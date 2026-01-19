Украину на встрече в Давосе отодвигают на второй план из-за Гренландии, - FT
Вопрос гарантий безопасности для Украины, который должен был обсуждаться на форуме в Давосе, отодвинули на второй план из-за Гренландии.
Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Вопрос Украины
По данным издания, три дня назад лидеры ЕС готовились провести эту неделю в Давосе, чтобы убедить Трампа пообещать гарантии безопасности Украине после завершения войны.
"Сегодня они просыпаются, задаваясь вопросом, могут ли они вообще доверять его обещаниям", - пишет автор.
Встреча западных советников по национальной безопасности в Давосе сегодня была изначально созвана для обсуждения Украины; теперь она сосредоточится на Гренландии.
Лидеры ЕС и их делегации, которые должны встретиться с Трампом и американскими чиновниками на форуме в Давосе, меняют тему Украины.
Один из высокопоставленных дипломатов ЕС назвал это "кнутом и пряником" - как Брюссель может ответить на новые пошлины Трампа, наряду с предложениями по деэскалации.
"Как вы можете садиться за стол переговоров с этим парнем и обсуждать его гарантии безопасности Украины? Вы не можете ему доверять, если не отбросите реальность", - добавил дипломат.
Что предшествовало?
- Напомним, лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании вместе с президентом Еврокомиссии планируют встретиться с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе.
