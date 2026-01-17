Я сам себе переконав: Трамп заявив, що його ніхто не відмовляв атакувати Іран

Президент США Дональд Трамп заявив, що самостійно вирішив не завдавати військових ударів по Ірану. Вирішальним фактором у своєму рішенні він назвав нібито скасування Тегераном сотень запланованих страт.

Про це повідомляє RFL, передає Цензор.НЕТ.

"Ніхто мене не переконував. Я сам себе переконав", – сказав Трамп журналістам у Білому домі 16 січня, коли його запитали, чи переконали його арабські та ізраїльські чиновники відмовитися від ударів.

"Вчора було заплановано понад 800 страт через повішення. Вони нікого не повісили. Вони скасували страти. Це мало великий вплив", - зазначив Трамп.

  • Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України звернулося до офіційної влади Ірану із закликом відмовитися від силових методів проти учасників протестів, а також закликало посилити тиск на Тегеран.
  • За оновленими оцінками правозахисників, кількість загиблих внаслідок репресій може сягати близько 12 тисяч осіб. Протести тривають уже понад два тижні, а реальні масштаби жертв залишаються невідомими через приховування інформації з боку влади.

Топ коментарі
Найгірше в цьому всьому те, що якщо навіть у когось би вийшло пришити цього дегенерата, на його місце б став той інший, накрашений ультра-дегенерат.
показати весь коментар
17.01.2026 15:41 Відповісти
Раніше був термін "нарциссизм", а зараз буде "трампізм", бо це руде чмо переплюнуло вже всі відомі критерії першого.
А ще він війде в історію, як великтий руйнівник західного світу.
показати весь коментар
17.01.2026 15:43 Відповісти
я поговорив зі своїм найвеличнішим дев'ятим "Я", і він мене переконав...
показати весь коментар
17.01.2026 15:42 Відповісти
Українці пробили дно у 2019 коли вибрали клоуна. Але у 2024 у дно постукали американці.
17.01.2026 16:05 Відповісти
Два клоуна друг другого варті.
17.01.2026 16:12 Відповісти
Різниця тільки в тому, що зелений дебіл шкодить Україні, а рудий не тільки США - він вбиває демократичний устрій усього Заходу.
17.01.2026 16:26 Відповісти
щоб був простою людиною то вже у дурці сам себе переконував а йому все можна
17.01.2026 17:25 Відповісти
У США в політикумі ввели термін "прецедент Трампа", який повинен привести до серйозних змін в законодавстві США в плані контролю влади президента. Жити в кратері вулкану під назвою "Трамп" нікому не хочеться.
17.01.2026 15:54 Відповісти
А чи не запізно плити "Боржомі" у кратер вулкану?
17.01.2026 16:23 Відповісти
Що ж вони шмарклі жують? Там уже десяток приводів для імпічменту знайдеться.
17.01.2026 17:55 Відповісти
17.01.2026 19:00 Відповісти
А ще *********** підкаблучник та багато інших заслужених "звань"
17.01.2026 16:29 Відповісти
Сволота руда. Здохни.
17.01.2026 15:45 Відповісти
Виглядає як анекдот: якось дзвонить Трамп Трампу і каже Дональд а давай так, і Дональд погоджується, ПЕРЕКОНАВ!
17.01.2026 15:47 Відповісти
Він поспілкувався сам з собою, порадився, і послухав розумного чоловіка.
17.01.2026 15:48 Відповісти
Роздвоєння особистості. Грунт для досліджень психіатрів.
17.01.2026 15:56 Відповісти
Це навряд, скоріше його буде досліджувати вже патологоанатом
17.01.2026 16:33 Відповісти
Щось схоже на ознаки шизи.
17.01.2026 22:14 Відповісти
Там їх навіть троє - Тупий, ще Тупіший і повний Ідіот.
17.01.2026 17:14 Відповісти
Это пи*дец какой-то, а не президент США
17.01.2026 15:49 Відповісти
насчет Я сам себе переконав. Тут и в Гренландии США будут воевать сами с собой, ведь нападение на члена НАТО, надо отвечать по пятой статье.
С*ка куда мир катится
17.01.2026 15:54 Відповісти
"Сам собі режисер - USA"
П.С.
Коли його будут судити за все інше, буде волати, що все йому пропонували радники і помічники...
17.01.2026 15:50 Відповісти
Ідіот. А попередні страти тисяч людей не рахуються? Просто неадекват.
17.01.2026 15:50 Відповісти
тю не повесят, так расстреляют, делов то
17.01.2026 15:58 Відповісти
Або план виконали достроково
17.01.2026 16:52 Відповісти
17.01.2026 15:56 Відповісти
Ананімний тєлєґрамкАнал?
17.01.2026 19:40 Відповісти
https://x.com/FranzMaser/status/2011732149280571876

