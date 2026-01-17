Адміністрація Трампа розглядає можливість створення "Ради миру" для України за зразком Гази, – FT
Адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
Про це пише газета Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.
У чому полягає задум "Ради миру"
Видання пише, що адміністрація Трампа розглядає "Раду миру" "як потенційну заміну ОО, як свого роду паралельний неофіційний орган для вирішення інших конфліктів за межами Гази".
За словами співрозмовників видання, очікується, що рада буде представлена на Всесвітньому економічному форумі у Давосі наступного тижня.
"Багато деталей щодо функціонування ради залишаються незрозумілими, зокрема її точний склад, а також юридичні повноваження, якими вона буде володіти за межами Близького Сходу. У листопаді резолюцією Ради Безпеки ООН рада була офіційно уповноважена контролювати післявоєнний перехідний період у Газі", - пише FT.
"Рада миру" для України
За даними видання, посадовці адміністрації Трампа розглядають ідею застосування схеми з "Радою миру" і для інших "гарячих точок". Зокрема, України та Венесуели.
"Щодо України, високопоставлений український чиновник, який бере участь у переговорах із США, заявив, що окрема "Рада миру", яку також очолює Трамп, є важливою частиною пропозицій щодо припинення війни Росії (в Україні ,– ред.)", - йдеться у статті.
"Наразі пропонується, щоб ця рада була створена спеціально для вирішення питання між Україною і Росією", - говорить неназваний український чиновник.
Зазначається, що до ради повинні увійти представники України, Європи, НАТО і Росії. Рада контролюватиме виконання майбутнього мирного плану і стежити за його дотриманням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Може ще й ЗСУ роззброїти, як ХАМАС?
треба ж десь дармоїдів-спостерігачів розміщувати.
Думає - це вже вже смішно, я вісь час був переконаний що він тільки виконує накази ху....ла.
імітація буремної діяльности
На світлині нижче, сфотканій поблизу Куп'янська на лінії фронту, - американський філантроп і мільярдер Говард Баффет, який пожертвавав для України вже більше одного мвльярда доларів США:
Тепер Маланка чи син проперли у вухо діду "роду миру".
Чимось займають старого дібіла щоб не напав на Південну Корею та Тайвань.
"Миротворці" *****.
Просто пішли *****, без коментарів.
на інше я не згодний!!!!
крим перейменувати у трим!
донецьк у трампецьк!
луганськ у трампанськ!
новоросію у трампаносію!
з Україною.
ай да пу... ну просто крутить тр як циган сонцем
Я, я, я пуп землі ...
Після того, як тр не посоромився... просити і взяти в подарунок Нобеля, не йому присудженого... то створення ним ради примусу жертви агрессії до суцільної капітуляції ... це наступна серія домагань
Час до 31 січня - подання на Нобеля спливає, от в Давосі тр за любу ціну буде видавлювати згоду України на капітуляцію, адже пу сказав громко і ясно: без роззброєння України= капітуляції України, він не зупинеться... і тут тр вирішив, що йому вигідно підбросити козирі дружбану пу
тільки електорат трампа розумом не наділений, досі лампочки в дупу сує від ковіду, за порадою цього рудого клоуна.
Нахрена йому та Гренландія? Бери рашку, теплою. Ми допоможемо.
І тоді те ******** про корисні копалини засяє іншими кольорами.
І карт та дохрена. Рудому - до кінця віку не перерахувати.
обсє вже наглядало, 20 тис.порушень з боку расєї зафіксувало і що? залишило свою сотню новеньких тойот асвабадителям... а не передала ЗСУ і дриснула
де військова міцна компонента, яка буде обрубати руки загребущі асвабадителям?
Це що за рада така? пу в цій раді буде знов і знов звинувачувати Україну...і відкусивати клаптик за клаптиком укр.землі, а тр буде казати, що напад був коротким і не таким вже страшним...
і пісня про попа і собаку продовжується, а пу... продовжує викорінювати першопричини канхфліхту за мовчазної згоди тр... і за відсутності механізму припинення агрессії... = покрокова капітуляція України под егідой тр в купі з пу(
адже лише ЗСУ здатні забезпечити безпеку, а пу наполягає на демілітаризації ... і створенні ради миру... зі своєю участю...хахаха
саме пу з подачи тр збирається гарантувати безпеку Україні шляхом роззброєння ЗСУ?!
Да, гарантує безпеку...в складі расєї і пу швидко використає укр промисловий і людський ресурс, щоб сунути далі на Захід руцкий мир... і ні пу, ні його посіпаки не приховують свої реальні цілі... тільки тр вдає з себе глухого і в очах його тільки лярди лярдів, які пливуть до його трампіввських кишень.
Тільки підзабув містер тр, що в могилі, в труні кішень немає... зато залишиться ім'я 47го в історії, як ім'я нарицательне в зв'язці з пу...
Слава Україні!
Героям слава!
НІФІГА !!!З пустого в порожне..Зає.....