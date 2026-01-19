Новини Трамп створює "Раду миру"
Путіна запрошено до "Ради миру" Трампа щодо Гази, - Пєсков

Путін може висловитися щодо україни

У Кремлі заявили, що диктатор Росії Володимир Путін отримав запрошення увійти до складу "Ради миру" по сектору Газа, ініційованої президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомив речник російського лідера Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ведомости".

За словами Пєскова, запрошення надійшло дипломатичними каналами, і наразі у Кремлі вивчають деталі пропозиції.

"Наразі ми вивчаємо всі деталі цієї пропозиції. Сподіваємося на контакти з американською стороною, щоб прояснити всі нюанси", - додав він.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Пєсков Дмитро путін володимир Рада миру
Топ коментарі
Ех шкода що Гітлер помер, а то б і його запросив.
19.01.2026 12:00 Відповісти
Залишилось ще іран та північну корею запросити і буде повний флеш рояль.
19.01.2026 12:04 Відповісти
Акуєть. Тромб же казав що Сосія хоче захопити Гренандію? Ще Китай, північну корею і ХАМАС залишилось запросити до клубу Тромба. Вангую що Тромб ще організує альтернативний комітет по врученню премій міру і буде вручати собі премії під оплески своїх прихвостнів.
19.01.2026 12:07 Відповісти
ото дилема. прийняти запрошення - це погодитись на роль шавки під рудим кобелем. не прийняти - можуть більше нікуди і не покликати. хоча - воно взагалі йому треба?...
19.01.2026 12:00 Відповісти
Та ну нах! - це вже дно - цей вбивця кривавий лярд притягне Трампові
19.01.2026 12:00 Відповісти
Мільярд то для всяких європейських шавок, які не хочуть платити мита.
Любим куйлу, орбану, фіцо бєзвозмєздно
19.01.2026 12:02 Відповісти
Хіба хтось сумнівався?
19.01.2026 12:00 Відповісти
То погана росія хоче Гренландію, а друг Волод'я хороший, а Україна негідниця не хоче капітуляцію підписувати.
19.01.2026 12:55 Відповісти
Читая в новостях "дичь", что сейчас в мире твориться, потихоньку начинаешь верить в предсказания космонавтов которые "видели" инопланетян, что Земле скоро наступит кбЗдец!
19.01.2026 12:07 Відповісти
Процес було запущено у 2019.
19.01.2026 12:13 Відповісти
Набагато раніше. У 2008 році, коли США проковтнули вторгнення в Грузію.
19.01.2026 12:22 Відповісти
У 2019 почалось відродження російської імперії.
19.01.2026 12:38 Відповісти
Ще не дійшло, кого тоді привели у владу і як це вплинуло на світову геополітику?
19.01.2026 12:33 Відповісти
На світову політику ніяк не вплинуло. Черговий етап вторгненя до України куйло готувало задовго до 2019 і ніякий 2019й його планів не змінив би.