а телеграм тут https://x.com/FranzMaser
17.01.2026 23:15 Відповісти
Уряд Ірану взяв під контроль ситуацію в країні. Головна маса протестуючих розсіяна. На вулицях патрулі КСІР (корпус стражів ісламської революції). Допомога Трампа яка була "Вже в дорозі" не прийшла. по темі ГЗМ 15.01.2026 ГЗМ
17.01.2026 15:57 Відповісти
''В мойому мозоку я вже закінчив війну" - як у 2020 році казав Зє, а тепер цим принципом керується й рудий телепень.
17.01.2026 15:57 Відповісти
он тоже сам себя убедил. А в мозге идет битва между кокаином, муравьями, героином, тараканами и коноплей за контроль над надпотужным незламным мозгом
17.01.2026 16:04 Відповісти
Старый, никчёмный идиот занимает пост президента США и это факт ни только исторический но и медицинский.
17.01.2026 15:57 Відповісти
Бо Іран- союзник пуйла і він йому потрібен. А Венесуелу п віддав Трампу за Україну. Невже дурні вірять, що то була суперзброя Трампа і жодні засоби захисту при нальоті не спрацювали? Пуйло утряс все на вищому рівні, маючи своїх агентів у Венесуелі. Тепер руде купається у лаврах супер стратега, вициганив Нобеля. І після цього почав новий наїзд на нас.
17.01.2026 16:00 Відповісти
Трампон підтверджує мудрість української народної приказки: Що з літ, то з розуму!
Американський клоун вже геть вижив з розуму. Тільки ганьбить Америку.
У нас хоч Конституція не дозволяє балотуватись на президента після 70 років. А в США мабуть і в 100 років можна стати президентом.
17.01.2026 16:01 Відповісти
Ага, так він визнає що Путін наказав хєрньою не мучатись і дати спокій його постачальникам зброї
17.01.2026 16:06 Відповісти
Козел !
17.01.2026 16:08 Відповісти
Це сталося не завдяки Трампону, а з того, що категорично не вистачає автомобільних кранів.
Це сталося не завдяки Трампону, а з того, що категорично не вистачає автомобільних кранів.
17.01.2026 16:09 Відповісти
Фахівці вважають, що розмова із самим собою вказує на високе когнітивне функціонування та говорить і про ознаки геніальності.
17.01.2026 16:13 Відповісти
17.01.2026 17:12 Відповісти
Був такий серіал " моє друге я" це про нього, і фільм "я, знову я і Ірен"
17.01.2026 16:13 Відповісти
Леха вам в Ольгино разве методички не выдали? Ну я тебе объясню,нам важно что бы Иран был нормальной страной и не поставлял твоим парнокопытным соплеменникам дроны ,снаряды,ракеты и т.д. И плюс снимут санкции,хорошая иранская нефть ринет на рынок,упадет цена,и у вас будет меньше денег. И тогда лаптеногие будут резать других лаптеногих,и меньше гадить миру.
17.01.2026 17:55 Відповісти
Спасибо за ответ. Действительно, ведь если с Ирана снимут санкции, он
сразу станет прозападным, выйдет из стратегического союза с РФ и КНР
станет участником антизападной коалиции. Как я сам не догадался.
20.01.2026 22:12 Відповісти
Щось не віриться, скоріше ху....ло, або білочка інших варіантів не має.
17.01.2026 16:24 Відповісти
Людина, яка чує голоси, відчуває слухові галюцинації, що є симптомом різних психічних чи неврологічних розладів, таких як шизофренія, тяжка депресія, біполярний розлад, ПТСР, а також може бути пов'язане з пухлинами мозку, епілепсією чи інтоксикацією. Ці голоси можуть коментувати, засуджувати чи наказувати, і для хворого вони абсолютно реальні, а самостійне порятунок неможливе, тому потрібна термінова лікарська допомога.
17.01.2026 16:42 Відповісти
Зі всім згоден, крім мозку, не може бути пухлини в вакуумі
17.01.2026 16:50 Відповісти
У США 11-річний хлопчик застрелив батька після того, як у нього забрали ґаджет
17.01.2026 16:46 Відповісти
