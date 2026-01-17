Адміністрація Трампа розглядає можливість створення "Ради миру" для України за зразком Гази, – FT

Адміністрація Трампа ініціює створення "Ради миру" для контролю за домовленостями між Україною та РФ

Адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Про це пише газета Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

У чому полягає задум "Ради миру" 

Видання пише, що адміністрація Трампа розглядає "Раду миру" "як потенційну заміну ОО, як свого роду паралельний неофіційний орган для вирішення інших конфліктів за межами Гази".

За словами співрозмовників видання, очікується, що рада буде представлена на Всесвітньому економічному форумі у Давосі наступного тижня.

"Багато деталей щодо функціонування ради залишаються незрозумілими, зокрема її точний склад, а також юридичні повноваження, якими вона буде володіти за межами Близького Сходу. У листопаді резолюцією Ради Безпеки ООН рада була офіційно уповноважена контролювати післявоєнний перехідний період у Газі", - пише FT.

США та Європа розробили багаторівневі гарантії безпеки для України після миру з РФ, - Bloomberg

"Рада миру" для України

За даними видання, посадовці адміністрації Трампа розглядають ідею застосування схеми з "Радою миру" і для інших "гарячих точок". Зокрема, України та Венесуели.

"Щодо України, високопоставлений український чиновник, який бере участь у переговорах із США, заявив, що окрема "Рада миру", яку також очолює Трамп, є важливою частиною пропозицій щодо припинення війни Росії (в Україні ,– ред.)", - йдеться у статті.

"Наразі пропонується, щоб ця рада була створена спеціально для вирішення питання між Україною і Росією", - говорить неназваний український чиновник.

Зазначається, що до ради повинні увійти представники України, Європи, НАТО і Росії. Рада контролюватиме виконання майбутнього мирного плану і стежити за його дотриманням.

Війна в Україні може завершитися до кінця року, поділяю бачення Трампа, - Рютте

Якась *****...
Може ще й ЗСУ роззброїти, як ХАМАС?
17.01.2026 02:53 Відповісти
Здається він вдарився головою об бетон ще при народженні.
17.01.2026 03:03 Відповісти
Хай би створив краще раду ліквідації для підєрашки...
17.01.2026 03:30 Відповісти
Це щоб скинути. З себе
17.01.2026 02:41 Відповісти
Бюсь об заклад що це запропонував чебур. Він що завгодно запропонує заради амністії
17.01.2026 03:07 Відповісти
В США серйозно думають, як цього енергійного дурня Трампа змусити знаходитись в рамках закону. Це велика проблема в США, бо він обклав себе підхалимами, які підтримують будь-яку маячню Трампа. Зробити психіатричну експертизу Трампу дуже проблематично, бо це дуже заполітизована схема. Тому США живуть в кратері вулкану під назвою Трамп. Рада миру для України.- чергова дика маячня цього старого маразматика.
17.01.2026 14:46 Відповісти
і Сибірленд створити..
17.01.2026 09:05 Відповісти
будівництво трамп-тауерів по лінії розмежування забеспечено.
треба ж десь дармоїдів-спостерігачів розміщувати.

.
17.01.2026 02:53 Відповісти
та ні - йому просто ПОФІГ на все і на всіх крім себе. Про долю країн чи на род йому плювати от і все
17.01.2026 03:10 Відповісти
Щоб не створювали,якщо всі не хочуть миру,діла не буде
17.01.2026 04:24 Відповісти
нехай створить раду миру в дурдомі, де на Трампона вже давно очікують інші психпацієнти
17.01.2026 05:28 Відповісти
Гарні коментарі казкових дов...в. Все не подобається, що пропонує Трамп. Нікому це не подобається, але що робити? Який є вихід? Так пошліть його подалі, у вас є свій Найпотужніший президент. Беріть свою зброю і гоніть кцапа на кордони 1991 року. За сім років свого казкового правління Голобородько наклепав стільки ракет і літаків, що їх вистачить не тільки добитись перемоги, в й заробити на продажі цієї зброї. Особливо потужні свої системи ППО.
17.01.2026 06:00 Відповісти
Все, що пропонує Трамп - це попи*діти на фоні безпрецедентних обстрілів українських міст і імітувати мирний процес. Тому тим, у кого є мізки і хто це розуміє і не подобається все, що пропонуж Трамп. Людям хочнться конкретних дій, які приведуть до миру. Трамп такі дії не вчиняє.
17.01.2026 07:19 Відповісти
"Гарні коментарі казкових дов...в." - устал ат вайни?
17.01.2026 07:33 Відповісти
У прапорщіка ФСБ нєт усталасті.
17.01.2026 09:16 Відповісти
тут ніколи не знає хто і зідки пише, якщо бот дорікає військовому який четвертий рік в окопі це погодьтеся потужно
17.01.2026 09:39 Відповісти
Україна, що, вже розглядається як чиясь спірна теріторія?
17.01.2026 06:10 Відповісти
Адміністрація президента США Дональда Трампа думає....
Думає - це вже вже смішно, я вісь час був переконаний що він тільки виконує накази ху....ла.
17.01.2026 06:49 Відповісти
Раду миру створили після того як перейменували департмент оборони в департмент війни

