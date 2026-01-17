Я сам себе переконав: Трамп заявив, що його ніхто не відмовляв атакувати Іран
Президент США Дональд Трамп заявив, що самостійно вирішив не завдавати військових ударів по Ірану. Вирішальним фактором у своєму рішенні він назвав нібито скасування Тегераном сотень запланованих страт.
Про це повідомляє RFL.
"Ніхто мене не переконував. Я сам себе переконав", – сказав Трамп журналістам у Білому домі 16 січня, коли його запитали, чи переконали його арабські та ізраїльські чиновники відмовитися від ударів.
"Вчора було заплановано понад 800 страт через повішення. Вони нікого не повісили. Вони скасували страти. Це мало великий вплив", - зазначив Трамп.
Протести в Ірані
- Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України звернулося до офіційної влади Ірану із закликом відмовитися від силових методів проти учасників протестів, а також закликало посилити тиск на Тегеран.
- За оновленими оцінками правозахисників, кількість загиблих внаслідок репресій може сягати близько 12 тисяч осіб. Протести тривають уже понад два тижні, а реальні масштаби жертв залишаються невідомими через приховування інформації з боку влади.
А ще він війде в історію, як великтий руйнівник західного світу.
плити "Боржомі" у кратер вулкану?
С*ка куда мир катится
П.С.
Коли його будут судити за все інше, буде волати, що все йому пропонували радники і помічники...
Ідіот. А попередні страти тисяч людей не рахуються? Просто неадекват.
Американський клоун вже геть вижив з розуму. Тільки ганьбить Америку.
У нас хоч Конституція не дозволяє балотуватись на президента після 70 років. А в США мабуть і в 100 років можна стати президентом.
Це сталося не завдяки Трампону, а з того, що категорично не вистачає автомобільних кранів.
сразу станет прозападным, выйдет из стратегического союза с РФ и КНР
станет участником антизападной коалиции. Как я сам не догадался.
Рудому збрехати, це те ж саме що мені "добрий день" сказати.
Ти вбивця!
Йому насрати якщо будуть вбиті хоч мільйони, але він на цьому шось буде мати.
Справжній art of deal.
Миша Дюжик-Миша Дюжик
Запхав до дупи чужий вужик
Отака розбещена скотиняка
I був то не мужик-то була коняка
Одразу згадавсь "платиновий пакет гарантій безпеки", який згодували Умєрову в Майямі. Лох - це доля, шо.