Колискова від трампанутого:" любимый Путин может спать спокойно, ведь Трамп исполнит все что он сказал" . Виконують усією адміністрацією в червоних краватках трампонутий грає на трубі, а по закінченню всі віддають піонерський салют ху...лу, та клянуся в вірності
17.01.2026 16:48 Відповісти
Вкотре рудий веде себе точно як агент краснов. Іран союзник його куратора
17.01.2026 16:50 Відповісти
Іран це буде вже дев'ятий закінчений конфлікт при його каденції...
17.01.2026 16:54 Відповісти
Молодець Донні, можеш взяти собі на поличці Нобелівську премію.
17.01.2026 16:59 Відповісти
Порадився із голосами у голові і прийняв рішення.
17.01.2026 17:00 Відповісти
13 січня 2026 року Доня через соціальні мережі закликав іранців захоплювати державні установи . Він публічно заявив, що ,,допомога вже в дорозі'', що було сприйнято іранцями як обіцянка прямої підтримки з боку США. Повіривши у обіцяну допомогу і під впливом цих закликів іранці посилили протести, які переросли у вуличні бої. За даними правозахисників, у ході придушення цих демонстрацій силовиками було вбито понад 2500 осіб, а кількість затриманих перевищила 16 700 осіб. Але вже 15-16 січня 2026 року позиція Доні змінилася. Він почав дякувати (!!!) керівництву Ірану за скасування запланованих страт, а на запитання про обіцяну допомогу відповів журналістам, що їм тепер доведеться ,,самим над цим поламати голову''. Що це як не політична провокація та популізм? Доня абсолютно безвідповідально, підло і підступно використав долі тисяч людей тільки заради чергових своіх гучних заяв, які зовсім не були підкріплені реальними ресурсами чи готовністю до дій.Це справжня зрада протестувальників, оскільки люди повіривши в обіцянки вийшли на штурми під конкретні гарантії підтримки США, і заплатили за це своім життям.... Але сам Доня зараз навпаки заявляє, що саме він врятував багато життів (!!!!), бо саме його загрози нібито змусили іранський режим ,,припинити вбивства'' і сісти за стіл переговорів..... Але ж отака нахабна спроба видати цю катастрофу за перемогу - це ніщо інше як цинічна маніпуляція вищого рівня та зневага до пам'яті загиблих.!!! Це не лідерство, це підступне використання чужої відваги заради власного рейтингу .Називати порятунком ситуацію, де люди заплатили життям за неіснуючу підтримку США - це вершина політичного нарцисизму, класичний і христоматійний приклад звичайного політичного мародерства. Доня не "зупинив убивства", він спровокував їх, своєю безвідповідальною риторикою, а потім цинічно як завжди привласнив собі роль миротворця на крові тих, кого він кинув...... Така зовнішня політика, яка побудована на блефі та порожніх гарантіях і обіцянках, є злочинною. І це ми вже нажаль бачимо не в перше, і не тільки стосовно Ірану....
17.01.2026 17:03 Відповісти
Щоб революція була успішною, треба не стільки просто протестувати, і навіть не громити все, що потрапить на очі, а цілеспрямовано захоплювати військові склади і арсенали, створюючи там локально чисельну перевагу, і не зважаючи на втрати, а отримавши зброю, починати нещадну різанину щодо представників влади та їх охоронців.
17.01.2026 18:13 Відповісти
Треба бути кретинами, щоб сприймати всерйоз всю словесну діарею Трампа.
17.01.2026 19:14 Відповісти
Прям хоррор "Доктор Джекіл і містер Гайд".
17.01.2026 17:05 Відповісти
Як сталось що світ як божевільний крутиться навколо дурня?
17.01.2026 17:06 Відповісти
Рудому збрехати, це те ж саме що мені "добрий день" сказати.
17.01.2026 17:08 Відповісти
А люди чекали допомоги і загинули.. **** трампон
17.01.2026 17:15 Відповісти
То нащо дав людям надію на допомогу???
Ти вбивця!
17.01.2026 17:18 Відповісти
Бо він психопат і не знає що таке співчуття як і що таке решта емоцій.
Йому насрати якщо будуть вбиті хоч мільйони, але він на цьому шось буде мати.
