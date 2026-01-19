РУС
Новости Встреча Уиткоффа и Дмитриева
547 11

Дмитриев поедет на форум в Давосе, где встретится с членами делегации США, - Reuters

Дмитриев встретится с делегацией США в Давосе

Спецпредставитель диктатора Путина Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит Давос, где проведет встречу с членами делегации США на Всемирном экономическом форуме.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Ранее секретарь СНБО и главный переговорщик Украины Рустем Умеров заявил, что переговоры с американскими чиновниками о мире продолжится на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе.

Известно, что Трамп лично посетит ежегодную встречу в этом году, после того как в прошлом году обратился к участникам по видеосвязи. Его будет сопровождать большая делегация США.

Читайте также: Украина примет участие в Давосском экономическом форуме на высшем уровне, - Сибига

Кремль заявлял, что готовится принять посланца Трампа в США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москве для мирных переговоров по Украине, но даты еще не определены.

Дитриев в декабре посетил США и провел двухдневные переговоры с Уиткоффом и Кушнером. По возвращении из поездки он проинформировал Путина о результатах.

Позже Уиткофф и Кушнер встретились с официальными лицами Украины и Европы, а затем отдельно с украинской делегацией во главе с Умеровым. Уиткофф назвал переговоры "продуктивными и конструктивными".

Читайте: Сикорский раскритиковал политику Кремля и посоветовал Индии не доверять Путину

Что предшествовало?

  • Напомним, лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании вместе с президентом Еврокомиссии планируют встретиться с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе.

Читайте также: США передали Кремлю согласованный с Украиной план завершения войны, - Axios

Автор: 

Давос (393) россия (98700) США (29005) Дмитриев Кирилл (10)
Топ комментарии
+1
Знов Зеля щось Тромбу пообіцяв. Інакше америкосам з рашистами не було б сенсу зустрічатись. Доречі, сша мало того що не дає Україні збройної допомоги, а також ракет для ППО, а і вже сша зменшили для України розвіддані на 2/3. Тобто сша майже нічого Україні не дають зате допомагають ***** вийти з світової ізоляції
19.01.2026 13:19 Ответить
19.01.2026 13:19 Ответить
Комментировать
гоняют этого дурачка безподбородочного туды сюды,с утра до вечера с конфетами носиться будет)
19.01.2026 13:14 Ответить
19.01.2026 13:14 Ответить
Треба кілера туди
19.01.2026 13:18 Ответить
19.01.2026 13:18 Ответить
Кирило закінчив Стенфорд та Гарвард. Він для ковбойцєв свій у доску. Умеров наш - Академію управління, фінанси та кредит. Ну може теж непогано, як для української елітки.
19.01.2026 13:18 Ответить
19.01.2026 13:18 Ответить
Умеров українська еліта? Можливо ще міндіч і цукерман Вам еліта?
19.01.2026 13:21 Ответить
19.01.2026 13:21 Ответить
Ну так. А хто же ще?
19.01.2026 13:26 Ответить
19.01.2026 13:26 Ответить
19.01.2026 13:39 Ответить
19.01.2026 13:39 Ответить
В сравнении с президентом очень даже вполне себе.
19.01.2026 13:42 Ответить
19.01.2026 13:42 Ответить
Ше раз скаже американцям шо Україна миру не хоче а путлєр за мир
19.01.2026 13:19 Ответить
19.01.2026 13:19 Ответить
Знов Зеля щось Тромбу пообіцяв. Інакше америкосам з рашистами не було б сенсу зустрічатись. Доречі, сша мало того що не дає Україні збройної допомоги, а також ракет для ППО, а і вже сша зменшили для України розвіддані на 2/3. Тобто сша майже нічого Україні не дають зате допомагають ***** вийти з світової ізоляції
19.01.2026 13:19 Ответить
19.01.2026 13:19 Ответить
Ось і все. США в повній мірі стали на бік росії. По закритих каналах Трамп попереджав, що із Зеленським в нього дружби не буде, від слова ніколи. А за цього страждає Україна. Але Голобородько не пішов, йому пофігу ця Україна. Він нею прикривається, щоб як можна найдовше поцарювати, покататися світом і дати можливість своїй сворі накрастися.
19.01.2026 13:19 Ответить
19.01.2026 13:19 Ответить
але ж сусси його не запрошували! І там же в Давосі буде пропускна система! Його, що, пропустять?
19.01.2026 13:46 Ответить
19.01.2026 13:46 Ответить
 
 