировали интернет и развернули значительные силы полиции и военных, пытаясь подавить крупнейшие протесты со времен революции 1979 года. Жители городов рассказывают, что боятся выходить из домов.

Правозащитная организация Human Rights Activists in Iran сообщила, что количество новых протестов, которые ей удалось подтвердить, во вторник впервые упало до нуля и оставалось на этом уровне в среду. В организации отметили, что это может быть связано с жесткими ограничениями на коммуникации, в частности перебоями мобильной связи.

По данным правозащитников, подтверждена гибель более 2 600 человек и более 18 000 арестов. Европейские и ближневосточные чиновники также фиксируют резкое снижение протестной активности.

Чем обусловлен спад протестов?

Аналитик International Crisis Group Али Ваез объяснил спад протестов "беспрецедентным применением силы" со стороны режима. По его словам, власти "применили железный кулак", что имело сдерживающий эффект для протестующих.

В то же время иранские власти заявили о подготовке к быстрым судебным процессам и казням участников антиправительственных выступлений. Глава судебной власти Ирана подчеркнул, что суды должны действовать оперативно.

Эксперты считают, что нынешняя тишина может быть временной, ведь глубокое недовольство режимом сохраняется, а экономические проблемы страны остаются нерешенными.

Протесты в Иране

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря после резкого падения курса иранского риала, что вызвало стремительный рост цен и социальное недовольство населения.

Автор: 

Иран (2135) протест (5946)
Топ комментарии
+22
ціна слова тампона не вартує кілограмма бетона
показать весь комментарий
15.01.2026 17:15 Ответить
+17
рудий знов усіх наіпав
ціною тисяч життів
таке саме рудий витворив стосовно України
показать весь комментарий
15.01.2026 17:16 Ответить
+13
А де ж допомога США?
показать весь комментарий
15.01.2026 17:12 Ответить
А де ж допомога США?
показать весь комментарий
15.01.2026 17:12 Ответить
Где-где. В стране ОЗ.
показать весь комментарий
15.01.2026 17:19 Ответить
Та уже сколько раз было. Трампон не помнит что 5 минут назад говорил
показать весь комментарий
15.01.2026 18:28 Ответить
ціна слова тампона не вартує кілограмма бетона
показать весь комментарий
15.01.2026 17:15 Ответить
Щоб він здоз, рудий 3,14дар.
показать весь комментарий
15.01.2026 18:26 Ответить
рудий знов усіх наіпав
ціною тисяч життів
таке саме рудий витворив стосовно України
показать весь комментарий
15.01.2026 17:16 Ответить
Встановити диктатуру легко...
показать весь комментарий
15.01.2026 17:16 Ответить
трамп засунув, як завжди, язик в свою потужну дупу
показать весь комментарий
15.01.2026 17:16 Ответить
Якщо як завжди то в дупу ху...ла
показать весь комментарий
15.01.2026 17:17 Ответить
Трампонутий правду казав що йому розвідка доповіла, що все добре, протестуючих більше немає
показать весь комментарий
15.01.2026 17:16 Ответить
А рудий Трамп замість допомоги протестувальникам ударами по правлячій верхівці обмежився ,,мислєнно с вамі,, Була така класна можливість здихатись і ворогів Ізраїлю, який начебто Трамп любить, і соратників ***** в одном флаконє. Що вже вигідно Україні. Але скоріше це невигідно агенту Краснову. Мене дивує діяльність Трампа з Венесуелою. Впевнений що це черговий пшик з великим розмахомю Аби очі замилити. Все буде один чорт по ************.
показать весь комментарий
15.01.2026 17:18 Ответить
може не **************,але точно не так як руде чмо уявляє.
показать весь комментарий
15.01.2026 17:20 Ответить
в ірані, як у венесуелі не вийде
потрібні "черевики на землі", тобто грандіозна сухопутна операція
а для рудого це виключено - йому потрібні перемоги за 24 год, а як ні, то ні
рудий гарно допоміг аятолам
показать весь комментарий
15.01.2026 17:20 Ответить
Так і в Венесуелі не вийшло. Влада залишилась та сама. Під роздачу попав виключно Мадуро. 100 відсотково якась гра. А в Ірані була критична маса протестувальників. Потрібна була тільки допомога у вигляді бомбардувань, скажімо, казарм КСІР. Чи пару високих мулл завалить. Дати людям надію потрібно було. Щоб вони розуміли що цивілизований мир з ними. Але ж фактично був кидок. Коли знову така ситуація настане? Щоб люди знову могли жертвувать власним життя заради майбутнього. Якщо зараз будуть тотальні страти протестувальників, то з країни активні громадяни втічуть, а масса залишиться на десятиріччя в стойлі. Ладно це було б виключно справою іранців. Але ж Іран є союзником Кремля. Активним союзником. Спонсором в якійсь мірі. Тобто, нам конче була необхідна поразка режиму аятол. Щоб передихнути без їхньої допомоги нашому ворогу.
показать весь комментарий
15.01.2026 17:36 Ответить
Друг трампа владімір задоволений. Навіть хазяїн ***** сі в гарному настрої.
Світ знову побачив ціну американських обіцянок.
показать весь комментарий
15.01.2026 17:20 Ответить
Там кажуть йде авіаносна ударна група, що він задумав, не відомо.
показать весь комментарий
15.01.2026 17:21 Ответить
десятки, як не під сотню тисяч вбитими
пізно пити боржомі
показать весь комментарий
15.01.2026 17:22 Ответить
Ну Трамп вже послав ***** протестуючих.