Ви примітивно вже навіть світові питання намагаєтесь звести до результатів виборів в Україні.
19.01.2026 12:43 Відповісти
бубочка на посту президента України то елемент тої самої геополітики - відродження імперії двоголової курки. Навіть досить важливий. Саме для цього воно там опиилось. І воно, і його слуги...
А український "мудрий! наріт на то дав згоду, 73%!
А тепер, як там казали, жрітЄ!
19.01.2026 12:49 Відповісти
боже что ты несешь )))) вплинуло на світову геополітику
19.01.2026 12:46 Відповісти
Тобто, знищення Української держави у світовій геополітиці то ж зовсім дрібничка? Непомітна така? Зовсім, зовсім?
Подумаєш якась там Україна? А, тим більше, люди в ній...
19.01.2026 12:51 Відповісти
Та ніхто про молочні ріки з кисельними берегами не говорить. було всіляко, але ж не такий звіздець, як після квітня 19-го. До того моменту в нас ще був шанс.
От про що мова.
В квітні 19-го Україна вчинила акт суїциду і перейшла рубікон того самого звіздецю...
І все те, що в нас сьогодні то вже наслідки того самого квітня 19-го...
19.01.2026 12:44 Відповісти
Яке ж ти іпануте... гидке і іпануте...
Чи ти вважаєш, що багато сотень вбитих, сплюдровані міста і села, мільйони біженців то так собі, всього лиш дрібничка?! що кучма, що зєля... всього лиш корито...
Чи ти думаєш, що ти втекло і тебе то не зачепить? Впевнений?
19.01.2026 12:57 Відповісти
сотень тисяч вбитих...
19.01.2026 12:58 Відповісти
А пам'ятаєте - календар майя мусив закінчитися наприкінці 2012 року разом з життям на Землі?
Ось у 2013-му кінець і почався...
19.01.2026 14:17 Відповісти
І нах така. рада миру? І до того ж Трамп вже не миротворець. Хоча він ніколи їм і не був. Суцільний сюр.
19.01.2026 12:07 Відповісти
Пи...дець! Рузвельту,Черчилю треба було запросити гітлера до антигітлерівської коаліції.Світ перевертається з ніг на голову.До"Ради миру" рижий довбо...об запрошує маньяка в якого руки по вуха в крові мільонів загиблих.Запросив би на лаву підсудних в Гаагу,зрозуміло б було,а тут на голову не натягнеш.
19.01.2026 12:08 Відповісти
Руда потвора змінює весь світ. Сатана править парадом. Повний пісдець.
19.01.2026 12:08 Відповісти
дожилися, йібануті правлять світом.
19.01.2026 12:13 Відповісти
16 окт. 2024 г. - Израильские военные обнаружили "самое современное" российское оружие на базах "Хезболлы" на юге Ливана.
Самі спровокували війну і озброювали терористів ХАМАСу а також допомагали їм напасти на Ізраїль а тепер самі оголосили себе миротворцями і створили ''раду міру''. Що далі? Педофілам дозволять створювати свої дитячі садки?
19.01.2026 12:14 Відповісти
"нам нужна гренландия защититься от путина" "путіна запрошено до "ради миру"

