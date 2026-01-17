Адміністрація Трампа розглядає можливість створення "Ради миру" для України за зразком Гази, – FT

Адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Про це пише газета Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У чому полягає задум "Ради миру"

Видання пише, що адміністрація Трампа розглядає "Раду миру" "як потенційну заміну ОО, як свого роду паралельний неофіційний орган для вирішення інших конфліктів за межами Гази".

За словами співрозмовників видання, очікується, що рада буде представлена на Всесвітньому економічному форумі у Давосі наступного тижня.

"Багато деталей щодо функціонування ради залишаються незрозумілими, зокрема її точний склад, а також юридичні повноваження, якими вона буде володіти за межами Близького Сходу. У листопаді резолюцією Ради Безпеки ООН рада була офіційно уповноважена контролювати післявоєнний перехідний період у Газі", - пише FT.

"Рада миру" для України

За даними видання, посадовці адміністрації Трампа розглядають ідею застосування схеми з "Радою миру" і для інших "гарячих точок". Зокрема, України та Венесуели.

"Щодо України, високопоставлений український чиновник, який бере участь у переговорах із США, заявив, що окрема "Рада миру", яку також очолює Трамп, є важливою частиною пропозицій щодо припинення війни Росії (в Україні ,– ред.)", - йдеться у статті.

"Наразі пропонується, щоб ця рада була створена спеціально для вирішення питання між Україною і Росією", - говорить неназваний український чиновник.

Зазначається, що до ради повинні увійти представники України, Європи, НАТО і Росії. Рада контролюватиме виконання майбутнього мирного плану і стежити за його дотриманням.