імітація буремної діяльности
17.01.2026 06:55 Відповісти
Рада примусу України до капітуляції.
17.01.2026 07:12 Відповісти
Можливо краще створити "раду з допомоги/перевірки тампону"?
17.01.2026 07:23 Відповісти
Америка - різна. Не лише **************** зі звихнутими "реднеками" і maga.
На світлині нижче, сфотканій поблизу Куп'янська на лінії фронту, - американський філантроп і мільярдер Говард Баффет, який пожертвавав для України вже більше одного мвльярда доларів США:

17.01.2026 07:50 Відповісти
Є великі сумніви в тому, що Баффет пожертвував для України більше 1 млрд долларів. "Где ваши доказательства?"("Красная жара")
17.01.2026 14:52 Відповісти
все, що нині ви здатні створити - то консорціум "Дупа світу"...
17.01.2026 08:06 Відповісти
100% придумали в *****, розглядають в Трампа.
17.01.2026 08:16 Відповісти
Ну аякже. Тромб недаремно прирівняв Україну до Гази. Тому що головним пунктом там йде повна демілітаризація регіону. Так що українців хочуть роззброїти як і ХАМАС. А ключі від зброї віддати рашистам. Все як в криму в 2014.
17.01.2026 08:46 Відповісти
Та він не в курсі де та Газа і знаходиться. Зять йому щось розповідав.
Тепер Маланка чи син проперли у вухо діду "роду миру".
Чимось займають старого дібіла щоб не напав на Південну Корею та Тайвань.
17.01.2026 11:21 Відповісти
Тобто зробити з України Газу а українці будуть ХАМАСом? І це все будуть контролювати нікчемна організація ООН на чолі з ******? Ну хто ще сумнівався що з України Тромб з ****** хочуть зробити чорну діру заселену екстремістами з усього світу?
17.01.2026 08:33 Відповісти
Пішли *****!
"Миротворці" *****.
Просто пішли *****, без коментарів.
17.01.2026 08:38 Відповісти
виключно рада миру імені доні трампа!!!!
на інше я не згодний!!!!
крим перейменувати у трим!
донецьк у трампецьк!
луганськ у трампанськ!
новоросію у трампаносію!
17.01.2026 08:38 Відповісти
недоносію
17.01.2026 15:36 Відповісти
це ганебне порівняння агресивної Гази керованої терористами
з Україною.
17.01.2026 08:43 Відповісти
...тобто ця рада миру= капітуляції.. про розброєння України і зовнішнє керування!
ай да пу... ну просто крутить тр як циган сонцем
17.01.2026 10:14 Відповісти
Будете виходити на протести всією Німеччиною чи обмежитесь обуренням в коментарях?
17.01.2026 14:17 Відповісти
...якби тр звертав увагу на протести...
Я, я, я пуп землі ...
Після того, як тр не посоромився... просити і взяти в подарунок Нобеля, не йому присудженого... то створення ним ради примусу жертви агрессії до суцільної капітуляції ... це наступна серія домагань
Час до 31 січня - подання на Нобеля спливає, от в Давосі тр за любу ціну буде видавлювати згоду України на капітуляцію, адже пу сказав громко і ясно: без роззброєння України= капітуляції України, він не зупинеться... і тут тр вирішив, що йому вигідно підбросити козирі дружбану пу
17.01.2026 16:32 Відповісти
Якщо порівнювати з Ізраїлем, то тоді дайте ракети, літаки, гелікоптери, протибункерні бомби та мільярдики. Но унтерменшам нє положено.
17.01.2026 08:54 Відповісти
Америка,хоч хто небудь там у вас може сказати вашому рудому імбіцилу прямо в фейс,що він "й...бнутий"? У вас же демократія!Чи вас влаштовує все те, що він меле і витворяє?
17.01.2026 09:30 Відповісти
там стьоб стоїть о повній програмі.
тільки електорат трампа розумом не наділений, досі лампочки в дупу сує від ковіду, за порадою цього рудого клоуна.
17.01.2026 09:48 Відповісти
В мене є версія, що в сша не тільки трамп ******
17.01.2026 10:06 Відповісти
Та з FT випливає, що то має бути "управа" (board) заради миру не лише для України, а й для інших гарячих точок. Що воно черговий пшик, те зрозуміло від початку.
17.01.2026 09:39 Відповісти
цей двбйб постійно щось меле. відповідати не треба
17.01.2026 09:45 Відповісти
Трамп згоден займатись всим, тільки щоб не давать зброю Україні!!!! Та не злити ..утіна))) це говоре що війна, поки не почнуться довибори в США буде тривати.
17.01.2026 09:48 Відповісти
А що довибори? Якщо респи програють, це все одно не змінить його поведінку. Чи у вас надія на імпічмент та вірного друга України венса?
17.01.2026 10:04 Відповісти
А до чого тут цей, якщо буде імпічмент, будуть нові вибори, де виграють-- демократи, і скоріше за все вони будуть як мінімум 2 сроки, якщо щось не вимочать, бо шось там в США з політиками постійно робиться.
17.01.2026 19:45 Відповісти
Якщо трампа звільнять, президентом стане венс, до 28 року, ніяких позачергових виборів на буде
18.01.2026 02:06 Відповісти
А рудий лисого не розглядає як придушить?
Нахрена йому та Гренландія? Бери рашку, теплою. Ми допоможемо.
І тоді те ******** про корисні копалини засяє іншими кольорами.
І карт та дохрена. Рудому - до кінця віку не перерахувати.
17.01.2026 10:01 Відповісти
Та хоч кабінет міністрів
17.01.2026 10:02 Відповісти
рада миру... до якої буде входити расєя, буде наглядати ... хахаха

