Угорщину та Італію запросили до складу "Ради миру" Трампа

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру" президента США Дональда Трампа.

Про це повідомили очільники урядів Італії та Угорщини, інформує Цензор.НЕТ.

Угорщина увійшла до складу "Ради миру"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт прийняв запрошення від Трампа приєднатися до його "Ради миру", яка просуває план миру для сектору Гази.

"Зусилля Угорщини на шляху до миру отримують визнання. Президент Трамп запросив Угорщину приєднатися до роботи Ради миру у якості засновника. Ми, звичайно, прийняли, це почесне запрошення", - написав Орбан у соцмережі Х.

Італію теж запросили

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні розповіла, що її країну також запросили долучитися до "Ради миру" для Гази.

"Нас також запросили долучитися до неї (Ради миру, - ред.). Я вважаю, що Італія може відігравати провідну роль, ми готові зробити свій внесок у розробку мирного плану. Мені здається, що Італія є дуже активним гравцем у регіоні, має добрі відносини з усіма іншими регіональними гравцями, тому ми раді і зробимо все можливе, щоб внести свій внесок, який, на нашу думку, може змінити ситуацію", - сказала Мелоні, цитує її заяву Ansa.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

