Дмитриев поедет на форум в Давосе, где встретится с членами делегации США, - Reuters

Спецпредставитель диктатора Путина Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит Давос, где проведет встречу с членами делегации США на Всемирном экономическом форуме.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Ранее секретарь СНБО и главный переговорщик Украины Рустем Умеров заявил, что переговоры с американскими чиновниками о мире продолжится на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе.

Известно, что Трамп лично посетит ежегодную встречу в этом году, после того как в прошлом году обратился к участникам по видеосвязи. Его будет сопровождать большая делегация США.

Кремль заявлял, что готовится принять посланца Трампа в США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москве для мирных переговоров по Украине, но даты еще не определены.

Дитриев в декабре посетил США и провел двухдневные переговоры с Уиткоффом и Кушнером. По возвращении из поездки он проинформировал Путина о результатах.

Позже Уиткофф и Кушнер встретились с официальными лицами Украины и Европы, а затем отдельно с украинской делегацией во главе с Умеровым. Уиткофф назвал переговоры "продуктивными и конструктивными".

Что предшествовало?

Напомним, лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании вместе с президентом Еврокомиссии планируют встретиться с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе.

