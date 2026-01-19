Путіна запрошено до "Ради миру" Трампа щодо Гази, - Пєсков
У Кремлі заявили, що диктатор Росії Володимир Путін отримав запрошення увійти до складу "Ради миру" по сектору Газа, ініційованої президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомив речник російського лідера Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ведомости".
За словами Пєскова, запрошення надійшло дипломатичними каналами, і наразі у Кремлі вивчають деталі пропозиції.
"Наразі ми вивчаємо всі деталі цієї пропозиції. Сподіваємося на контакти з американською стороною, щоб прояснити всі нюанси", - додав він.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Любим куйлу, орбану, фіцо бєзвозмєздно
(в очах Трумпа, звісно)
Ви примітивно вже навіть світові питання намагаєтесь звести до результатів виборів в Україні.
А український "мудрий! наріт на то дав згоду, 73%!
А тепер, як там казали, жрітЄ!
Подумаєш якась там Україна? А, тим більше, люди в ній...
От про що мова.
В квітні 19-го Україна вчинила акт суїциду і перейшла рубікон того самого звіздецю...
І все те, що в нас сьогодні то вже наслідки того самого квітня 19-го...
Чи ти вважаєш, що багато сотень вбитих, сплюдровані міста і села, мільйони біженців то так собі, всього лиш дрібничка?! що кучма, що зєля... всього лиш корито...
Чи ти думаєш, що ти втекло і тебе то не зачепить? Впевнений?
Ось у 2013-му кінець і почався...
Самі спровокували війну і озброювали терористів ХАМАСу а також допомагали їм напасти на Ізраїль а тепер самі оголосили себе миротворцями і створили ''раду міру''. Що далі? Педофілам дозволять створювати свої дитячі садки?
кладезь диссертаций по психиатрии
Тобто, вовка, лисицю і ведмедя поставлять наглядати за курятником
Новини з дурдому.