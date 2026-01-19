Путіна запрошено до "Ради миру" Трампа щодо Гази, - Пєсков

У Кремлі заявили, що диктатор Росії Володимир Путін отримав запрошення увійти до складу "Ради миру" по сектору Газа, ініційованої президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомив речник російського лідера Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ведомости".

За словами Пєскова, запрошення надійшло дипломатичними каналами, і наразі у Кремлі вивчають деталі пропозиції.

"Наразі ми вивчаємо всі деталі цієї пропозиції. Сподіваємося на контакти з американською стороною, щоб прояснити всі нюанси", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп просить $1 млрд за місце в його "Раді миру", - Bloomberg

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков про заяви лідерів ЄС щодо відновлення діалогу: "Позитивна еволюція"