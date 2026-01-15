После жесткого разгона протестов в Иране города накрыла "жуткая тишина", - WSJ
После массового применения силы со стороны иранских сил безопасности протестная активность в ряде городов сошла на нет, а жители сообщают о "жуткой тишине" на фоне тысяч погибших и арестованных.
Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
Иранские власти заблокировали интернет и развернули значительные силы полиции и военных, пытаясь подавить крупнейшие протесты со времен революции 1979 года. Жители городов рассказывают, что боятся выходить из домов.
Правозащитная организация Human Rights Activists in Iran сообщила, что количество новых протестов, которые ей удалось подтвердить, во вторник впервые упало до нуля и оставалось на этом уровне в среду. В организации отметили, что это может быть связано с жесткими ограничениями на коммуникации, в частности перебоями мобильной связи.
По данным правозащитников, подтверждена гибель более 2 600 человек и более 18 000 арестов. Европейские и ближневосточные чиновники также фиксируют резкое снижение протестной активности.
Чем обусловлен спад протестов?
Аналитик International Crisis Group Али Ваез объяснил спад протестов "беспрецедентным применением силы" со стороны режима. По его словам, власти "применили железный кулак", что имело сдерживающий эффект для протестующих.
В то же время иранские власти заявили о подготовке к быстрым судебным процессам и казням участников антиправительственных выступлений. Глава судебной власти Ирана подчеркнул, что суды должны действовать оперативно.
Эксперты считают, что нынешняя тишина может быть временной, ведь глубокое недовольство режимом сохраняется, а экономические проблемы страны остаются нерешенными.
Протесты в Иране
Массовые протесты в Иране начались 28 декабря после резкого падения курса иранского риала, что вызвало стремительный рост цен и социальное недовольство населения.
- Американский лидер Дональд Трамп назвал протестующих патриотами и призвал их "продолжать протестовать и захватывать свои институты".
- Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что мир наблюдает последние дни режима в Иране.
ціною тисяч життів
таке саме рудий витворив стосовно України
потрібні "черевики на землі", тобто грандіозна сухопутна операція
а для рудого це виключено - йому потрібні перемоги за 24 год, а як ні, то ні
рудий гарно допоміг аятолам
Світ знову побачив ціну американських обіцянок.
пізно пити боржомі
Жаль. Але вони не перші і не останні, кого США кинули на призволяще.
Час мирних революцій і протестів пройшов, або революціонери беруть зброю в руки і знищують владу, або влада задіюючи силові структури знищує їх... враховуючи що в Ірані неабиякі інтереси Китаю і РФ, вони усіляко будуть підтримувати діючий режим, для них простіше вбити мільйон іранців, аніж втратити Іран...
Якщо народ переможе, то Трамп, який сходить поносом своєї тупо -хвальковитої риторики, тому що боїться - це ж Іран, а не Венесуела, - запише перемогу собі і стане нагло вимагати премію Нобеля, а якщо режим потопить революцію у крові, то все звалить на Байдена.
Навіть не на т. Сі і т. Путіна...
Бо якщо режим встоїть, це новий террор, нова залежнійсть і співпраця з мордором
Є протилежні приклади, де американська допомога спрацювала. Та ж Південна Корея.
В Ірані суспільство на порядок розвиненіше, ніж в Афганістані. Певна допомога в потрібний момент мала б бути. Далі суспільство саме б щось могло зробити. Або ні. Але без допомоги точно ні. Руде падло закликало до повстання і збрехало про допомогу...
За даними агентства, три країни Близького Сходу в останній момент активізували дипломатичні зусилля, щоб відмовити Трампа від удару по Ірану, попередивши про ризики для регіону.
Водночас посол Ірану в Пакистані Реза Амірі Могадам заявив, що Трамп передав Тегерану сигнал про небажання розпочинати війну та закликав іранську сторону до стриманості.
"Жорстокого" було б набагато доречнішим.