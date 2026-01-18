Угорщину та Італію запросили до складу "Ради миру" Трампа
Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру" президента США Дональда Трампа.
Про це повідомили очільники урядів Італії та Угорщини, інформує Цензор.НЕТ.
Угорщина увійшла до складу "Ради миру"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт прийняв запрошення від Трампа приєднатися до його "Ради миру", яка просуває план миру для сектору Гази.
"Зусилля Угорщини на шляху до миру отримують визнання. Президент Трамп запросив Угорщину приєднатися до роботи Ради миру у якості засновника. Ми, звичайно, прийняли, це почесне запрошення", - написав Орбан у соцмережі Х.
Італію теж запросили
Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні розповіла, що її країну також запросили долучитися до "Ради миру" для Гази.
"Нас також запросили долучитися до неї (Ради миру, - ред.). Я вважаю, що Італія може відігравати провідну роль, ми готові зробити свій внесок у розробку мирного плану. Мені здається, що Італія є дуже активним гравцем у регіоні, має добрі відносини з усіма іншими регіональними гравцями, тому ми раді і зробимо все можливе, щоб внести свій внесок, який, на нашу думку, може змінити ситуацію", - сказала Мелоні, цитує її заяву Ansa.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
Баканов з КабМіндічами, двушечки регулярно і справно відправляли з України, на мацковію!!
А, взагалі-то (на мою думку), ця "Рада" - пустишка... Тому що Трамп через неї хоче втілювать свої маразматичні "хотєлки"... В основі роботи "Ради" встановлюється АВТОРИТАРНИЙ стиль правління, і всі ключові рішення прийматиме саме Трамп. І в той же час - "тягать каштани з вогню", вкладаться матеріально, та нести відповідальність за наслідки, будуть саме члени "Ради". А Трамп буде лише отримувать політичні дивіденди...
Думаю зараз росія з Кадирією приєднаються.
Цікаво, як трампонутий піде, з посади, або в небуття хто поверне гроші
Для «основателей» походу бесплатно… 🤣🤪
Та ви хоч 10 рад створіть. Поки Хамас не роззброїться, а Катар та Іран не припинять його підтримку кіна не буде. Все це срана профанація.
Знов повторюється історія "перемовин" не з тими, хто почав війну, а з ким завгодно, крім них.
Так само питання не самому ***** , а в тих , хто його підтримуює , хто підтримую тезу про "напад на братський народ" й таких , хто рахує , що українці є братами московитів таких там 99% -- вони вооють одни проти одного по методах імперської величі , але не проти імперії як такої . В Газі так само вони воють не за свободу , а за халіфат й саме через це за 75 років з рішення по створенню їх держави вони так її й не створили . Й поки вони не відмовляться від ідеї халіфату вони будут постійно нападати й постійно отримувати пісздюлін ... Й ніякий трамп цьому не перешкодить !!!
Та й італійці з якого дива такі багаті стали, що на хабар трампу змогли шакребти? На оборону власну - грошей ніяк не знайдуть