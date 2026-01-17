РУС
Администрация Трампа рассматривает возможность создания "Совета мира" для Украины по образцу Газы, – FT

Администрация Трампа инициирует создание "Совета мира" для контроля за договоренностями между Украиной и РФ

Администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Об этом пишет газета Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

В чем заключается замысел "Совета мира" 

Издание пишет, что администрация Трампа рассматривает "Совет мира" "как потенциальную замену ОО, как своего рода параллельный неофициальный орган для решения других конфликтов за пределами Газы".

По словам собеседников издания, ожидается, что совет будет представлен на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.

"Многие детали функционирования совета остаются неясными, в частности его точный состав, а также юридические полномочия, которыми он будет обладать за пределами Ближнего Востока. В ноябре резолюцией Совета Безопасности ООН совет был официально уполномочен контролировать послевоенный переходный период в Газе", - пишет FT.

Читайте также: США и Европа разработали многоуровневые гарантии безопасности для Украины после мира с РФ, - Bloomberg

"Совет мира" для Украины

По данным издания, чиновники администрации Трампа рассматривают идею применения схемы с "Советом мира" и для других "горячих точек". В частности, Украины и Венесуэлы.

"Что касается Украины, высокопоставленный украинский чиновник, участвующий в переговорах с США, заявил, что отдельный "Совет мира", который также возглавляет Трамп, является важной частью предложений по прекращению войны России (в Украине, – ред.)", – говорится в статье.

"Сейчас предлагается, чтобы этот совет был создан специально для решения вопроса между Украиной и Россией", - говорит неназванный украинский чиновник.

Отмечается, что в совет должны войти представители Украины, Европы, НАТО и России. Совет будет контролировать выполнение будущего мирного плана и следить за его соблюдением.

Читайте также: Война в Украине может завершиться до конца года, разделяю видение Трампа, - Рютте

Топ комментарии
+24
Якась *****...
Може ще й ЗСУ роззброїти, як ХАМАС?
показать весь комментарий
17.01.2026 02:53 Ответить
+7
Бюсь об заклад що це запропонував чебур. Він що завгодно запропонує заради амністії
показать весь комментарий
17.01.2026 03:07 Ответить
+7
Хай би створив краще раду ліквідації для підєрашки...
показать весь комментарий
17.01.2026 03:30 Ответить
Це щоб скинути. З себе
показать весь комментарий
17.01.2026 02:41 Ответить
Бюсь об заклад що це запропонував чебур. Він що завгодно запропонує заради амністії
показать весь комментарий
17.01.2026 03:07 Ответить
Якась *****...
Може ще й ЗСУ роззброїти, як ХАМАС?
показать весь комментарий
17.01.2026 02:53 Ответить
і Сибірленд створити..
показать весь комментарий
17.01.2026 09:05 Ответить
будівництво трамп-тауерів по лінії розмежування забеспечено.
треба ж десь дармоїдів-спостерігачів розміщувати.

