Трамп просить $1 млрд за місце в його "Раді миру", - Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа просить країни, які бажають отримати постійне членство у його новій "Раді миру", внести щонайменше 1 мільярд доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це пише Bloomberg, посилаючись на проєкт статуту організації та дипломатичні джерела.

Структура "Ради миру"

Так, згідно з проєктом статуту, структура нової організації передбачає фактично необмежену владу голови, яким стане сам Трамп.

У документі описується механізм, що нагадує "купівлю" впливу: стандартне членство в Раді обмежене трьома роками й залежить від волі голови. Водночас це обмеження знімається для тих держав, які протягом першого року внесуть до фонду понад 1 мільярд доларів "готівкою".

"Рішення ухвалюватимуться більшістю голосів, причому кожна присутня держава-член матиме один голос, але всі рішення підлягатимуть затвердженню головою", – зазначено в проєкті.

Зауважується, що критики ініціативи стурбовані тим, що Трамп намагається створити альтернативу або суперника Організації Об'єднаних Націй, яку він давно критикує.

Повноваження Трампа

Крім того, проєкт статуту надає Трампу нетипові для демократичних міжнародних інституцій повноваження. Зокрема, він одноосібно:

вирішуватиме, кого запрошувати до організації,

затверджуватиме порядок денний,

матиме право призначати свого наступника на посаді голови.

Трамп також залишає за собою право виключати членів з організації, і для подолання цього рішення знадобиться вето двох третин держав-учасниць.

Також, згідно з формулюваннями статуту, Трамп планує особисто контролювати всі гроші організації, а також одноосібно затверджуватиме офіційну печатку та "скликатиме засідання тоді, коли вважатиме за потрібне".

Думка країн

Дипломати кількох європейських країн, які ознайомилися з пропозицією, назвали таку умову абсолютно неприйнятною.

Співрозмовники Bloomberg на умовах анонімності повідомили, що низка держав "рішуче виступає проти" нинішньої редакції статуту і вже координують зусилля для колективної відсічі цим пропозиціям.

Мета "Ради миру"

Зазначається, що у статуті мета організації окреслена як "сприяння стабільності та відновлення законного врядування".

Офіційний запуск структури запланований після ратифікації угоди трьома країнами.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.