обсє вже наглядало, 20 тис.порушень з боку расєї зафіксувало і що? залишило свою сотню новеньких тойот асвабадителям... а не передала ЗСУ і дриснула

де військова міцна компонента, яка буде обрубати руки загребущі асвабадителям?

Це що за рада така? пу в цій раді буде знов і знов звинувачувати Україну...і відкусивати клаптик за клаптиком укр.землі, а тр буде казати, що напад був коротким і не таким вже страшним...
і пісня про попа і собаку продовжується, а пу... продовжує викорінювати першопричини канхфліхту за мовчазної згоди тр... і за відсутності механізму припинення агрессії... = покрокова капітуляція України под егідой тр в купі з пу(

адже лише ЗСУ здатні забезпечити безпеку, а пу наполягає на демілітаризації ... і створенні ради миру... зі своєю участю...хахаха

саме пу з подачи тр збирається гарантувати безпеку Україні шляхом роззброєння ЗСУ?!

Да, гарантує безпеку...в складі расєї і пу швидко використає укр промисловий і людський ресурс, щоб сунути далі на Захід руцкий мир... і ні пу, ні його посіпаки не приховують свої реальні цілі... тільки тр вдає з себе глухого і в очах його тільки лярди лярдів, які пливуть до його трампіввських кишень.

Тільки підзабув містер тр, що в могилі, в труні кішень немає... зато залишиться ім'я 47го в історії, як ім'я нарицательне в зв'язці з пу...
Слава Україні!
Героям слава!
17.01.2026 10:09 Відповісти
Таке відчуття ніби трамп кожного дня приймає галюциногени
17.01.2026 10:26 Відповісти
там нужно совет врачей собирать, хворый психопат у власти. хай решают что с ним делать.
17.01.2026 11:01 Відповісти
Шкода що Трам не розуміє, що нам не потрібні його $800 мільйонів за капітуляцію, та амністію путіна більше ніж у 180 тисяч злочинів.
17.01.2026 11:21 Відповісти
Це нам не потрібні..
17.01.2026 18:01 Відповісти
В Ради оборони від х.....ла не розглядають???
17.01.2026 11:43 Відповісти
Трампон Трампакс, а в Газе уже нету войны?!
17.01.2026 11:50 Відповісти
Пока вы все не поймете, что коррупция убила все шансы на победу и какой-либо почетный мир, пока вы все не поймете, что Зеленский и Ермак еще в Омане договорились о сдаче Юга и не погоните грязной метлой зеленых кровопийцев народа, ничего хорошего с Украиной не будет!
17.01.2026 13:22 Відповісти
А хоровод миру буде?
17.01.2026 13:36 Відповісти
При годобородьке ничего хорошего тут уже не будет. Был шанс не начинать войну а забалтывать тему ещё лет 10 поку ***** не здохнет, как это делал Рошен с плохим минском. Теперь у нас нет плохим минских, зато есть чудесная и прекрасная война. Был шанс в первый год закончит это все на более менее нормальных условиях без сотен тысяч жертв и разрушений. Но кому-то захотелось грниц 91 года и кавы в Ялте. Теперь каву сложно сделать даже в квартире в Киеве. И даже эти 4 года ******** впустую. Все что можно было просрать, просрано эталонно. Прям как специально. Так какой вы хотите сценарий после всего этого? Перемогу?
17.01.2026 14:10 Відповісти
Именно так!Не было бы этой войны именно в этой форме!Ракетная программа бы не закрылись, Армия бы не сократилась,Чонгар бы не раз миновали,в Гостомеле бы не расширили бы трассу,не выводили бы танковую бригаду!А Медвичук бы создавал на своих каналах иллюзию для Путина,что вот вот на следующих выборах мы победим 😉😂Солдат спит ,служба идёт,как и время!
17.01.2026 15:03 Відповісти
Комітети,збори ,охочі тепер рада і купа всякого лайна під чай ,підсумок?
НІФІГА !!!З пустого в порожне..Зає.....
17.01.2026 14:16 Відповісти
Руда потвора готова робити що завгодно щоби тільки по справжньому не тиснути на кацапів та не озброювати до зубів Україну. Імітація бурхливої діяльності задля власного іміджу, але ніяк не на користь України.
17.01.2026 14:42 Відповісти
А Хамаз уже разоружен по его плану,как и Хизбола???!!!
17.01.2026 14:55 Відповісти
 
 