.
показать весь комментарий
17.01.2026 02:53 Ответить
Здається він вдарився головою об бетон ще при народженні.
показать весь комментарий
17.01.2026 03:03 Ответить
та ні - йому просто ПОФІГ на все і на всіх крім себе. Про долю країн чи на род йому плювати от і все
показать весь комментарий
17.01.2026 03:10 Ответить
Хай би створив краще раду ліквідації для підєрашки...
показать весь комментарий
17.01.2026 03:30 Ответить
Щоб не створювали,якщо всі не хочуть миру,діла не буде
показать весь комментарий
17.01.2026 04:24 Ответить
нехай створить раду миру в дурдомі, де на Трампона вже давно очікують інші психпацієнти
показать весь комментарий
17.01.2026 05:28 Ответить
Гарні коментарі казкових дов...в. Все не подобається, що пропонує Трамп. Нікому це не подобається, але що робити? Який є вихід? Так пошліть його подалі, у вас є свій Найпотужніший президент. Беріть свою зброю і гоніть кцапа на кордони 1991 року. За сім років свого казкового правління Голобородько наклепав стільки ракет і літаків, що їх вистачить не тільки добитись перемоги, в й заробити на продажі цієї зброї. Особливо потужні свої системи ППО.
показать весь комментарий
17.01.2026 06:00 Ответить
....у вас є свій Найпотужніший президент...
А хто у тебе є, ху...до...
Гарний коментар казкового ждуна, або агента фсбшників.
показать весь комментарий
17.01.2026 06:53 Ответить
Все, що пропонує Трамп - це попи*діти на фоні безпрецедентних обстрілів українських міст і імітувати мирний процес. Тому тим, у кого є мізки і хто це розуміє і не подобається все, що пропонуж Трамп. Людям хочнться конкретних дій, які приведуть до миру. Трамп такі дії не вчиняє.
показать весь комментарий
17.01.2026 07:19 Ответить
"Гарні коментарі казкових дов...в." - устал ат вайни?
показать весь комментарий
17.01.2026 07:33 Ответить
У прапорщіка ФСБ нєт усталасті.
показать весь комментарий
17.01.2026 09:16 Ответить
Україна, що, вже розглядається як чиясь спірна теріторія?
показать весь комментарий
17.01.2026 06:10 Ответить
Адміністрація президента США Дональда Трампа думає....
Думає - це вже вже смішно, я вісь час був переконаний що він тільки виконує накази ху....ла.
показать весь комментарий
17.01.2026 06:49 Ответить
Раду миру створили після того як перейменували департмент оборони в департмент війни

імітація буремної діяльности
показать весь комментарий
17.01.2026 06:55 Ответить
Рада примусу України до капітуляції.
показать весь комментарий
17.01.2026 07:12 Ответить
Можливо краще створити "раду з допомоги/перевірки тампону"?
показать весь комментарий
17.01.2026 07:23 Ответить
Америка - різна. Не лише **************** зі звихнутими "реднеками" і maga.
На світлині нижче, сфотканій поблизу Куп'янська на лінії фронту, - американський філантроп і мільярдер Говард Баффет, який пожертвавав для України вже більше одного мвльярда доларів США:

показать весь комментарий
17.01.2026 07:50 Ответить
все, що нині ви здатні створити - то консорціум "Дупа світу"...
показать весь комментарий
17.01.2026 08:06 Ответить
100% придумали в *****, розглядають в Трампа.
показать весь комментарий
17.01.2026 08:16 Ответить
Ну аякже. Тромб недаремно прирівняв Україну до Гази. Тому що головним пунктом там йде повна демілітаризація регіону. Так що українців хочуть роззброїти як і ХАМАС. А ключі від зброї віддати рашистам. Все як в криму в 2014.
показать весь комментарий
17.01.2026 08:46 Ответить
Тобто зробити з України Газу а українці будуть ХАМАСом? І це все будуть контролювати нікчемна організація ООН на чолі з ******? Ну хто ще сумнівався що з України Тромб з ****** хочуть зробити чорну діру заселену екстремістами з усього світу?
показать весь комментарий
17.01.2026 08:33 Ответить
Пішли *****!
"Миротворці" *****.
Просто пішли *****, без коментарів.
показать весь комментарий
17.01.2026 08:38 Ответить
виключно рада миру імені доні трампа!!!!
на інше я не згодний!!!!
крим перейменувати у трим!
донецьк у трампецьк!
луганськ у трампанськ!
новоросію у трампаносію!
показать весь комментарий
17.01.2026 08:38 Ответить
це ганебне порівняння агресивної Гази керованої терористами
з Україною.
показать весь комментарий
17.01.2026 08:43 Ответить
Якщо порівнювати з Ізраїлем, то тоді дайте ракети, літаки, гелікоптери, протибункерні бомби та мільярдики. Но унтерменшам нє положено.
показать весь комментарий
17.01.2026 08:54 Ответить
 
 