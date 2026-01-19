РУС
2 189 13

Украину на встрече в Давосе отодвигают на второй план из-за Гренландии, - FT

Форум в Давосе: Украина на втором плане из-за Гренландии

Вопрос гарантий безопасности для Украины, который должен был обсуждаться на форуме в Давосе, отодвинули на второй план из-за Гренландии.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Вопрос Украины

По данным издания, три дня назад лидеры ЕС готовились провести эту неделю в Давосе, чтобы убедить Трампа пообещать гарантии безопасности Украине после завершения войны.

"Сегодня они просыпаются, задаваясь вопросом, могут ли они вообще доверять его обещаниям", - пишет автор.

Встреча западных советников по национальной безопасности в Давосе сегодня была изначально созвана для обсуждения Украины; теперь она сосредоточится на Гренландии.

Читайте: ЕС должен подготовить "торговую базуку" против тарифов Трампа, - вице-канцлер Германии Клингбайль

Лидеры ЕС и их делегации, которые должны встретиться с Трампом и американскими чиновниками на форуме в Давосе, меняют тему Украины.

Один из высокопоставленных дипломатов ЕС назвал это "кнутом и пряником" - как Брюссель может ответить на новые пошлины Трампа, наряду с предложениями по деэскалации.

"Как вы можете садиться за стол переговоров с этим парнем и обсуждать его гарантии безопасности Украины? Вы не можете ему доверять, если не отбросите реальность", - добавил дипломат.

Читайте: Трамп "войдет в историю" в случае контроля США над Гренландией, - Песков

Что предшествовало?

  • Напомним, лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании вместе с президентом Еврокомиссии планируют встретиться с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе.

Читайте: Дмитриев поедет на форум в Давосе, где встретится с членами делегации США, - Reuters

Автор: 

Гренландия (169) Давос (393) Евросоюз (18063) Трамп Дональд (7498)
Топ комментарии
+10
Тампон вирішів дістанцюватись від України, створивши проблему Гренландії
показать весь комментарий
19.01.2026 13:40 Ответить
+3
Навіть до ворожки не ходи - Трамп і відсунув
показать весь комментарий
19.01.2026 13:45 Ответить
+3
Так безпека Гренландії треба Європі тут і зараз, а Україна почекає. Там якраз розплановано ще 2-3 рочки війноньки, а може й більше якщо українських людей вистачить.
показать весь комментарий
19.01.2026 14:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
От якось байдуже це.
показать весь комментарий
19.01.2026 13:39 Ответить
19.01.2026 13:40 Ответить
Трамп вирішив відволікти Європу, щоб не заважала вмовити Україну підписати перемир'я. Хитро дід зробив
показать весь комментарий
19.01.2026 14:20 Ответить
19.01.2026 13:45 Ответить
Це вже не вперше рашисти хочуть відрізати Україну від уваги Європи. Першим був напад палестинців на Ізраїль який організували Тромб і *****, після чого Україні різко зменшили постачання зброї.
показать весь комментарий
19.01.2026 13:50 Ответить
А якого біса єврокуколди обговорюють гарантії безпеки США для України? Коли самі нічого гарантувати не хочуть, тільки щоб язиками ляпати.
показать весь комментарий
19.01.2026 14:02 Ответить
А чи варто довіряти європартнерам, які залюбки змінили тему України на Гренландії? Все ж таки вона їм ближче до тіла.
показать весь комментарий
19.01.2026 14:12 Ответить
Знову європейці винуваті. Тільки не підарюги які тиснули щоб відібрати в нас ЯЗ і тепер не дають більше ні копійки на оборону проти рашки і при цьому щимлять країну яка передала нам ВСІ свої САУ.
Мені іноді здається шо дрочери на магасрань це латентні дрочери на русню. Такає їбанута логіка і пошук винних не там де вони є а там де легше когось звинуватити.
показать весь комментарий
19.01.2026 14:18 Ответить
Було б дивно, аби було б по іншому...
показать весь комментарий
19.01.2026 14:02 Ответить
Для цього, цей "проект" і запущен кремлем...
показать весь комментарий
19.01.2026 14:12 Ответить
19.01.2026 14:24 Ответить
Результат роботи рудого мудила на кремлівського хазяїна.
показать весь комментарий
19.01.2026 15:02 Ответить
Да Украина уже давно на втором плане. До этого был Израиль, потом Венесуэла, теперь Гренландия, потом ещё что-то. Мы уже как Сирия или условный Судан. Где-то далеко, вечная война, разруха, беженцы, коррупция, но что поделать. Такая жизнь. Пусть аборигены уже сами как-то разруливают. Нам итак много времени уделили и помощи дали. Сказалась близость к ЕС. Были бы где-то в районе средней Азии или Африки никто бы даже и внимания не обратил.
показать весь комментарий
19.01.2026 15:22 Ответить
 
 