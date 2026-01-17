Администрация Трампа рассматривает возможность создания "Совета мира" для Украины по образцу Газы, – FT

Администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Об этом пишет газета Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

В чем заключается замысел "Совета мира"

Издание пишет, что администрация Трампа рассматривает "Совет мира" "как потенциальную замену ОО, как своего рода параллельный неофициальный орган для решения других конфликтов за пределами Газы".

По словам собеседников издания, ожидается, что совет будет представлен на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.

"Многие детали функционирования совета остаются неясными, в частности его точный состав, а также юридические полномочия, которыми он будет обладать за пределами Ближнего Востока. В ноябре резолюцией Совета Безопасности ООН совет был официально уполномочен контролировать послевоенный переходный период в Газе", - пишет FT.

"Совет мира" для Украины

По данным издания, чиновники администрации Трампа рассматривают идею применения схемы с "Советом мира" и для других "горячих точек". В частности, Украины и Венесуэлы.

"Что касается Украины, высокопоставленный украинский чиновник, участвующий в переговорах с США, заявил, что отдельный "Совет мира", который также возглавляет Трамп, является важной частью предложений по прекращению войны России (в Украине, – ред.)", – говорится в статье.

"Сейчас предлагается, чтобы этот совет был создан специально для решения вопроса между Украиной и Россией", - говорит неназванный украинский чиновник.

Отмечается, что в совет должны войти представители Украины, Европы, НАТО и России. Совет будет контролировать выполнение будущего мирного плана и следить за его соблюдением.

