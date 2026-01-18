Новини Трамп створює "Раду миру"
Трамп просить $1 млрд за місце в його "Раді миру", - Bloomberg

Трамп хоче $1 млрд за членство в Раді миру

Адміністрація президента США Дональда Трампа просить країни, які бажають отримати постійне членство у його новій "Раді миру", внести щонайменше 1 мільярд доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це пише Bloomberg, посилаючись на проєкт статуту організації та дипломатичні джерела.

Структура "Ради миру"

Так, згідно з проєктом статуту, структура нової організації передбачає фактично необмежену владу голови, яким стане сам Трамп.

У документі описується механізм, що нагадує "купівлю" впливу: стандартне членство в Раді обмежене трьома роками й залежить від волі голови. Водночас це обмеження знімається для тих держав, які протягом першого року внесуть до фонду понад 1 мільярд доларів "готівкою".

"Рішення ухвалюватимуться більшістю голосів, причому кожна присутня держава-член матиме один голос, але всі рішення підлягатимуть затвердженню головою", – зазначено в проєкті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп оголосив про запровадження мит для низки європейських країн через Гренландію

Зауважується, що критики ініціативи стурбовані тим, що Трамп намагається створити альтернативу або суперника Організації Об'єднаних Націй, яку він давно критикує.

Повноваження Трампа

Крім того, проєкт статуту надає Трампу нетипові для демократичних міжнародних інституцій повноваження. Зокрема, він одноосібно:

  • вирішуватиме, кого запрошувати до організації,
  • затверджуватиме порядок денний,
  • матиме право призначати свого наступника на посаді голови.

Читайте: Я сам себе переконав: Трамп заявив, що його ніхто не відмовляв атакувати Іран

Трамп також залишає за собою право виключати членів з організації, і для подолання цього рішення знадобиться вето двох третин держав-учасниць.

Також, згідно з формулюваннями статуту, Трамп планує особисто контролювати всі гроші організації, а також одноосібно затверджуватиме офіційну печатку та "скликатиме засідання тоді, коли вважатиме за потрібне".

Думка країн

Дипломати кількох європейських країн, які ознайомилися з пропозицією, назвали таку умову абсолютно неприйнятною.

Співрозмовники Bloomberg на умовах анонімності повідомили, що низка держав "рішуче виступає проти" нинішньої редакції статуту і вже координують зусилля для колективної відсічі цим пропозиціям.

Також читайте: Жодні залякування чи погрози не вплинуть на нас: європейські лідери відреагували на мита Трампа через Гренландію

Мета "Ради миру"

Зазначається, що у статуті мета організації окреслена як "сприяння стабільності та відновлення законного врядування".

Офіційний запуск структури запланований після ратифікації угоди трьома країнами.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Трамп Дональд (8729) Рада миру (33)
+49
Фантасична, їба..та реальність- ображена дитина є президентом США.
показати весь коментар
18.01.2026 11:52 Відповісти
+36
І торг тут нєумєстєн! - Трамп
показати весь коментар
18.01.2026 11:51 Відповісти
+32
Він ***** і Кім Чен Іна зробить співзасновниками.
показати весь коментар
18.01.2026 12:03 Відповісти
Коли вже бачать, що ну вже ніяк...то починають підігрувати...створити йому якусь бутафорську "Раді миру", дати йому 1 мільярд доларів однією купюрою...
18.01.2026 14:17
показати весь коментар
18.01.2026 14:17 Відповісти
Оон звичайне гівно, але це повний треш.
18.01.2026 14:18
показати весь коментар
18.01.2026 14:18 Відповісти
Доктор "Зло" з кінокомедії.
показати весь коментар
18.01.2026 14:19 Відповісти
Скрудж з мультика
показати весь коментар
18.01.2026 20:18 Відповісти
В ''Раду миру Трампа'' мабуть готуються вступати росія, Північна Корея і Іран і Талібан? Інших там не має бути. Але є приклад для створення такої Ради Китаєм. Туди вступлять всі, мабуть і США.
18.01.2026 14:25
показати весь коментар
18.01.2026 14:25 Відповісти
Скінємся па міліарду с таваріщямі кітайцами і Трамп прєзідєнт міра! Уряяя!
18.01.2026 14:37
показати весь коментар
18.01.2026 14:37 Відповісти
Запросіть психіатра і пару санітарів, вони давно просяться до Трумпа.
18.01.2026 14:54
показати весь коментар
18.01.2026 14:54 Відповісти
Ну що путін, "********" ???
показати весь коментар
18.01.2026 14:58 Відповісти
Диктатори як раз без проблем раді понтів заплатять,а ось демократичні країни ...

З.І. Але думаю через деякий час трамп про цю фігню і забути може... Нову фігню придумає ..
показати весь коментар
18.01.2026 15:00 Відповісти
Таких гандонiв часто бачив я,
Що всiм *******: я - гуру, я - учитєль!
Несiть менi усi по три рубля
І мудростi вам дам я *****.
А сам читать умiє по складам
І голосно пердить в компан'ї дам.

Лесь Подерв'янський "Павлік Морозов" (с)
показати весь коментар
18.01.2026 15:03 Відповісти
Треба розуміти для чого Трампу ця «Рада миру» з мільярдом на вступ! Для того, щоб протягнути час та сказати, що не схотили «Раду миру» ось й не чекайте на кінець війни в Україні! Тобто: я все зробив, а ви європейці жадібні, не хочете миру….
Тому чим більше ідей виникає в Трампа, тим більше здається, що він на гачку в путлера.
18.01.2026 15:20
Тому чим більше ідей виникає в Трампа, тим більше здається, що він на гачку в путлера.
показати весь коментар
18.01.2026 15:20 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2026 15:35 Відповісти
Рудий Остап знов вигадав як заробити гроші.
18.01.2026 15:39
показати весь коментар
18.01.2026 15:39 Відповісти
вхід-мільярд, вихід два??
показати весь коментар
18.01.2026 15:48 Відповісти
А хто автор цієї безглуздої ідеї?
показати весь коментар
18.01.2026 16:02 Відповісти
орбан вже заявив, що приймає запрошення трампа долучитися до тієї так званої ради миру..
тільки де той холуй москальський знайде 1 млрд наліком , коли угорщина бідна, як церковна миша
показати весь коментар
18.01.2026 16:07 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2026 16:21 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2026 16:25 Відповісти
Іначє ' я вам дам парабеллум і ми пойдьом свамі в гори.'
18.01.2026 20:22
показати весь коментар
18.01.2026 20:22 Відповісти
А що буде робити ця рада? Висловлювати занепокоєння чи ссацятися як Трамп?
18.01.2026 16:40
показати весь коментар
18.01.2026 16:40 Відповісти
Трамп "крыша"? С таким поведением? Скорее, "бестолковая гопота на районе". Надежнее с "бомжами" договориться.
18.01.2026 16:40
показати весь коментар
18.01.2026 16:40 Відповісти
Ну торговці зброєю, наркотиками та тероризмом зможуть собі дозволити таку розкіш заради безхмарних перспектив.

Цікава Рада Миру у Трампа вийде.
18.01.2026 17:20

Цікава Рада Миру у Трампа вийде.
показати весь коментар
18.01.2026 17:20 Відповісти
Гитлер: А что, так можно было?!
показати весь коментар
18.01.2026 18:27 Відповісти
Вітюша пристав зразу, але Рудий потім прорік - ей ви, деньгі давай. Для спасєнія ліца 0 їхотца американськой демократії нужно не меньше ярда зелені.
18.01.2026 20:24
показати весь коментар
18.01.2026 20:24 Відповісти