17.01.2026 17:47 Відповісти
Ага сам себе... Американський міліардер Гінсбург в інтерв'ю Гордону говорив, що трампон фігура не самостійна. Його вже другий раз пропхали на цю посаду як балванчика. Ті впливові люди хочуть перекроїти світ та відновити гегемонію США у світі. Вигорить то добре, а не вигорить буде винуватцем трампон.
17.01.2026 17:37 Відповісти
Щось жодна дія Трампа досі не дуже схожа на спробу відновити гегемонію ( хіба що історія з Мадуро та й вона якась половинчаста і не доведена до кінця).
17.01.2026 18:05 Відповісти
До речі, про цю подію він теж говорив. Сказав, що це була постанова. Через рік-два це історія забудеться, мадурі зберегли його гроші та безбЄдне життя. І чому б це трампон зараз був такий толерантний з Делсі Родрігес? Просто ці люди зараз будуть викачувати всю нафту з Венесуели та продавати її по всьому світу. Не просто так же зараз ********** танкери по океанах збирають та віджимають
17.01.2026 18:09 Відповісти
Це відсутність системного прогнозування хоча б на пару кроків вперед. Чи є гарантія, що Родрігес не стане другою Санчес чи Мадуро щойно пройде переляк (чи просто з'явиться хтось інший, з переконаннями Санчеса чи Мадуро)? Коли берешся вирішувати якусь проблему, треба йти до кінця (якщо ти звичайно спроможний, а якщо не спроможний, то і не варто починати, щоб не смішити людей).
17.01.2026 18:20 Відповісти
А нормально він так підставив тисячі людей які повірили що США не допустять вбивств в Ірані і вступляться, як і погрожували, і були масово розстріляні і посаджені.
Справжній art of deal.
17.01.2026 17:45 Відповісти
Я сам себе переконав, бо я боягузливий дебіл: на тлі протестів, що охопили Іран, та бажання прозахідного нащадка Пехлеві повернути собі іранський трон, Трамп має шанс разом вирішити всі проблеми, пов'язані з Іраном та які не міг вирішити жоден американський президент вже ледь не півстоліття (порівняно з цим нобелівська сувенірна медаль це дешевий значок з блошинного базару). Хтось в США ще вірить, що такий нікчема здатен зробити Америку великою?
17.01.2026 18:02 Відповісти
Благодаря рыжему *******,Израиль тоже упустил шанс решения проблемы своей безопасности и теперь непонятно,представится ли такой шанс в будующем.Нужно было брать на себя роль движущей силы и использовать ситуацию в своих интересах...Америка-всегда "простит" Израиль,с таким то лобби и его бабками
17.01.2026 18:17 Відповісти
Дивно, Діма самодроч нарешті розумний коментар видав.
17.01.2026 19:32 Відповісти
17.01.2026 22:03 Відповісти
Дякую що відповів. А то я вже подумав що твій нік якась розумна людина вкрала( не знаю навіщо). А так зразу недоумка видно.
17.01.2026 22:08 Відповісти
Дрочамба,не груби....И прекращай животных насиловать...Ты что,решил кадырову конкуренцию сделать...?? Не балуй.Ладно вже бабці там Тамари,Варвари...но коняки...Миша,тобі не соромно?
17.01.2026 22:14 Відповісти
Тихо сам з собою…
17.01.2026 18:24 Відповісти
Дядя доні-ви дурак.
17.01.2026 19:03 Відповісти
Допомога вже в дорозі, угу.
Одразу згадавсь "платиновий пакет гарантій безпеки", який згодували Умєрову в Майямі. Лох - це доля, шо.
17.01.2026 19:44 Відповісти
Корона з кожним днем все більше тисне на мозок...
17.01.2026 19:55 Відповісти
Сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю...
17.01.2026 19:56 Відповісти
якого х*ра ти їх підбурював захоплювати держустанови???? ти ж їх підставив, сволота!!!
17.01.2026 21:02 Відповісти
Трамп: "Я сам дурак".
17.01.2026 21:38 Відповісти
Ви ж мабуть чули, що в америці мене називать "ТАСО"😅🤣🤣🤣
17.01.2026 23:22 Відповісти
НУ ДИБИЛ!А ШО ТАК ТОЖЕ МОЖНО БЫЛО?!
18.01.2026 11:07 Відповісти
 
 