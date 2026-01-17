Я сам себе переконав: Трамп заявив, що його ніхто не відмовляв атакувати Іран

Президент США Дональд Трамп заявив, що самостійно вирішив не завдавати військових ударів по Ірану. Вирішальним фактором у своєму рішенні він назвав нібито скасування Тегераном сотень запланованих страт.

Про це повідомляє RFL.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Ніхто мене не переконував. Я сам себе переконав", – сказав Трамп журналістам у Білому домі 16 січня, коли його запитали, чи переконали його арабські та ізраїльські чиновники відмовитися від ударів.

"Вчора було заплановано понад 800 страт через повішення. Вони нікого не повісили. Вони скасували страти. Це мало великий вплив", - зазначив Трамп.

Протести в Ірані