кладезь диссертаций по психиатрии
19.01.2026 12:17 Відповісти
одні голуби миру зібрались
19.01.2026 12:17 Відповісти
аби насрати, де тільки зможуть...
19.01.2026 12:43 Відповісти
Доречі, Тромб запропонував зробити те ж саме з Україною як і з Газою. Тобто ці самі ''миротворці'' і ''рада міру'' до якої будуть входити *****, Тромб, Орбан і ще з десяток їхніх шизонутих прихвостнів, будуть ділити Україну і ''наглядати'' за миром в Україні.
19.01.2026 12:18 Відповісти
Якщо зроблять "Раду миру" щодо України, то Трамп запросе туди ХАМАС !
19.01.2026 12:19 Відповісти
цікаво куди це все котиться , ходять чутки , що до 1 мвльярду
19.01.2026 12:19 Відповісти
Цей Світ трампів, путлерів, чучхеістів, імператорів-комуняк, аятол з ракбарами zелених блазніа-крадіїв і пісюаністів тощо ******** остаточно.
19.01.2026 12:20 Відповісти
адміністрація президента США Дональда Трампа думає що створена ''рада миру'' могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Тобто, вовка, лисицю і ведмедя поставлять наглядати за курятником
19.01.2026 12:21 Відповісти
Путіна запрошено до "Ради миру" Трампа щодо Гази,
19.01.2026 12:24 Відповісти
Рудий чорт запросив сатану...
19.01.2026 12:26 Відповісти
Беня Натаньяху, попри всю дружбу з ****** і Трампом, посилає ***** цю всю "раду" стосовно Гази. Принаймі, так повідомляють ізраїльські журики Ауслендер та Ігаль
19.01.2026 12:30 Відповісти
Не певен що в івриті є такі слова. Хоча, могли занести.
19.01.2026 12:36 Відповісти
а він по-англійськи.
19.01.2026 13:31 Відповісти
А англійською є? Там інакше лаються.
19.01.2026 13:47 Відповісти
Гандоню нужно лечить электричеством... в сидячем положении.. 10кВ.
19.01.2026 12:31 Відповісти
Свого часу нобелівську премію миру отримав Я. Арафат (перепрошую, що згадую його ім'я).
19.01.2026 12:35 Відповісти
Він до речі воював з Хамасом, який спонсорувався Нетаньяхою в пику Арафату.
19.01.2026 13:25 Відповісти
Бібі спонсорував Хамас, я правильно зрозумів? Конспірологія якась, не вірю.
19.01.2026 13:50 Відповісти
Катар спонсорував друга путлера Бібі. Зараз прокуратура Ізраїлю цим займається. А Бібі допомагав Хамасу.
19.01.2026 21:26 Відповісти
що не кажить а ррадянському кіно були дійсно провісни кадри
19.01.2026 12:36 Відповісти
Фашисти зараз видають себе за антифашистів, а чорти та маніаки за голубів миру)
19.01.2026 12:37 Відповісти
оці "чорти і маніяки" і є сьогодні фашисти. ні за кого вони себе не видають, вони відкрито це декларують.
19.01.2026 13:30 Відповісти
каво нибуть из спортлото ищо можна пригласить
19.01.2026 12:48 Відповісти
в если подумать ? Ты умеешь думать? особенно о деньгах )))можо и из спортлото пригласить но путя ляпнул что готов поделиться замороженными деньгами с Газой это очень вкусно и для Трампа и для Израиля
19.01.2026 12:59 Відповісти
Легко ділитись тим, чого в тебе нема.
19.01.2026 13:23 Відповісти
А чого всі разом забули, що піськову вірити не можна?
19.01.2026 12:56 Відповісти
Это клуб маразматиков съехавших от власти.
19.01.2026 12:57 Відповісти
Мир сошел с ума.
19.01.2026 13:11 Відповісти
Це вже не смішно-це вже страшно-мені це нагадує змову гітлера і сталіна перед війною
19.01.2026 13:14 Відповісти
Хто б сумнівався. Рада правопівнів.
19.01.2026 13:22 Відповісти
А що в цьому серпентарії робить Мелоні? І навіщо їй позорити Італію? Бо з ким поведешся, того й наберешся . потім довго прийдеться відмиватися від цього смороду.
19.01.2026 13:25 Відповісти
Бо це серпентарій правопівнів, а Мелоні голова партії італійських націоналістів. Вона просто найлівіша серед всіх, тому і незвично виглядає в цих рядах.
19.01.2026 13:28 Відповісти
19.01.2026 13:33 Відповісти
+кима+мадуро+.. викличуть духів з 10 кровавих диктаторів!
19.01.2026 13:35 Відповісти
Мільярд на общак поклав?
19.01.2026 13:48 Відповісти
Смотрела 9 Канал Израиля на YouTube (русскоязычный по-украинский)Там открыто говорили,что ,что Трамп предал Израиль и Бибу, тем,что полностью выполняет желание Саудитов, Турции по отношению к Израилю и планам по Газе!А ещё,что касается Иран,то Израиль предлагал точечные удары и также включение своей агентуры внутри страны!Не смотря на то,что люди за нас ,что их будут обстреливать ракетами,согласны сидеть в бункерах.Но понимают,что режим нужно ликвидировать и можно потерпеть Но Трамп послушал Турцию,Саудитов
19.01.2026 14:06 Відповісти
"Вас, Петрових, не зрозумієш: ти кажеш - "Нехорошо!", а жінка твоя каже: "Хорошо!"
19.01.2026 14:20 Відповісти
В Будинок пристарілих треба і Трампа, і Путіна. Тільки Путіна у гамівній сорочці.
19.01.2026 14:21 Відповісти
если немного подождать,то трампакс скоро сам будет доплачивать за вступление в этот "Клуб убогих"
19.01.2026 16:44 Відповісти
 
 