Жаль. Але вони не перші і не останні, кого США кинули на призволяще.
показать весь комментарий
15.01.2026 17:22 Ответить
Це було очевидним... ось і кінець революції...
Час мирних революцій і протестів пройшов, або революціонери беруть зброю в руки і знищують владу, або влада задіюючи силові структури знищує їх... враховуючи що в Ірані неабиякі інтереси Китаю і РФ, вони усіляко будуть підтримувати діючий режим, для них простіше вбити мільйон іранців, аніж втратити Іран...
показать весь комментарий
15.01.2026 17:29 Ответить
Кілька днів, раніше -третього дня писав: "Хто стурбований, хто радісно підтримує, хто... , але практично ніхто не допоможе народу Ірану.

Якщо народ переможе, то Трамп, який сходить поносом своєї тупо -хвальковитої риторики, тому що боїться - це ж Іран, а не Венесуела, - запише перемогу собі і стане нагло вимагати премію Нобеля, а якщо режим потопить революцію у крові, то все звалить на Байдена.

Навіть не на т. Сі і т. Путіна...
показать весь комментарий
15.01.2026 17:33 Ответить
руде, обісране гівно,ну дуже "допомогло" .
показать весь комментарий
15.01.2026 17:40 Ответить
Про допомогу від США. Всі пам'ятають як допомогали Афганістану. Все повністю трималося на американській допомозі. Афганська армія була створена на гроші американських платників податків. При цьому була безрозмірна корупція і розкрадання. Як тільки американці перестали допомогати, афганці кинули зброю і перейшли на бік супротивника. Тому, самостійно. Буде боротьба - буде допомага.
показать весь комментарий
15.01.2026 17:49 Ответить
Але все ж таки План мати потрібно.
Бо якщо режим встоїть, це новий террор, нова залежнійсть і співпраця з мордором
показать весь комментарий
15.01.2026 18:18 Ответить
Американцы с дуру начали строить демократию за несколько лет в стране которая ещё толком из средневековья не вышла. Решили перепрыгнуть через 500 лет эволюции. Лучше бы слепили что-то на подобии Катара или СА. С шейхами, кланами, но что-то стабильное и работающее.
показать весь комментарий
15.01.2026 18:28 Ответить
Афганістані тут поганий приклад.

Є протилежні приклади, де американська допомога спрацювала. Та ж Південна Корея.

В Ірані суспільство на порядок розвиненіше, ніж в Афганістані. Певна допомога в потрібний момент мала б бути. Далі суспільство саме б щось могло зробити. Або ні. Але без допомоги точно ні. Руде падло закликало до повстання і збрехало про допомогу...
показать весь комментарий
15.01.2026 18:34 Ответить
Трампон мразь. Все робить щоб людей вбивали, як і тут, безкарно
показать весь комментарий
15.01.2026 18:17 Ответить
Если бы Трамп не остановил Израиль в дал доделать до конца операцию,то ничего подобного бы не было и люди бы не погибли за зря!Жаль *что они по домам сидели тогда и не воспользовались ситуацией!Трамп балабол, лишенный всякой морали! Подстегнул людей и умылся!Как он Украину защитит????
показать весь комментарий
15.01.2026 18:21 Ответить
Ну вот и все. Тут уже не важно будет он там что-то бомбить или нет. Уже бомбили. Момент толкнуть с обрыва потерявшую равновесие власть упущен. Когда он будет снова неизвестно. Скорее всего очень не скоро.
показать весь комментарий
15.01.2026 18:24 Ответить
Саудівська Аравія, Катар і Оман переконали Трампа «дати Ірану шанс» - AFP.

За даними агентства, три країни Близького Сходу в останній момент активізували дипломатичні зусилля, щоб відмовити Трампа від удару по Ірану, попередивши про ризики для регіону.

Водночас посол Ірану в Пакистані Реза Амірі Могадам заявив, що Трамп передав Тегерану сигнал про небажання розпочинати війну та закликав іранську сторону до стриманості.
показать весь комментарий
15.01.2026 18:27 Ответить
"Жорсткого" неправильне слово для заголовку новини. Їх же не просто побили і забризкали газом. Протестувальників масово вбивали та калічили.

"Жорстокого" було б набагато доречнішим.
показать весь комментарий
15.01.2026 18:32 Ответить
 
 